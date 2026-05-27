Parse Biosciences e bit.bio anunciam aliança histórica

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--A Parse Biosciences, líder no fornecimento de soluções escaláveis ​​e acessíveis de sequenciamento de células individuais, anunciou hoje uma aliança com a bit.bio para criar um mapa abrangente da identidade celular impulsionada por fatores de transcrição, abrangendo tanto o estado quanto o destino celular. Este mapa servirá como base para o desenvolvimento de modelos altamente precisos e relevantes para humanos em larga escala. Ao imitar com precisão as respostas biológicas in vivo, esses modelos avançarão significativamente a descoberta preditiva de medicamentos e o desenvolvimento terapêutico.

A aliança aproveitará técnicas de ponta em transcriptômica causal massivamente paralela, que permite aos cientistas testar milhares de variáveis ​​genéticas simultaneamente para entender o que impulsiona o comportamento celular. A bit.bio contribuirá com sua tecnologia de programação celular líder do setor, opti-ox™, bem como com sua plataforma proprietária Discovery, The Cell Foundry™, e a Parse com sua tecnologia escalável de célula única, Evercode™. O resultado será a construção de um conjunto de dados inédito da bit.bio, baseado em dados proprietários existentes, que mapeia como entradas genéticas específicas levam a resultados biológicos específicos. Em última análise, esse conjunto de dados orientará não apenas a bit.bio, mas toda a indústria sobre como as terapias são projetadas e as células humanas produzidas em escala, além de alimentar modelos de IA que podem prever como as células respondem a medicamentos ou doenças.

“As células operam com base em código e, ao mapear como fatores de transcrição específicos ditam o destino celular, estamos desvendando esse sistema operacional. Essa colaboração não apenas gera dados; ela fornece um mapa fundamental para que a bit.bio escale modelos relevantes para humanos e alimente sistemas preditivos de IA, aproximando todo o campo da replicação confiável e, portanto, da previsão da biologia humana”, comenta Przemek Obloj, CEO da bit.bio.

“Os pesquisadores precisam de insights que possam traduzir em impacto”, afirma Charlie Roco, PhD, cofundador e diretor de Tecnologia da Parse Biosciences. “Nossa estreita aliança com a bit.bio criará conjuntos de dados fundamentais que estabelecerão ligações causais claras entre alterações genéticas e resultados biológicos, o tipo de informação que a medicina preditiva precisa, mas raramente teve.”

Para saber mais sobre como esses dados moldarão o futuro da modelagem e da produção em biologia preditiva, participe do webinar da Parse no dia 17 de junho, às 7h (horário do Pacífico).

Sobre a bit.bio

A bit.bio, líder global em tecnologia de programação celular, cria células e modelos funcionais e relevantes para humanos em escala industrial para acelerar a pesquisa, a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos, além de facilitar a adoção de Novas Metodologias de Abordagem (NAMs). O desenvolvimento de produtos é impulsionado por sua plataforma de descoberta com inteligência artificial, que identifica combinações exclusivas de fatores de transcrição para programar os tipos celulares desejados, e por sua tecnologia patenteada opti-ox™, que converte com precisão células-tronco pluripotentes induzidas (iPSCs) nesses tipos celulares, garantindo pureza, consistência e escalabilidade sem precedentes. O portfólio crescente de ioCells da bit.bio compreende mais de 50 produtos, incluindo ioWild Type Cells, ioDisease Model Cells, ioCRISPR-Ready Cells e ioTracker Cells.

Desde que se separou da Universidade de Cambridge em 2016, a bit.bio captou mais de US$ 200 milhões de investidores líderes, incluindo Arch Venture, BlueYard Capital, Charles River Laboratories, Foresite Capital, M&G, Milky Way, National Resilience e Tencent.

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences, uma empresa da QIAGEN, é uma empresa global de ciências da vida cuja missão é acelerar o progresso na saúde humana e na pesquisa científica. Capacitando pesquisadores a realizar o sequenciamento de células individuais com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento cerebral e sistema imunológico.

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