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ENGIE et NHOA Energy lancent un projet de stockage par batterie de 320MWh à Drogenbos en Belgique

La construction est officiellement en lancée, marquant un jalon clé dans la livraison de l'un des plus grands systèmes de stockage par batterie au Benelux

DROGENBOS, Belgique--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, fournisseur mondial de systèmes de stockage d’énergie à grande échelle, a rejoint ENGIE aujourd’hui pour marquer un jalon majeur avec la cérémonie d’inauguration d’un système de stockage d’énergie par batterie (BESS) de 320 MWh à la centrale électrique d’ENGIE à Drogenbos, près de Bruxelles.

La cérémonie, qui s'est tenue ce matin en présence de Hans Bonte, ministre de l'Énergie du gouvernement flamand, Vincent Verbeke, CEO d'ENGIE Belgique, Nicolas van den Abeele, directeur général, énergies renouvelables et batteries, ENGIE et Giuseppe Artizzu, CEO de NHOA Energy, marque le début officiel de la construction du troisième grand projet de stockage par batterie d'ENGIE en Belgique.

Attribué dans le cadre de la cinquième enchère du mécanisme belge de rémunération de la capacité (CRM), le projet contribuera à l’adéquation du système électrique national dans le cadre d’un contrat de 15 ans qui débutera en novembre 2027. ENGIE a confié à NHOA Energy la fourniture, la mise en service et l'entretien à long terme du BESS.

Une fois opérationnel, le Drogenbos BESS soutiendra également l’intégration des énergies renouvelables et améliorera la stabilité du réseau, en s'appuyant sur les plateformes de contrôle propriétaires NHEXUS et PROPHET de NHOA Energy. Le système comprend 88 conteneurs de batteries, délivrant jusqu’à quatre heures de décharge, soit l’équivalent de la consommation quotidienne moyenne d’électricité de plus de 38 000 ménages.

Le Drogenbos BESS représente une nouvelle étape dans le partenariat entre ENGIE et NHOA Energy, à la suite de la construction en cours du Kallo BESS de 400 MWh, et confirme l’engagement commun des entreprises à accélérer le déploiement de systèmes de stockage d’énergie à grande échelle en Europe.

« La production et le stockage flexibles de l’énergie sont essentiels au succès de la transition énergétique et constituent donc un pilier de notre stratégie. ENGIE s'est fixé comme objectif d'exploiter 500 MW de capacité de stockage par batterie en Belgique d'ici 2030. Avec des projets tels que ceux de Drogenbos et de Kallo, nous sommes en bonne voie pour atteindre cet objectif », déclare Vincent Verbeke, CEO d'ENGIE Belgique.

« Nous sommes fiers d’unir à nouveau nos forces à celles d’ENGIE pour renforcer notre engagement commun à soutenir le stockage de l’énergie par batterie dans toute l’Europe. Le début de la construction à Drogenbos constitue un nouvel ajout à la résilience du système interconnecté européen, dans un contexte où l’accélération de la transition énergétique est un levier de sécurité énergétique pour le continent », déclare Giuseppe Artizzu, CEO de NHOA Energy.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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Communications : Teresa Pogliani, +393404649719, media.relations@nhoa.energy

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