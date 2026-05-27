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Parse Biosciences e bit.bio annunciano una collaborazione storica

Sbloccare il destino delle cellule: la collaborazione alimenterà la medicina predittiva basata sull'IA e la produzione di cellule umane

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SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, il fornitore leader di soluzioni di sequenziamento di singole cellule scalabili e accessibili, oggi ha annunciato una collaborazione con bit.bio per creare una mappa completa dell'identità cellulare guidata dai fattori di trascrizione, comprendente sia lo stato cellulare che il destino cellulare. Questa mappa servirà da traccia di base per sviluppare modelli di grande precisione, rilevanti per gli essere umani e su vasta scala. Imitando con precisione in vivo le reazioni biologiche, questi modelli promuoveranno significativamente la scoperta di farmaci e lo sviluppo terapeutico.

La collaborazione utilizzerà tecniche all'avanguardia nella transcrittomica causale massicciamente parallela, che consente agli scienziati di testare simultaneamente migliaia di variabili genetiche per capire cosa guida il comportamento di una cellula.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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