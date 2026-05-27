パース・バイオサイエンシズとbit.bio、重大な提携を発表

シアトル--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 拡張性が高く、導入しやすいシングルセル・シーケンシング・ソリューションの主要なプロバイダであるパース・バイオサイエンシズは、bit.bioとの提携を発表しました。両社は、細胞の状態と細胞の運命の両方を網羅する、転写因子による細胞特性の包括的なマップを作成します。このマップは、ヒトの生体に即した非常に高精度なモデルを大規模に開発するための基礎的な青写真となるものです。生体内の生物学的反応を正確に模倣するこれらのモデルは、予測創薬および治療法の開発を大幅に前進させます

本提携では、大規模並列因果トランスクリプトミクスにおける最先端の技術を活用します。これにより、科学者は何千もの遺伝的変数を同時にテストし、細胞の挙動を決定づける要因について理解を深めることができます。bit.bioは、業界をリードする細胞プログラミング技術であるopti-ox™と独自のディスカバリープラットフォームであるThe Cell Foundry™を提供し、パースは拡張性の高いシングルセル技術であるEvercode™を提供します。これらの結果、既存の独自データを元に、特定の遺伝的インプットがどのように特定の生物学的アウトプットにつながるかをマッピングした、前例のないbit.bioのデータセットが構築されます。最終的にこのデータセットは、bit.bioだけでなく業界全体に対して、治療法の設計やヒト細胞の大規模製造に関する指針を提示すると同時に、薬剤や病気に対する細胞の反応を予測するAIモデルの構築にも活用されます。

「細胞はコードに基づいて動いており、特定の転写因子が細胞の運命をいかに決定付けるかをマッピングすることで、私たちはそのオペレーティングシステムを解明しています。この提携は単にデータを生成するだけではありません。bit.bioがヒトの生体に即したモデルを拡張し、予測AIシステムに情報を提供するために基盤となるロードマップを提供するものです。これにより、業界全体がヒトの生物学的現象を確実に再現し、予測することに近づいていきます。」と、bit.bioのプシェメク・オブロイCEOは述べています。

「研究者は、成果につながる洞察を求めています。」と、パース・バイオサイエンシズの共同創業者兼最高技術責任者（CTO）であるチャーリー・ロコ博士は述べています。「bit.bioとの緊密な提携により、遺伝子の変化と生物学的な成果との間の明確な因果関係を証明する基礎的なデータセットを作ることができます。これは予測医療が必要としながらも、これまでほとんど得られなかったものです。」

これらのデータが予測生物学モデリングおよび製造をどのように形作っていくかについては、6月17日午前7時（太平洋時間）より、パースのウェビナーにご参加ください。

bit.bioについて

細胞プログラミング技術で世界を牽引するbit.bioは、機能的でヒトの生体に即した細胞やモデルを産業スケールで製造し、研究、創薬および新薬開発を加速しながら、新たなアプローチ方法論（NAM）の導入を促進しています。製品開発はAIを活用したディスカバリープラットフォームによって進められており、これにより独自の転写因子コンビネーションを特定し、理想の細胞タイプをプログラムしています。また特許付与されたopti-ox™技術により、人工多能性幹細胞（iPS細胞）をこれらの細胞タイプに正確に転換させ、前例のない高純度、一貫性、そして拡張性を実現しています。bit.bioの拡大を続けるioCellsポートフォリオは、ioWild Type Cells、 ioDisease Model Cells、ioCRISPR-Ready Cells、ioTracker Cellsなど、50以上の製品で構成されています。

ケンブリッジ大学から2016年にスピンアウトしたbit.bioは、アーチ・ベンチャー、BlueYard Capital、チャールズ・リバー・ラボラトリーズ、Foresite Capital、M&G、Milky Way、National Resilience、テンセントなどの主要な投資家から2億ドル超の資金を調達しています。

パース・バイオサイエンシズについて

キアゲングループ傘下であるパース・バイオサイエンシズは、人々の健康と科学研究の進歩を加速させることを使命とする、世界的なライフサイエンス企業です。前例のないスケールと容易さでシングルセル・シーケンシングを実施できるよう研究者を支援する同社の先駆的なアプローチは、がん治療、組織修復、幹細胞治療、腎疾患および肝疾患、脳の発達、そして免疫システムといった分野において、画期的な発見を可能にしてきました。

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