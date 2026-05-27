ENGIE en NHOA Energy geven startsein voor bouw van 320 MWh batterijproject in Drogenbos, België

DROGENBOS, België--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, wereldwijde leverancier van grootschalige energieopslagsystemen, heeft vandaag samen met ENGIE een belangrijke mijlpaal bereikt met de ceremoniële start van de bouw van een 320 MWh batterij-energieopslagsysteem (BESS) bij de energiecentrale Drogenbos van ENGIE, nabij Brussel.

De ceremonie, die vanochtend plaatsvond in aanwezigheid van Hans Bonte, minister van Energie van de Vlaamse overheid, Vincent Verbeke, CEO van ENGIE België, Nicolas van den Abeele, Managing Director Renewables & Batteries Benelux bij ENGIE en Giuseppe Artizzu, CEO van NHOA Energy, markeerde de officiële start van de bouw van het derde grootschalige batterijproject van ENGIE in België.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.