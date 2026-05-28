PipeChain acquiert la société néerlandaise de progiciels de chaîne d’approvisionnement Quyntess, élargissant ainsi sa présence mondiale et renforçant ses capacités de numérisation de bout en bout

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--PipeChain, fournisseur mondial de progiciels de planification et d’exécution collaboratives basés sur le cloud et destinés aux grandes multinationales, ainsi que de solutions de réseaux multi-entreprises pour les secteurs de l’automobile et de la vente au détail, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de la société néerlandaise de progiciels de chaîne d’approvisionnement Quyntess Holding B.V. (« Quyntess », https://www.quyntess.com/), qui dispose d’opérations bien établies au Benelux, en Allemagne, en France et aux États-Unis. L’entité fusionnée réalisera un chiffre d’affaires d’environ 22 millions EUR, avec un taux de croissance annuel récurrent actuel de 16 millions EUR.

Cette acquisition stratégique étend considérablement la présence géographique de PipeChain et renforce la capacité de l’entreprise à prendre en charge l’ensemble du processus procure-to-pay. Cette offre combinée permettra aux clients de bénéficier d’une numérisation complète des flux de matières et des dépenses, tant directs qu’indirects, renforçant ainsi la capacité de PipeChain à s’imposer comme la principale plateforme collaborative pour des chaînes d’approvisionnement modernes et axées sur les données.

Quyntess apporte une technologie de pointe reposant sur les principes architecturaux les plus récents, permettant des améliorations fondamentales au niveau du back-end ainsi que des avancées fonctionnelles et des fonctionnalités substantielles sur l’ensemble du portefeuille de produits PipeChain. Ensemble, les deux entreprises offriront une valeur ajoutée accrue aux clients, des capacités d’automatisation basées sur l’IA plus étendues et des niveaux supérieurs d’excellence dans l’exécution de la chaîne d’approvisionnement.

« Cette acquisition marque une étape majeure dans le parcours de PipeChain pour devenir la plateforme collaborative la plus solide permettant d’atteindre l’ultime degré de numérisation de la chaîne d’approvisionnement dans les secteurs d’activité de nos clients. En élargissant notre couverture géographique et en intégrant une technologie de pointe, nous pouvons proposer une solution encore plus puissante qui couvre l’ensemble du processus procure-to-pay, un aspect de plus en plus crucial pour les entreprises opérant au sein de réseaux mondiaux complexes », déclare Hans Berggren, directeur général et cofondateur de PipeChain.

« L’avenir de la gestion de la chaîne d’approvisionnement réside dans la capacité à permettre aux entreprises d’anticiper l’avenir. En élargissant notre couverture numérique et en exploitant davantage de données tout au long de la chaîne de valeur, nous pouvons aider nos clients à passer d’une gestion réactive à une prise de décision automatisée et intelligente à grande échelle », ajoute-t-il.

« Nous sommes ravis de nous associer à PipeChain. Notre technologie et notre expertise sectorielle complètent parfaitement la mission de PipeChain, et ensemble nous serons en mesure de fournir les capacités de numérisation de bout en bout que nos clients, et le marché dans son ensemble, exigent, », déclare Rob van Ipenburg, directeur général de Quyntess, avant d’ajouter :

« Grâce à notre vision commune de chaînes d’approvisionnement connectées et axées sur les données, ce partenariat accélère notre capacité à innover et à nous développer au profit de nos clients, de nos collaborateurs et de nos actionnaires. Nous sommes impatients de mettre à contribution notre technologie de dernière génération pour renforcer et soutenir nos clients en Europe, aux États-Unis et au-delà. »

Conseillers sur l’opération

PipeChain a été conseillé par le cabinet d’avocats DLA Piper. Quyntess a été conseillé par Marktlink Mergers & Acquisitions et Fruytier Lawyers in Business.

À propos de PipeChain

Nous nous engageons à concrétiser les visions de nos clients et à résoudre les problèmes qui apportent une réelle valeur ajoutée. Grâce à notre curiosité, notre créativité et notre orientation client, nous trouvons de nouvelles façons de créer des chaînes d’approvisionnement plus intelligentes et de meilleurs flux commerciaux.

PipeChain est une société privée. Pour en savoir plus sur la manière dont PipeChain, en tant qu’expert fiable offrant une qualité de service à la suédoise, peut vous aider à dynamiser votre activité, rendez-vous sur www.pipechain.com .

PipeChain® est une marque déposée de PipeChain AB.

À propos de Quyntess

Quyntess se consacre à la création de processus de collaboration meilleurs, plus rapides et en temps réel à travers les chaînes d’approvisionnement mondiales, à tous les niveaux d’excellence opérationnelle et de maturité. Les entreprises qui souscrivent à nos services à la demande bénéficient d’une résilience accrue, de réductions de coûts significatives et d’une compétitivité renforcée.

Quyntess est une société privée. Pour en savoir plus sur la manière dont Quyntess peut vous aider à améliorer considérablement l’efficacité de vos achats et les performances de votre chaîne d’approvisionnement, rendez-vous sur www.quyntess.com .

Quyntess® est une marque déposée de Quyntess Holding B.V.

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