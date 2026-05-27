Echodyne impulsa el uso de radares para seguridad pública mediante una alianza con Axon

KIRKLAND (Washington)--(BUSINESS WIRE)--Echodyne, empresa especializada en plataformas de radar, ha anunciado hoy una alianza con Axon (Nasdaq: AXON), líder mundial en tecnología para la seguridad pública, con el objetivo de impulsar conjuntamente soluciones avanzadas que refuercen las operaciones con drones en el ámbito de la seguridad pública y nacional, tanto en Estados Unidos como en otros mercados internacionales.

En el marco de esta colaboración, la avanzada tecnología de radar de Echodyne contribuirá a reforzar el creciente ecosistema de soluciones de drones para seguridad pública de Axon. Gracias a ello, los organismos competentes dispondrán de una visión más completa del espacio aéreo de baja altitud durante las operaciones autorizadas con drones y podrán detectar y responder con mayor eficacia a actividades no autorizadas o potencialmente maliciosas.

A medida que aumenta el uso de drones en todo el mundo, crece también la necesidad de contar con información precisa y en tiempo real sobre el espacio aéreo de baja altitud. Los programas Drone as First Responder (DFR) proporcionan información crítica a los equipos de seguridad pública mientras se dirigen a una incidencia, lo que les permite actuar con mayor rapidez y eficacia desde el momento de su llegada. Al mismo tiempo, la expansión de estas operaciones exige detectar y gestionar posibles amenazas derivadas del uso no autorizado o malicioso de drones. Dar respuesta a estos desafíos requiere datos fiables que ofrezcan una visión detallada de la actividad aérea.

Los radares MESA® patentados de Echodyne están diseñados para proporcionar la precisión y la capacidad de vigilancia del espacio aéreo que requieren las operaciones con drones en el ámbito de la seguridad pública, incluidas Axon Air y las soluciones Dedrone de Axon. A medida que los programas DFR amplían su alcance en Estados Unidos y otros países, ambas empresas colaboran para que los organismos públicos puedan operar con mayor seguridad, eficiencia y confianza en entornos aéreos cada vez más complejos. Actualmente, la tecnología ya contribuye a gestionar de forma segura cientos de operaciones DFR al día y participa en decenas de nuevos despliegues.

«El radar constituye la base del conocimiento del espacio aéreo y desempeña un papel esencial en los entornos de baja altitud donde operan los drones y, en el futuro, los sistemas aéreos no tripulados semiautónomos y totalmente autónomos», afirmó Eben Frankenberg, consejero delegado de Echodyne. «Nuestra colaboración con Axon responde a una misión compartida: ofrecer soluciones innovadoras que ayuden a los organismos de seguridad pública a proteger a las comunidades y las infraestructuras críticas».

«Cada vez más organismos de seguridad pública recurren a los drones para obtener información crítica con mayor rapidez, mejorar la coordinación y reforzar la protección tanto de los equipos de intervención como de las comunidades a las que prestan servicio», señaló Eric Hertz, vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Axon. «La expansión de estos programas exige tecnologías fiables que permitan operar con seguridad y confianza en entornos aéreos cada vez más complejos. Nos complace colaborar con Echodyne para desarrollar la infraestructura tecnológica que hará posible la próxima generación de operaciones con drones para la seguridad pública».

Acerca de Echodyne

Echodyne, empresa especializada en plataformas de radar, diseña y fabrica en Estados Unidos soluciones avanzadas para aplicaciones de defensa, seguridad pública y mercados comerciales. Su arquitectura MESA® (Metamaterials Electronically Scanned Array) representa un importante avance en la ingeniería de radares de nueva generación. La tecnología MESA de Echodyne emplea materiales y procesos de fabricación convencionales para reducir drásticamente los costes asociados a los radares de altas prestaciones. El resultado es un radar comercial exportable de estado sólido, con reducidas necesidades de tamaño, peso y consumo energético, complementado con avanzadas capacidades de software que ofrecen un rendimiento sobresaliente, una integridad de datos excepcional y un conocimiento preciso de la situación. La empresa, de capital privado, cuenta con el respaldo de Bill Gates, NEA, Madrona Venture Group, Baillie Gifford, Northrop Grumman y Supernal, entre otros. Para más información, visite Echodyne.com.

Acerca de Axon

Axon (Nasdaq: AXON) es el líder mundial en tecnología para la seguridad pública y mantiene un firme compromiso con la innovación para proteger más vidas en más lugares. Dirigida por su fundador desde 1993, la empresa nació con la misión de transformar la gestión de conflictos en el ámbito policial y hoy presta servicio a organizaciones y profesionales vinculados con la seguridad pública, corporativa y nacional, desde equipos de primera intervención y organismos gubernamentales hasta empresas y comunidades. Su ecosistema tecnológico integra dispositivos TASER, cámaras y sensores (incluidas cámaras corporales, fijas y embarcadas en vehículos), drones y sistemas robóticos, gestión digital de pruebas y registros, operaciones en tiempo real, formación inmersiva, herramientas de productividad y capacidades basadas en inteligencia artificial. Diseñadas para funcionar de manera integrada, estas soluciones ofrecen una visión conectada de la seguridad que contribuye a proteger a las personas y los espacios con mayor rapidez, claridad y responsabilidad.

Las marcas comerciales ajenas a Axon pertenecen a sus respectivos titulares. Axon, Delta Logo, Protect Life, Axon App, Axon Assistant, Axon Ecosystem y Axon Evidence son marcas comerciales de Axon Enterprise, Inc., algunas de ellas registradas en Estados Unidos y otros países. Para más información, visite www.axon.com/legal. Todos los derechos reservados.

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