VENU+, société soutenue par ZCG, étend sa présence mondiale grâce à un partenariat stratégique avec Merlin Entertainments

ORLANDO, Floride--(BUSINESS WIRE)--VENU+, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques de mobilité, de stockage et de divertissement pour les visiteurs, et société du portefeuille de Z Capital Group (« ZCG »), a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Merlin Entertainments, leader mondial des destinations de divertissement de marque, afin d’améliorer et d’étendre les expériences de capture photo à l’ensemble du portefeuille international de Merlin.

Ce partenariat prévoit le déploiement de la plateforme de capture photo de VENU+ dans 13 attractions de Merlin, dont des destinations phares telles que les LEGOLAND® Resorts et le London Eye, réparties en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La mise en œuvre progressive est déjà en cours, plusieurs sites étant déjà opérationnels et d’autres devant être activés tout au long de l’année 2026.

Cet accord représente une expansion significative de la présence de VENU+ en Europe et marque l’un des plus importants partenariats de capture de photos dans la région à ce jour. Il s’appuie sur une relation de longue date entre les deux entreprises, Merlin étant partenaire de VENU+ sur plusieurs gammes de produits depuis plus de deux décennies.

Dans le cadre de ce partenariat, VENU+ fournira une suite entièrement intégrée de solutions de capture photographique, comprenant la photographie d’attractions, des expériences multimédias immersives, la photographie itinérante et des outils d’engagement numérique, conçues pour enrichir le parcours des visiteurs et créer des souvenirs durables et partageables.

« Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec Merlin Entertainments et d’apporter nos capacités de capture photographique de pointe à certaines des attractions les plus emblématiques au monde », déclare John Dunlap, directeur général de VENU+. « Ce partenariat reflète notre engagement commun à améliorer l’expérience des visiteurs en leur offrant davantage d’occasions de capturer et de revivre des moments marquants. Alors que la demande d’expériences immersives et personnalisées ne cesse de croître, nous sommes bien placés pour fournir des solutions innovantes à grande échelle. »

Ce partenariat répond directement à la demande croissante des visiteurs pour des moyens plus dynamiques et accessibles de capturer et d’interagir avec leurs expériences. En intégrant des technologies de pointe telles que la reconnaissance faciale, la diffusion de contenu numérique et les expériences multimédias en temps réel, VENU+ permet aux attractions de combiner de manière fluide l’engagement physique et numérique tout au long du parcours des visiteurs.

« Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec VENU+ pour immortaliser les moments et les souvenirs qui comptent tant pour nos visiteurs », déclare Hywel Mathias, vice-président principal chargé de la performance mondiale chez Merlin Entertainments. « La photographie est un élément important de l’expérience que nous proposons, et le fait d’avoir un partenaire comme VENU+ nous permet de rapprocher les familles par le jeu et de leur faire garder un souvenir de leur visite longtemps après leur départ. »

« Chez ZCG, nous nous attachons à soutenir les plateformes qui améliorent l’expérience client grâce à l’innovation et à l’échelle », déclare James Zenni, fondateur, président et directeur général de ZCG. « Ce partenariat met en avant la capacité de VENU+ à concrétiser des opportunités mondiales à grande échelle et renforce sa position de fournisseur leader de solutions technologiques pour le secteur des attractions. Nous sommes ravis de soutenir l’équipe alors qu’elle continue d’étendre sa présence mondiale. »

Ce partenariat marque également la poursuite de la dynamique de la stratégie de croissance mondiale de VENU+, avec de nouvelles intégrations de produits et des améliorations de l’expérience client attendues dans l’ensemble du portefeuille de Merlin au cours des prochaines années.

À propos de VENU+

VENU+ est le premier fournisseur mondial de solutions technologiques complètes qui génèrent des revenus et améliorent l’expérience client dans les lieux de divertissement du monde entier. Son offre comprend des solutions de mobilité pour les visiteurs, des casiers intelligents, des pièces de souvenir, des services de prise de photos et des solutions de divertissement. VENU+ est présent dans les 50 États américains et dans 13 pays sur quatre continents, établissant depuis plus de 42 ans la norme mondiale en matière de produits et services de classe mondiale.

VENU+ est soutenu par ZCG Private Equity, la branche de capital-investissement de Z Capital Group, LLC (« ZCG »), une société privée mondiale de premier plan.

À propos de Merlin

Merlin Entertainments est un leader mondial des destinations de divertissement de marque, proposant un portefeuille diversifié de parcs à thème, d’attractions en centre-ville et de complexes LEGOLAND répartis au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Europe occidentale, en Chine et en Asie-Pacifique. Dédiée à la création d’expériences qui inspirent la joie et le partage, Merlin accueille chaque année plus de 60 millions de visiteurs dans ses divers sites à travers le monde, dans plus de 20 pays. Expert dans l’animation de marques de divertissement de renommée mondiale, Merlin collabore avec des partenaires tels que le groupe LEGO, Sony Pictures Entertainment, Peppa Pig, DreamWorks et Ferrari pour créer des destinations où les visiteurs peuvent s’immerger dans un large éventail d’univers inspirés de ces marques, de manèges et d’expériences éducatives enrichissantes. Rendez-vous sur www.merlinentertainments.biz pour plus d’informations.

À propos de ZCG

ZCG est une société privée de premier plan à l’échelle mondiale, active dans la gestion d’actifs sur les marchés privés, les services de conseil aux entreprises, ainsi que le développement et les solutions technologiques. Parmi les investisseurs de ZCG figurent des fonds de pension, des fonds de dotation, des fondations, des fonds souverains, des banques centrales et des compagnies d’assurance. Depuis près de 30 ans, les dirigeants de ZCG ont investi des dizaines de milliards de dollars de capitaux. ZCG compte environ 400 professionnels répartis dans cinq pays et son siège social est situé à New York. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.zcg.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.