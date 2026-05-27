AM Best Sube Calificaciones Crediticias de Reaseguradora Santo Domingo, S.A.

Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha subido la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) a B+ (Buena) de B (Adecuada) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo a "bbb-" (Buena) de "bb+" (Adecuada) de Reaseguradora Santo Domingo, S.A. (REASANTO) (República Dominicana). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) ha sido revisada a estable de positiva.

Las calificaciones de REASANTO reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

La mejora en las calificaciones refleja el reciente fortalecimiento de la estructura de capital de la compañía y los sólidos fundamentos de su balance, respaldados por una prudente gestión de activos y pasivos, un bajo apalancamiento de suscripción, un adecuado apalancamiento financiero ajustado de 13.4%, calculado por AM Best, y un programa de reaseguro diseñado para limitar las exposiciones netas retenidas. La evaluación de la fortaleza de balance de REASANTO de muy fuerte está respaldada por el nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgos en 2025, medido por el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). La compañía continúa ajustando sus exposiciones de pérdidas máximas probables mediante la administración activa de su programa de reaseguro, con el objetivo de reducir la volatilidad en su base de capital.

REASANTO es una reaseguradora fundada en 1973 en Santo Domingo, República Dominicana. La compañía enfoca su oferta de productos en incendio y líneas aliadas. En 2024, la compañía comenzó a suscribir negocios en América Central siguiendo con su plan para expandir sus operaciones a otros países; sin embargo, su principal concentración de negocio sigue siendo en la República Dominicana. Su perfil de negocio es considerado limitado debido a su alta concentración geográfica y en líneas de negocio. AM Best continuará monitoreando el despliegue de la estrategia de negocio de REASANTO fuera del país.

El desempeño operativo de la compañía se evalúa como adecuado, impulsado por una utilidad neta consistente respaldada por prácticas de suscripción disciplinadas, experiencia favorable en siniestralidad y niveles de gastos controlados. Si bien, los ingresos por inversiones continúan respaldando la generación de utilidades, la rentabilidad sigue siendo impulsada principalmente por el sólido desempeño de suscripción; sin embargo, los resultados permanecen expuestos a la volatilidad catastrófica debido a la concentración de la cartera.

AM Best considera que la administración integral de riesgos de REASANTO es adecuada, respaldada por controles disciplinados de suscripción, un monitoreo activo de las exposiciones del portafolio y la implementación de un modelo interno de capital.

La revisión de la perspectiva de calificación a estable de positiva, refleja la expectativa de AM Best de que REASANTO mantendrá su evaluación de fortaleza de balance, respaldada por una capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, según lo medido por BCAR, así como por prácticas de suscripción disciplinadas y una administración de riesgos estable.

Acciones positivas de calificación podrían ocurrir si la compañía logra una mejora sostenida en su desempeño operativo, manteniendo al mismo tiempo bajos niveles de volatilidad. Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si existe un deterioro material en los fundamentos de su balance, como una disminución significativa en la capitalización ajustada por riesgos causada por salidas de capital o catástrofes naturales a gran escala.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

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