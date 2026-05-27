PipeChain neemt Nederlands supply chain-softwarebedrijf Quyntess over, breidt wereldwijde positie uit en versterkt end-to-end digitaliseringsmogelijkheden

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--PipeChain, een wereldwijde leverancier van cloudgebaseerde Collaborative Planning & Execution-software voor grote multinationale ondernemingen en Multi-Enterprise Network-oplossingen voor de automotive- en retailsector, heeft vandaag de overname aangekondigd van het Nederlandse supply chain-softwarebedrijf Quyntess Holding B.V. (“Quyntess”, https://www.quyntess.com/), met operaties in de Benelux, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. De gecombineerde organisatie zal een omzet van circa 22 miljoen euro realiseren, met een huidige jaarlijkse SaaS omzet (ARR) van 16 miljoen euro.

Deze strategische overname breidt de geografische aanwezigheid van PipeChain aanzienlijk uit en versterkt het vermogen van het bedrijf om oa. het gehele procure-to-pay-proces te ondersteunen. Het gecombineerde aanbod biedt klanten een complete digitalisering van zowel directe als indirecte materiaalstromen, waardoor PipeChain zijn positie als toonaangevend samenwerkingsplatform voor moderne, data-gedreven supply chains verder versterkt.

Quyntess levert geavanceerde technologie, gebouwd op de nieuwste architectuurprincipes, die fundamentele back-end verbeteringen mogelijk maakt, evenals substantiële functionele verbeteringen in het gehele PipeChain productportfolio. Samen zullen de bedrijven meer waarde aan de klant leveren, betere AI-gebaseerde automatiseringsmogelijkheden bieden en daarmee een hoger niveau van supply chain excellence kunnen realiseren.

"Deze overname markeert een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van PipeChain tot het sterkste collaboration platform voor het bereiken van ‘best-in-class’ supply chain-digitalisering in de vele sectoren van onze klanten. Door zowel ons geografisch bereik als onze geavanceerde technologie uit te breiden, kunnen we een nog krachtigere oplossing bieden die het volledige procure-to-pay-proces omvat – iets wat steeds belangrijker wordt voor bedrijven die actief zijn in complexe, wereldwijde eco-systemen", aldus Hans Berggren, CEO en medeoprichter van PipeChain.

“De toekomst van supply chain management ligt in het in staat stellen van bedrijven om te zien wat er komen gaat. Door onze digitale dekking uit te breiden en meer data in de hele waardeketen te ontsluiten, kunnen we onze klanten helpen om van reactief management over te stappen naar geautomatiseerde, intelligente besluitvorming op grote schaal”, voegt Hans eraan toe.

“We zijn verheugd om onze krachten te kunnen bundelen met PipeChain. Onze technologie en expertise sluiten perfect aan op de missie van PipeChain, en samen kunnen we de end-to-end digitaliseringsoplossingen leveren waar onze klanten – en de markt als geheel – om vragen”, aldus Rob van Ipenburg, CEO van Quyntess.

“Met onze gedeelde visie op geïntegreerde, data-gedreven supply chains versnelt dit partnerschap ons vermogen om te innoveren en te schalen voor onze klanten, onze medewerkers en onze aandeelhouders. We kijken ernaar uit om onze nieuwste generatie technologie in te zetten om klanten in Europa, de VS en daarbuiten te adviseren en te ondersteunen.”

Adviseurs bij de deal

PipeChain werd geadviseerd door advocatenkantoor DLA Piper. Quyntess werd geadviseerd door Marktlink Mergers & Acquisitions en Fruytier Lawyers in Business.

Over PipeChain

Over Quyntess

Quyntess streeft ernaar betere, snellere en realtime samenwerkingsprocessen te creëren binnen wereldwijde supply chains, ongeacht het niveau van operational excellence en maturiteit. Bedrijven die zich abonneren op onze on-demand oplossingen ontwikkelen een grotere veerkracht, realiseren aanzienlijke kostenbesparingen en verkrijgen een verbeterde concurrentiepositie.

