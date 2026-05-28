Forsee Power et Hitachi Industrial Products signent un protocole d'accord pour accélérer l'électrification des applications off-highway et ferroviaires

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Forsee Power (FR0014005SB3 – ALFOR), expert en systèmes de batteries intelligentes pour l'électromobilité durable, annonce la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec Hitachi Industrial Products (« Hitachi ») pour collaborer sur plusieurs domaines stratégiques tels que les systèmes hybrides et électriques pour véhicules miniers, locomotives et machines de construction, ainsi que les services après-vente sur leurs marchés internationaux clés.

Cette collaboration stratégique vise à combiner l'expertise de Hitachi en moteurs, onduleurs et composants électriques avec les systèmes de batteries avancés de Forsee Power et ses capacités mondiales de services après-vente afin d'accélérer la décarbonation des applications lourdes et tout-terrain.

« Nous sommes fiers de nous associer à Hitachi pour soutenir la transition vers des solutions de mobilité lourde à faibles émissions », a déclaré Frédéric Poupeau, vice-président APAC chez Forsee Power. « En combinant notre expertise en batteries et notre empreinte mondiale en aftermarket avec le savoir-faire reconnu en systèmes électriques de Hitachi, nous visons à accélérer le déploiement de solutions hybrides et 100% batterie pour des applications exigeantes telles que l'exploitation minière, ferroviaire et les équipements de construction. »

Ce protocole d'accord reflète l'ambition commune des deux entreprises de contribuer à la décarbonation de la mobilité industrielle grâce à des solutions innovantes d'électrification adaptées à des environnements opérationnels exigeants.

Les systèmes de batteries Forsee Power sont entièrement conçus par les équipes de Forsee Power et fabriqués en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord.

À propos de Forsee Power

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries pour les véhicules électriques commerciaux et industriels (véhicules légers, véhicules non routiers, camions, bus, trains). Acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés sur les cellules parmi les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à distance. 5 500 véhicules lourds et 150 000 véhicules légers électriques sont équipés de batteries Forsee Power. Le groupe propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport. Forsee Power et ses 600 collaborateurs sont engagés pour le développement durable ; le groupe a obtenu la médaille d’Or de l’agence de notation internationale EcoVadis. Pour plus d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower