Credo 完成对 DustPhotonics 的收购

美国加利福尼亚州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 高速、可靠且具备卓越能效的大规模连接系统解决方案创新企业 Credo Technology Group Holding Ltd （以下简称“Credo”）今日宣布，已完成对 DustPhotonics 的收购。DustPhotonics 拥有业界领先的硅光子光子集成电路（SiPho PIC）光连接技术，此次收购进一步丰富了 Credo 的光互连产品组合，覆盖 800G、1.6T 及 3.2T 近封装光学（NPO）和共封装光学（CPO）解决方案。借助该技术，Credo 现已形成涵盖 SerDes、高速数字信号处理（DSP）、硅光子以及系统集成在内的垂直整合连接技术平台，可为横向扩展（scale-out）与纵向扩展（scale-up）网络提供全面支持，满足 AI 基础设施建设过程中从电互连到光互连的全栈连接需求。

随着 DustPhotonics 的加入，公司预计，整合后的 ZeroFlap 光收发器、光 DSP 及硅光子产品组合将于 2027 财年成为推动业务增长的重要动力。这一前景反映出客户需求持续强劲，以及相关解决方案在超大规模 AI 基础设施部署中的应用正不断扩大。

Credo 总裁兼首席执行官 Bill Brennan 表示：“我非常高兴正式欢迎 DustPhotonics 优秀团队加入 Credo。今天是一个意义重大的里程碑，标志着两家拥有深厚技术积累的企业正式携手，双方因共同致力于创新、卓越执行以及为客户创造价值而走到一起。未来，我们将继续打造强大的一体化光连接解决方案平台，以高可靠性和卓越能效为核心，助力客户加速扩展 AI 基础设施规模。”

Credo 硅光子业务副总裁 Ronnen Lovinger 表示：“今天，我们共同见证 DustPhotonics 正式加入 Credo，这一时刻意义非凡。我为团队在硅光子领域所取得的创新突破深感自豪，也十分期待与新的同事并肩合作，加速推动我们在光互连领域的长期愿景。随着 AI 驱动型基础设施持续发展，硅光子技术将愈发成为光连接的核心基础技术，为下一代基础设施提供所需的带宽、能效与规模化能力。”

关于Credo

Credo的使命，是通过高速、可靠且具备高能效优势的系统级解决方案，重塑大规模连接技术。公司高速铜互连与光互连产品可支持最高达1.6T的传输速率，以业界领先的功耗表现与性能水平，满足AI时代持续攀升的数据基础设施需求。

公司的产品组合涵盖 ZeroFlap（ZF）有源电缆（AEC）与 ZF 光收发器、OmniConnect 内存连接解决方案，以及面向光纤与铜缆以太网和 PCIe 应用的一系列重定时器和 DSP 产品，所有产品均基于 PILOT 诊断与分析软件平台构建。凭借持续创新，Credo 致力于赋能客户打造连接世界的核心基础设施。

如需了解更多信息，请访问 https://www.credosemi.com 。请通过 LinkedIn 关注Credo。

Credo、Credo 标识，以及用于 AEC 产品的紫色标识，均为 Credo Technology Group Limited 在美国及其他司法辖区注册的商标。本文提及的所有其他商标均归其各自权利人所有。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1933 年证券法》第 27A 条及《1934 年证券交易法》第 21E 条所定义的前瞻性声明。除历史事实陈述外，本新闻稿中的所有陈述均可能被视为前瞻性声明，包括但不限于有关新产品或服务推出、现有产品或服务扩展、技术开发与创新、未来运营计划、战略及目标、财务展望、未来财务表现，以及 Credo 所处市场与行业发展预期的相关陈述，亦包括上述事项所依据的相关假设。“预计”、“预期”、“有意”、“计划”、“预测”、“相信”、“寻求”、“估计”、“能够”、“可能”、“将”、“会”、“展望”、“目标”等词语及类似表述（包括其否定形式）通常用于识别前瞻性声明。此类声明并非对未来结果的保证，亦不应被视为未来经营活动或业绩表现的承诺。前瞻性声明属于基于当前预期与假设所作出的预测、判断及其他关于未来事件的陈述，因此存在一定风险与不确定性，实际结果可能与本新闻稿所述内容存在重大差异。相关风险包括但不限于：成功整合 DustPhotonics 业务与技术的能力；实现与或有对价安排相关财务里程碑的能力；光互连市场竞争格局变化；以及宏观经济环境与半导体行业整体发展状况等。建议投资者及读者查阅 Credo 于 2025 年 7 月 2 日向美国证券交易委员会（SEC）提交的 Form 10-K 年度报告，以及 Credo 向 SEC 提交的其他文件，以进一步了解可能对 Credo 业务、财务状况及经营业绩产生影响的相关风险与不确定性。上述文件可通过 SEC、Credo 官方网站或 Credo 投资者关系部门获取。本新闻稿中的前瞻性声明仅反映其发布当日的情况。除法律另有要求外，Credo 不承担因后续事件或情况变化而更新任何前瞻性声明的义务。敬请读者勿过度依赖此类前瞻性声明。

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