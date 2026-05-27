PipeChain übernimmt das niederländische Supply-Chain-Softwareunternehmen Quyntess, baut seine globale Präsenz aus und stärkt seine Kompetenzen im Bereich der durchgängigen Digitalisierung

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--PipeChain, ein globaler Anbieter von cloudbasierter Collaborative Planning & Execution-Software für große multinationale Unternehmen sowie von Multi-Enterprise-Netzwerklösungen für die Automobil- und Einzelhandelsbranche, gab heute die Übernahme des niederländischen Supply-Chain-Softwareunternehmens Quyntess Holding B.V. („Quyntess“, https://www.quyntess.com) bekannt, mit etablierten Niederlassungen in den Benelux-Ländern, Deutschland, Frankreich und den USA. Das fusionierte Unternehmen wird einen Umsatz von ca. 22 Millionen Euro erzielen, bei einer jährlichen ARR-Run-Rate von 16 Millionen Euro.

Diese strategische Übernahme erweitert die geografische Präsenz von PipeChain erheblich und stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, den gesamten Procure-to-Pay-Prozess zu unterstützen. Das kombinierte Angebot wird Kunden eine umfassende Digitalisierung sowohl der direkten als auch der indirekten Materialflüsse und Ausgaben ermöglichen und damit die Position von PipeChain als führende kollaborative Plattform für moderne, datengesteuerte Lieferketten festigen.

Quyntess bringt modernste Technologie mit, die auf den neuesten Architekturprinzipien basiert und grundlegende Backend-Verbesserungen sowie erhebliche funktionale Verbesserungen im gesamten PipeChain-Produktportfolio ermöglicht. Gemeinsam werden die Unternehmen einen höheren Kundennutzen, umfassendere KI-gestützte Automatisierungsfunktionen und ein höheres Maß an Exzellenz bei der Lieferkettenabwicklung bieten.

„Diese Übernahme ist ein Meilenstein auf dem Weg von PipeChain, die stärkste Kooperationsplattform für die Erreichung eines Höchstmaßes an Lieferkettendigitalisierung in den Branchen unserer Kunden zu werden. Durch die Erweiterung sowohl unserer geografischen Reichweite als auch technologischer Kompetenz können wir eine noch leistungsfähigere Lösung anbieten, die den gesamten Procure-to-Pay-Prozess abdeckt – etwas, das für Unternehmen in komplexen globalen Netzwerken zunehmend entscheidend ist“, sagt Hans Berggren, CEO und Mitbegründer von PipeChain.

„Die Zukunft des Lieferkettenmanagements liegt darin, Unternehmen die Möglichkeit zu geben, vorauszusehen, was als Nächstes kommt. Indem wir unsere digitale Reichweite ausbauen und mehr Daten entlang der Wertschöpfungskette erschließen, können wir unseren Kunden helfen, von reaktivem Management zu automatisierter, intelligenter Entscheidungsfindung in großem Maßstab überzugehen“, fügt Hans hinzu.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit PipeChain. Unsere Technologie und unser Fachwissen ergänzen die Mission von PipeChain perfekt, und gemeinsam werden wir in der Lage sein, End-to-End-Digitalisierungsfunktionen bereitzustellen, die unsere Kunden – und der Markt insgesamt – verlangen“, kommentiert Rob van Ipenburg, CEO von Quyntess, und fügt hinzu:

„Mit unserer gemeinsamen Vision von vernetzten, datengesteuerten Lieferketten beschleunigt diese Partnerschaft unsere Innovations- und Skalierungsfähigkeit zum Nutzen unserer Kunden, unserer Mitarbeiter und unserer Aktionäre. Wir freuen uns darauf, mit unserer Technologie der neuesten Generation dazu beizutragen, Kunden in ganz Europa, den USA und darüber hinaus zu stärken und zu unterstützen.“

Berater bei der Transaktion

PipeChain wurde von der Anwaltskanzlei DLA Piper beraten. Quyntess wurde von Marktlink Mergers & Acquisitions und Fruytier Lawyers in Business beraten.

Über PipeChain

Wir setzen uns dafür ein, die Visionen unserer Kunden zu verwirklichen und Probleme zu lösen, die echten Mehrwert schaffen. Durch Neugier, Kreativität und Kundenorientierung finden wir neue Wege, um intelligentere Lieferketten und bessere Geschäftsabläufe zu schaffen.

PipeChain ist ein privat geführtes Unternehmen. Um mehr darüber zu erfahren, wie PipeChain als Ihr zuverlässiger Experte in schwedischer Qualität Ihnen helfen kann, Ihre Geschäftsabläufe nachhaltig zu verbessern, besuchen Sie www.pipechain.com.

PipeChain® ist eine eingetragene Marke von PipeChain AB.

Über Quyntess

Quyntess hat es sich zur Aufgabe gemacht, bessere, schnellere und in Echtzeit ablaufende Kooperationsprozesse über globale Lieferketten hinweg auf allen Ebenen der operativen Exzellenz und Reife zu schaffen. Unternehmen, die unsere On-Demand-Dienste nutzen, profitieren von erhöhter Resilienz, erheblichen Kosteneinsparungen und verbesserter Wettbewerbsfähigkeit.

Quyntess ist ein privat geführtes Unternehmen. Mehr dazu, wie Quyntess Ihre Beschaffungseffizienz und Lieferkettenleistung deutlich verbessern kann unter www.quyntess.com.

Quyntess® ist eine eingetragene Marke der Quyntess Holding B.V.