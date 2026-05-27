Parse Biosciences y bit.bio anuncian una alianza estratégica histórica

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, proveedor líder de soluciones de secuenciación unicelular escalables y accesibles, anunció hoy una alianza con bit.bio para crear un mapa integral de la identidad celular impulsada por factores de transcripción, que abarcará tanto el estado como el destino de las células. Este mapa constituirá la base para desarrollar modelos altamente precisos y relevantes para la biología humana a gran escala. Al replicar con precisión las respuestas biológicas observadas in vivo, estos modelos permitirán avanzar de forma significativa en el descubrimiento predictivo de fármacos y el desarrollo de nuevas terapias.

La alianza combinará técnicas de transcriptómica causal masivamente paralela de vanguardia, que permiten a los científicos evaluar simultáneamente miles de variables genéticas para identificar los factores que determinan el comportamiento celular. bit.bio aportará su tecnología líder de programación celular, opti-ox™, junto con su plataforma propietaria de descubrimiento, The Cell Foundry™, mientras que Parse contribuirá con su tecnología unicelular escalable Evercode™. Esta colaboración ampliará los datos propietarios existentes para crear un conjunto de datos sin precedentes de bit.bio, que revelará cómo determinadas modificaciones genéticas se traducen en respuestas biológicas concretas. En última instancia, este recurso servirá de guía tanto para bit.bio como para todo el sector en el diseño de terapias y la fabricación de células humanas a gran escala, además de potenciar modelos de inteligencia artificial capaces de predecir la respuesta celular ante fármacos o enfermedades.

“Las células funcionan a partir de un código. Comprender cómo determinados factores de transcripción definen el destino celular nos permite descifrar ese sistema operativo. Esta colaboración no solo genera conocimiento; también proporciona un mapa de referencia fundamental que permitirá a bit.bio ampliar modelos relevantes para la biología humana e impulsar sistemas predictivos basados en inteligencia artificial. Además, contribuirá a que la industria pueda reproducir y predecir con fiabilidad las respuestas biológicas humanas”, afirmó Przemek Obloj, director ejecutivo de bit.bio.

“Los investigadores necesitan conocimientos que puedan traducirse en resultados concretos”, señaló Charlie Roco, PhD, cofundador y director de Tecnología de Parse Biosciences. “Nuestra estrecha alianza con bit.bio generará conjuntos de datos fundamentales que establecerán vínculos causales claros entre cambios genéticos y resultados biológicos, el tipo de información que la medicina predictiva necesita y que rara vez ha estado disponible”.

Para descubrir cómo estos datos ayudarán a transformar el modelado biológico predictivo y la fabricación de células humanas, participe en el seminario web de Parse el 17 de junio a las 7:00 a. m. (hora del Pacífico).

Acerca de bit.bio

bit.bio, líder mundial en tecnología de programación celular, desarrolla células funcionales y modelos relevantes para la biología humana a escala industrial para acelerar la investigación, el descubrimiento y el desarrollo de fármacos, además de favorecer la adopción de las Nuevas Metodologías de Enfoque (NAM). El desarrollo de sus productos se basa en una plataforma de descubrimiento impulsada por inteligencia artificial, que identifica combinaciones únicas de factores de transcripción para programar los tipos celulares deseados, y en su tecnología patentada opti-ox™, capaz de convertir con precisión células madre pluripotentes inducidas (iPSC) en dichos tipos celulares y garantizar niveles sin precedentes de pureza, consistencia y escalabilidad. La cartera ioCells de bit.bio reúne más de 50 productos, entre ellos ioWild Type Cells, ioDisease Model Cells, ioCRISPR-Ready Cells e ioTracker Cells.

Desde su creación como empresa derivada de la Universidad de Cambridge en 2016, bit.bio ha captado más de USD 200 millones de inversores de primer nivel, entre ellos Arch Venture, BlueYard Capital, Charles River Laboratories, Foresite Capital, M&G, Milky Way, National Resilience y Tencent.

Acerca de Parse Biosciences

Parse Biosciences, una empresa de QIAGEN, es una compañía global de ciencias de la vida cuya misión es acelerar los avances en la salud humana y la investigación científica. Su enfoque pionero permite a los investigadores realizar secuenciación unicelular a una escala sin precedentes y con una facilidad inédita, lo que ha impulsado descubrimientos revolucionarios en áreas como el tratamiento del cáncer, la reparación de tejidos, las terapias con células madre y la investigación de enfermedades renales y hepáticas, así como del desarrollo cerebral y del sistema inmunitario.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.