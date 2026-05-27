Parse Biosciences與bit.bio宣布達成具有里程碑意義的聯盟

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 可擴充、易用型單細胞定序解決方案的領導廠商Parse Biosciences今日宣布與bit.bio達成聯盟，以共同繪製一份涵蓋細胞狀態與細胞命運的、由轉錄因子驅動的細胞身分全景圖譜。該圖譜將充當核心藍圖，用於規模化開發高度精準且與人類高度相關的細胞模型。透過精準類比體內生物學反應，這些模型將顯著推進預測性藥物發現和治療方法的開發。

該聯盟將充分利用大規模並行因果轉錄組學領域的尖端技術，該技術允許科學家同時測試數千個遺傳變異，以理解驅動細胞行為的核心機制。其中，bit.bio將貢獻其業界首屈一指的細胞程式設計技術opti-ox™及其專有的發現平台The Cell Foundry™，Parse Biosciences則將提供其可擴充的單細胞定序技術Evercode™。雙方的合作將在現有專有資料的基礎上，建構一個前所未見的bit.bio資料集，用以繪製特定遺傳輸入如何導致特定生物學輸出的對應關係圖譜。最終，該資料集不僅將指導bit.bio，還將指導整個產業如何設計療法和規模化製造人類細胞，同時還能為AI模型提供資料，以預測細胞對藥物或疾病的反應。

bit.bio執行長Przemek Obloj表示：「細胞是在『程式碼』的驅動下運行的，透過繪製特定轉錄因子如何決定細胞命運的圖譜，我們正在開啟這一『作業系統』。此次合作不僅是在生成資料，它還為bit.bio規模化建構與人類相關的模型並賦能預測性AI系統提供了一份基礎圖譜，推動整個領域更接近於可靠地複製、進而預測人類生物學。」

Parse Biosciences共同創辦人兼技術長Charlie Roco博士表示：「研究人員需要能夠轉化為實際影響的洞察。我們與bit.bio的緊密聯盟將打造基礎資料集，在遺傳變化與生物學結果之間建立起清晰的因果關係，而這正是預測醫學所需要但鮮少獲得的資訊。」

如欲瞭解更多關於這些資料將如何重塑預測生物學建模與製造未來的資訊，請參加Parse於太平洋時間6月17日上午7:00舉辦的線上研討會。

關於bit.bio

bit.bio是細胞程式設計技術領域的全球領軍企業，致力於以工業化規模打造具有功能性且與人類相關的細胞及模型，以加快科學研究、藥物發現和開發，同時促進新方法學(NAM)的採用。其產品開發由AI賦能的研發平台提供動力，該平台能夠辨識獨特的轉錄因子組合以對所需細胞類型進行程式設計；同時憑藉其專利技術opti-ox™，該技術能夠將誘導多能幹細胞(iPSC)精準轉化為這些細胞類型，確保前所未見的純度、一致性和可擴充性。bit.bio不斷擴大的ioCells產品組合包含50多款產品，包括ioWild野生型細胞、ioDisease疾病模型細胞、ioCRISPR-Ready就緒型細胞以及ioTracker標記細胞。

自2016年從劍橋大學分拆而出以來，bit.bio已從Arch Venture、BlueYard Capital、Charles River Laboratories、Foresite Capital、M&G、Milky Way、National Resilience和Tencent等知名投資機構籌集超過2億美元的資金。

關於Parse Biosciences

QIAGEN旗下的Parse Biosciences是一家全球性的生命科學公司，以加快人類健康和科學研究為使命。公司讓研究人員能夠以前所未見的規模和便利進行單細胞定序，藉助創新性的實驗方法在癌症治療、組織修復、幹細胞治療、腎臟和肝臟疾病、大腦發育和免疫系統領域實現了突破性的進展。

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