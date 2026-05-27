-

Parse Biosciences en bit.bio kondigen baanbrekend samenwerkingsverband aan

Het lot van cellen ontrafelen: alliantie maakt AI-gestuurde voorspellende geneeskunde en de productie van menselijke cellen mogelijk

original

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, de toonaangevende leverancier van schaalbare en toegankelijke oplossingen voor single-cell sequencing, heeft vandaag een samenwerking aangekondigd met bit.bio om een uitgebreide kaart te creëren van de door transcriptiefactoren gedreven celidentiteit, die zowel de celtoestand als het lot van de cel omvat. Deze kaart zal dienen als de basis voor de ontwikkeling van zeer nauwkeurige, mensrelevante modellen op grote schaal. Door in vivo biologische reacties nauwkeurig na te bootsen, zullen deze modellen de voorspellende geneesmiddelenontdekking en therapeutische ontwikkeling aanzienlijk bevorderen.

De samenwerking zal gebruikmaken van geavanceerde technieken in massaal parallelle causale transcriptomics, waarmee wetenschappers duizenden genetische variabelen tegelijkertijd kunnen testen om te begrijpen wat het celgedrag drijft.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | +1-858-504-0455

Industry:
Parse Biosciences LogoParse Biosciences Logo

Parse Biosciences

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | +1-858-504-0455

More News From Parse Biosciences

Samenvatting: Parse Biosciences lanceert workflow voor immuunrepertoire en transcriptoomanalyse

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, de toonaangevende aanbieder van toegankelijke en schaalbare oplossingen voor single cell sequencing, kondigde vandaag de lancering aan van een volledig geïntegreerd immuunrepertoire en volledige transcriptoomanalyseworkflow in haar data-analyseplatform Trailmaker™. De nieuwe functionaliteit is een aanvulling op de bestaande portfolio Evercode-immuunproducten van Parse om voor onderzoekers een volledige end-to-end workflow mogelijk te maken. Immunolog...

Samenvatting: Parse Biosciences en Graph Therapeutics werken samen om een grote functionele atlas van immuunverstoringen tot stand te brengen

SEATTLE & WENEN--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences en Graph Therapeutics (Graph) maakten vandaag een strategisch partnerschap bekend om een van de grootste en meest volledige atlassen met betrekking tot verstoring van immuuncellen tot stand te brengen. De samenwerking zal het lab-in-the-loop platform van Graph benutten met de GigaLab van Parse om honderden miljoenen cellen te profileren van patiënten met immuunziekten onder systematische verstoring, zodat het bijzonder dynamische gedrag van he...

Samenvatting: Parse Biosciences en Codebreaker Labs werken samen om Whole Transcriptome Single Cell Profiling en Causal Genomics op schaal toe te passen

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, de toonaangevende aanbieder van schaalbare, toegankelijke oplossingen voor single-cell sequencing, maakte vandaag een samenwerking met Codebreaker Labs bekend om een baanbrekend platform te ontwikkelen en te valideren dat in staat is om duizenden genetische varianten parallel met elkaar te testen en de effecten ervan op single-cell resolutie te meten. Door het platform voor synthetische biologie en de capaciteiten op gebied van variantengineering van...
Back to Newsroom