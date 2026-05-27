Parse Biosciences en bit.bio kondigen baanbrekend samenwerkingsverband aan

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, de toonaangevende leverancier van schaalbare en toegankelijke oplossingen voor single-cell sequencing, heeft vandaag een samenwerking aangekondigd met bit.bio om een uitgebreide kaart te creëren van de door transcriptiefactoren gedreven celidentiteit, die zowel de celtoestand als het lot van de cel omvat. Deze kaart zal dienen als de basis voor de ontwikkeling van zeer nauwkeurige, mensrelevante modellen op grote schaal. Door in vivo biologische reacties nauwkeurig na te bootsen, zullen deze modellen de voorspellende geneesmiddelenontdekking en therapeutische ontwikkeling aanzienlijk bevorderen.

De samenwerking zal gebruikmaken van geavanceerde technieken in massaal parallelle causale transcriptomics, waarmee wetenschappers duizenden genetische variabelen tegelijkertijd kunnen testen om te begrijpen wat het celgedrag drijft.

