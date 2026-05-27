Frota da Platoon Aviation expandirá operações de fretamento para se tornar a maior frota de Cessna Citation Longitude da Europa

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE:TXT), anunciou hoje que firmou um contrato de compra de frota com a Platoon Aviation, posicionando a operadora de fretamento sediada em Hamburgo como a maior proprietária de frota de Cessna Citation Longitude da Europa. A Platoon Aviation oferece viagens de jato particular sob demanda, atendendo viajantes a negócios e a lazer que buscam longo alcance, conforto na cabine e confiabilidade operacional. As entregas das aeronaves Citation Longitude estão previstas para começar em 2027.

“Do desempenho e experiência na cabine à robustez da nossa rede global de suporte, o Citation Longitude oferece aos operadores de fretamento a confiança necessária para expandir suas frotas e atender os clientes com o mais alto nível de excelência”, afirmou Lannie O’Bannion, vice-presidente sênior de Vendas e Marketing da Textron Aviation. “Este acordo com a Platoon Aviation reforça a liderança do Longitude no segmento de jatos supermédios e a confiança que os clientes depositam na Cessna e em nossa equipe.”

Como carro-chefe da família Citation, o Citation Longitude foi projetado para atender às necessidades tanto de pilotos quanto de passageiros, oferecendo aviônicos avançados, economia operacional eficiente e uma experiência de voo refinada. O jato executivo é ideal para operações de fretamento na Europa, oferecendo alcance e desempenho para conectar importantes corredores comerciais sem escalas, incluindo rotas como Hamburgo-Madri e Londres-Atenas. A aeronave apresenta a cabine mais silenciosa da categoria super-média, uma cabine com piso plano e altura suficiente para ficar em pé, medindo 1,83 metros, com capacidade para até 12 passageiros e o maior espaço para as pernas da categoria.

“A Platoon Aviation está redefinindo o que a aviação executiva pode ser na próxima década”, disse Deniz Weißenborn, CEO da Platoon Aviation. “A expansão da frota do Citation Longitude reflete nosso compromisso em construir uma plataforma de aviação de última geração, preparada para o futuro, que combina eficiência operacional, sustentabilidade e conforto inigualável. A aeronave nos posiciona para atender às expectativas em constante evolução dos viajantes modernos, oferecendo aos nossos clientes maior flexibilidade, confiabilidade e conectividade em toda a Europa e além.”

A Textron Aviation oferece serviços e suporte pós-venda globais abrangentes para clientes da Cessna e da Beechcraft, fornecendo suporte completo ao longo do ciclo de vida, onde quer que as aeronaves operem. Para uma operadora de fretamento europeia em expansão como a Platoon Aviation, esse suporte é viabilizado por uma forte presença regional, que inclui cinco centros de serviço próprios, uma rede de Centros de Serviço Autorizados (ASFs) e equipes móveis de suporte, garantindo atendimento ágil e especializado em toda a região. Os operadores europeus também se beneficiam do Centro Europeu de Distribuição de Peças (EUDC) da empresa, que oferece envio rápido, acesso confiável a peças genuínas e suporte dedicado na região. Com o apoio de assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana, para aeronaves em solo (AOG), essa rede de suporte integrada ajuda a Platoon Aviation a maximizar a disponibilidade da frota e manter a alta taxa de utilização necessária para atender com confiabilidade os clientes em toda a Europa.

Sobre a Cessna Citation Longitude

Com um alcance de 6.482 quilômetros (3.500 milhas náuticas) e uma carga útil de combustível de 726 quilogramas (1.600 libras), o Citation Longitude oferece aos clientes uma baixa altitude de cabine (1.509 metros/4.950 pés) a 12.500 metros/41.000 pés, mais recursos de série e um interior confortável e personalizado. A aeronave possui assentos totalmente reclináveis ​​e um espaçoso compartimento de bagagem acessível durante todo o voo. A espaçosa cabine de comando incorpora acesso facilitado e um design ergonômico que prioriza o conforto e a eficiência da tripulação.

O projeto inovador do Longitude integra a mais recente tecnologia em toda a aeronave, proporcionando aos clientes o menor custo operacional direto da sua classe. Equipado com motores turbofan Honeywell HTF7700L com FADEC, o Longitude combina períodos de revisão do motor sob demanda com os melhores intervalos de inspeção da estrutura da aeronave, de 18 meses e 800 horas. O sistema de registro de diagnóstico em tempo integral (LinxUs) da Textron Aviation e as publicações técnicas em 3D utilizam tecnologia avançada para reduzir o tempo de inatividade para manutenção e os custos gerais de operação.

Para obter mais informações sobre o Citation Longitude, acesse https://cessna.txtav.com/en/citation/longitude.

Sobre a Textron Aviation Inc.

Há quase 100 anos, inspiramos a jornada do voo. A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacitou o talento coletivo das marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma gama que inclui desde jatos executivos, turboélices, aeronaves a pistão leves e de alto desempenho, até aeronaves para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho, confiabilidade e versatilidade lendários, juntamente com nossa rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede global de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida em todo o mundo por suas marcas poderosas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

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