La flota de Platoon Aviation ampliará sus operaciones de vuelos chárter para convertirse en la mayor flota de Cessna Citation Longitude de todo Europa

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., una empresa de Textron Inc. (NYSE:TXT) anunció el día de hoy la firma de un acuerdo de compra de una flota de varias aeronaves con Platoon Aviation lo que posiciona a esta operadora de vuelos chárter con sede en Hamburgo para convertirse en la mayor propietaria de una flota de Cessna Citation Longitude en Europa. Platoon Aviation ofrece viajes en jet privado bajo demanda y brinda servicio a viajeros de negocios y de ocio que buscan capacidad de largo alcance, comodidad en la cabina y fiabilidad operativa. Se espera que las entregas de los aviones Citation Longitude comiencen en el año 2027.

"Desde el rendimiento y la experiencia a bordo hasta la solidez de nuestra red de asistencia global, Citation Longitude ofrece a los operadores de vuelos chárter la confianza que necesitan para ampliar sus flotas y atender a sus clientes al más alto nivel", afirmó Lannie O’Bannion, vicepresidente sénior de Ventas y Marketing de Textron Aviation. "Este acuerdo con Platoon Aviation pone de relieve el liderazgo de Longitude en el segmento de los aviones supermedianos y la confianza que los clientes depositan en Cessna y en nuestro equipo".

Como buque insignia de la familia Citation, el Citation Longitude se diseñó pensando en las necesidades tanto de los pilotos como de los pasajeros, y ofrece una aviónica avanzada, una economía de explotación eficiente y una experiencia de vuelo refinada. Este jet ejecutivo es ideal para operaciones chárter en Europa, ya que ofrece la autonomía y el rendimiento que son necesarios para conectar sin escalas los principales corredores de negocios e incluye rutas como Hamburgo-Madrid y Londres-Atenas. La aeronave cuenta con la cabina más silenciosa de la clase supermediana, una cabina con suelo plano en la que se puede estar de pie, con una altura de 1,83 metros, capacidad para hasta 12 pasajeros y un espacio para las piernas líder en su clase.

"Platoon Aviation está redefiniendo el futuro de la aviación ejecutiva para la próxima década", afirmó Deniz Weißenborn, director ejecutivo de Platoon Aviation. "La ampliación de la flota de Citation Longitude refleja nuestro compromiso con la creación de una plataforma de aviación de última generación, preparada para el futuro, que combine eficiencia operativa, sostenibilidad y un confort sin concesiones. Estas aeronaves nos permiten cumplir las expectativas cada vez más exigentes de los viajeros modernos, al tiempo que ofrecemos a nuestros clientes una mayor flexibilidad, fiabilidad y conectividad en toda Europa y más allá".

Textron Aviation ofrece un servicio y una asistencia posventa global integral a los clientes de Cessna y Beechcraft y brinda un apoyo completo durante todo el ciclo de vida de las aeronaves, independientemente del lugar en el que operen. Para un operador de vuelos chárter europeo en expansión como Platoon Aviation, este apoyo es posible gracias a una sólida presencia regional que incluye cinco centros de servicio propios, una red de Centros de servicio autorizados (ASF) y equipos móviles de asistencia técnica, lo que garantiza una atención rápida y especializada en toda la región. Los operadores europeos también se benefician del Centro Europeo de Distribución de Piezas (EUDC) de la empresa, que ofrece envíos rápidos, acceso fiable a piezas originales y asistencia dedicada en la región. Respaldada por asistencia 24/7 para aeronaves en tierra (AOG), esta red de asistencia integrada ayuda a Platoon Aviation a maximizar la disponibilidad de su flota y a mantener el alto nivel de utilización necesario para ofrecer un servicio fiable a los clientes de toda Europa.

Acerca de Cessna Citation Longitude

Con un alcance de 6482 kilómetros (3500 millas náuticas) y una carga útil con el depósito lleno de 726 kilogramos (1600 libras), el Citation Longitude ofrece a los clientes una baja altitud de cabina (1509 metros / 4950 pies) a 12 500 metros / 41 000 pies, más características de serie y un interior cómodo y personalizado. La aeronave cuenta con asientos totalmente convertibles en camas y un espacioso compartimento de equipaje al que se puede acceder durante todo el vuelo. La espaciosa cabina de pilotaje incorpora un acceso más fácil y un diseño ergonómico que se centra plenamente en la comodidad y la eficiencia de la tripulación.

El diseño totalmente nuevo de Longitude integra la tecnología más avanzada en toda la aeronave, lo que ofrece a los clientes el costo operativo directo más bajo de su clase. Impulsado por motores turbofán Honeywell HTF7700L equipados con FADEC, el Longitude combina intervalos de revisión de motores basados en el estado de la máquina con los mejores intervalos de inspección del fuselaje de su clase: 18 meses y 800 horas. El sistema de registro de diagnóstico a tiempo completo (LinxUs) y las publicaciones técnicas en 3D de Textron Aviation aprovechan la tecnología avanzada para reducir el tiempo de inactividad por mantenimiento y los costos operativos generales.

Para obtener más información sobre el Citation Longitude, visite https://cessna.txtav.com/en/citation/longitude.

Acerca de Textron Aviation Inc.

Desde hace casi 100 años, Textron Aviation impulsa la evolución del vuelo. Como empresa de Textron Inc., reúne el talento de sus marcas Beechcraft, Cessna, Hawker y Pipistrel para diseñar y ofrecer soluciones aeronáuticas de alto nivel. Su portafolio abarca jets ejecutivos, turbohélices, aeronaves a pistón livianas y de alto rendimiento, así como soluciones para misiones especiales, entrenamiento militar y defensa. Con clientes en más de 170 países, cuenta con una de las carteras de productos más completas del sector y con un equipo que ha fabricado más de la mitad de las aeronaves de aviación general del mundo. Clientes en todo el mundo confían en su desempeño, versatilidad y red global de atención, que permite acceder a soluciones de vuelo eficientes, productivas y flexibles. Para más información, visite www.txtav.com.

Acerca de Textron Inc.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red global de negocios en los sectores aeronáutico, de defensa, industrial y financiero para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus prestigiosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para obtener más información, visite: www.textron.com.

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