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Parse Biosciences与bit.bio宣布达成具有里程碑意义的联盟

解码细胞命运：该联盟将赋能AI驱动的预测医学与人类细胞制造

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西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 可扩展、易用型单细胞测序解决方案的领先供应商Parse Biosciences今日宣布与bit.bio达成联盟，以共同绘制一份涵盖细胞状态与细胞命运的、由转录因子驱动的细胞身份全景图谱。该图谱将作为核心蓝图，用于规模化开发高度精准且与人类高度相关的细胞模型。通过精准模拟体内生物学反应，这些模型将显著推进预测性药物发现和治疗方法的开发。

该联盟将充分利用大规模并行因果转录组学领域的前沿技术，该技术允许科学家同时测试数千个遗传变量，以理解驱动细胞行为的核心机制。其中，bit.bio将贡献其行业领先的细胞编程技术opti-ox™及其专有的发现平台The Cell Foundry™，Parse Biosciences则将提供其可扩展的单细胞测序技术Evercode™。双方的合作将在现有专有数据的基础上，构建一个前所未有的bit.bio数据集，用以绘制特定遗传输入如何导致特定生物学输出的对应关系图谱。最终，该数据集不仅将指导bit.bio，还将指导整个行业如何设计疗法和规模化制造人类细胞，同时还能为AI模型提供数据，以预测细胞对药物或疾病的反应。

bit.bio首席执行官Przemek Obloj表示：“细胞是在‘代码’的驱动下运行的，通过绘制特定转录因子如何决定细胞命运的图谱，我们正在解锁这一‘操作系统’。此次合作不仅是在生成数据，它还为bit.bio规模化构建与人类相关的模型并赋能预测性AI系统提供了一份基础图谱，推动整个领域更接近于可靠地复制、进而预测人类生物学。”

Parse Biosciences联合创始人兼首席技术官Charlie Roco博士表示：“研究人员需要能够转化为实际影响的洞察。我们与bit.bio的紧密联盟将打造基础数据集，在遗传变化与生物学结果之间建立起清晰的因果联系，而这正是预测医学所需要但鲜少获得的信息。”

如需了解更多关于这些数据将如何重塑预测生物学建模与制造未来的信息，请参加Parse于太平洋时间6月17日上午7:00举办的在线研讨会

关于bit.bio

bit.bio是细胞编程技术领域的全球领军企业，致力于以工业化规模打造具有功能性且与人类相关的细胞及模型，以加速科学研究、药物发现和开发，同时促进新方法学(NAM)的采用。其产品开发由AI赋能的研发平台提供动力，该平台能够识别独特的转录因子组合以对所需细胞类型进行编程；同时依托其专利技术opti-ox™，该技术能够将诱导多能干细胞(iPSC)精准转化为这些细胞类型，确保了前所未有的纯度、一致性和可扩展性。bit.bio不断扩大的ioCells产品组合包含50多款产品，包括ioWild野生型细胞、ioDisease疾病模型细胞、ioCRISPR-Ready就绪型细胞以及ioTracker标记细胞。

自2016年从剑桥大学分拆而出以来，bit.bio已从Arch Venture、BlueYard Capital、Charles River Laboratories、Foresite Capital、M&G、Milky Way、National Resilience和Tencent等知名投资机构募集了超过2亿美元的资金。

关于Parse Biosciences

QIAGEN旗下的Parse Biosciences是一家全球性的生命科学公司，以提速人类健康和科学研究为使命。公司让研究人员能够以前所未有的规模和便利进行单细胞测序，借助创新性的实验方法在癌症治疗、组织修复、干细胞治疗、肾脏和肝脏疾病、大脑发育和免疫系统领域实现了突破性的进展。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Kaitie Kramer
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