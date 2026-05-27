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El National Bank of Greece en Chipre pone en marcha la solución Air de Smartstream para consolidar las conciliaciones

Datos clave

  • El National Bank of Greece en Chipre ha consolidado cuatro sistemas de conciliación que antes funcionaban de forma independiente: Instant, Cash, SEPA y Nostro, en una única plataforma mediante los módulos Air Cash de Smartstream.
  • Las funciones con tecnología de IA de Smartstream Air reducen considerablemente el trabajo manual diario, eliminan la necesidad de trabajar con múltiples formatos de datos e identifican de forma proactiva los problemas de calidad de los datos, tanto en fuentes internas como en extractos bancarios.
  • Implementada con éxito en tres meses sin tecnología previa que sustituir; Smartstream desarrolló una solución personalizada de transferencia automatizada y cifrada de archivos para cumplir con los estrictos requisitos de seguridad de datos del banco.

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Smartstream, el proveedor de confianza de soluciones de datos para las principales instituciones financieras y empresas a nivel internacional, anuncia hoy que el National Bank of Greece (NBG) de Chipre ha puesto en marcha con éxito Air, la solución de conciliación con tecnología de IA de la empresa.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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