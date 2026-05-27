El National Bank of Greece en Chipre pone en marcha la solución Air de Smartstream para consolidar las conciliaciones

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Smartstream, el proveedor de confianza de soluciones de datos para las principales instituciones financieras y empresas a nivel internacional, anuncia hoy que el National Bank of Greece (NBG) de Chipre ha puesto en marcha con éxito Air, la solución de conciliación con tecnología de IA de la empresa.

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