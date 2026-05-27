Helm.ai setzt einen neuen Full-HD-Standard (2 MP) für generative Simulationen und bietet eine fünfmal höhere Pixeldichte als aktuelle Branchenstandards

REDWOOD CITY, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Helm.ai, ein Anbieter von KI-Software für High-End-ADAS, autonomes Fahren und Robotik, gab heute mit der Einführung von GenSim-3 und VidGen-3 einen Durchbruch im Bereich der KI-generierten synthetischen Daten bekannt. Diese Grundmodelle der nächsten Generation sind die ersten, die eine native Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) über eine vollständige 6-Kamera-360-Grad-Surround-View-Suite hinweg erreichen. Durch die Darstellung einer riesigen, vollständig synchronisierten synthetischen Leinwand mit 12 Megapixeln pro Zeitschritt liefert Helm.ai eine fünfmal höhere Pixeldichte als aktuelle State-of-the-Art-Benchmarks für generative Weltmodelle.

Da die Branche für autonome Fahrzeuge an die „Datenwand“ stößt – den Punkt, an dem die für die Erfassung von Randfällen in der realen Welt erforderlichen Kosten und der Zeitaufwand die Entwicklung bremsen –, bieten die neuen Modelle von Helm.ai eine serienreife Alternative. Standardmäßige generative Weltmodelle arbeiten in der Regel mit Auflösungen unterhalb von HD oder auf VGA-Niveau (ca. 0,4 Megapixel pro Kamera). Die native Full-HD-Ausgabe (2 MP) von Helm.ai entspricht genau den Hardware-Spezifikationen moderner Serienkameras und überbrückt so effektiv die Lücke zwischen Simulation und Realität für die Autonomie-Stufen 2 und 4.

Der Vorteil der 5-fachen Pixeldichte: Erreichen einer nativen Hardware-Parität

Der entscheidende Durchbruch liegt in der Detailtreue der generativen Simulation mit mehreren Kameras. Durch die Erzeugung von Full-HD-Videomaterial (2 MP) liefert Helm.ai fünfmal so viele visuelle Informationen wie herkömmliche generative Datensätze. Diese Dichte ist eine grundlegende Voraussetzung für die moderne Entwicklung autonomer Fahrzeuge; da heutige Serienfahrzeuge hochauflösende Sensoren verwenden, müssen die simulierten Trainingsdaten nativ der Auflösung dieser Hardware entsprechen, um wirksam zu sein. Der Versuch, einen Full-HD-Wahrnehmungsstack auf synthetischen Daten unterhalb von HD zu trainieren, führt zu einer kritischen Domänenlücke. Da Helm.ai die Bilder nativ mit einer Auflösung von 2 MP pro Kamera generiert, stellt das Unternehmen sicher, dass autonome neuronale Netze mit genau der Pixeldichte trainiert werden, die sie im Straßenverkehr verarbeiten werden, was den sicheren Einsatz erheblich beschleunigt.

Um den vielfältigen Anforderungen an Sensoren und Training gerecht zu werden, ist die Architektur hochgradig konfigurierbar: Entwicklungsteams können das System für dynamische Hochgeschwindigkeitsvalidierung mit 3-Kamera-Konfigurationen bei 30 Bildern pro Sekunde (fps) optimieren oder den räumlichen Kontext mit einer vollständigen 6-Kamera-Surround-Ansicht mit 12 Megapixeln bei 5 fps maximieren.

Hardware-getreue Sensor-Emulation: Der virtuelle Sensor-Zwilling

Im Gegensatz zu CGI-basierten Videogeneratoren fungieren die Modelle von Helm.ai als hardwaregetreue virtuelle Sensoren, indem sie spezifische physikalische Einschränkungen nachbilden. Dazu gehört die gezielte, originalgetreue Nachbildung tatsächlicher Anomalien bei Hardware-Sensoren, wie beispielsweise native Sensorstreifen, optische Linsenreflexionen und dynamische Belichtungsblendung. Durch die Versorgung von Wahrnehmungsstacks mit diesen mathematisch authentischen Hardware-Eingaben ermöglicht Helm.ai ein robusteres Training, das das reale Sensorverhalten widerspiegelt.

Dual-Modell-Architektur: Szenenübertragung vs. vollständig synthetische Erzeugung

Die Plattform von Helm.ai bietet Automobilherstellern eine Lösung sowohl für die Datenerweiterung als auch für die Datengenerierung:

GenSim-3 (hochpräzise Szenenübertragung): Ermöglicht es Entwicklungsteams, reale Videomaterialien synchron über 6-Kamera-Konfigurationen mit 360-Grad-Rundumsicht hinweg neu zu gestalten. Das Modell passt Parameter wie Wetter, Beleuchtung und das Erscheinungsbild von Objekten in Full-HD-Auflösung (2 MP) an. Darüber hinaus bietet das neueste Modell Verbesserungen hinsichtlich der Umgebungstexturen, der Oberflächenreflexion und des Lichtverhaltens bei komplexen Materialien.

VidGen-3 (vollständig synthetische Erzeugung): Erzeugt hochrealistische Fahrsequenzen vollständig synthetisch. Durch die Simulation komplexer Umgebungen, menschenähnlicher Agentenverhalten und Verkehrslogik von Grund auf schließt VidGen-3 Lücken bei geografischen und Umgebungsdaten in großem Maßstab.

Architektonische Effizienz: Hohe Wiedergabetreue bei geringerem Rechenaufwand

Während andere generative Weltmodelle auf die massive Rechenleistung von Tausenden von GPUs angewiesen sind, um Videos in Sub-HD-Auflösung zu erzeugen, hat Helm.ai den Meilenstein der Full-HD-Auflösung (2 MP) mit einem hochoptimierten Cluster aus nur wenigen hundert modernen GPUs erreicht. Durch die Umgehung der hohen Rechenanforderungen, die für eine reine End-to-End-Skalierung typisch sind, bietet die proprietäre generative Architektur von Helm.ai globalen Automobilherstellern nicht nur eine hochpräzise Pipeline für synthetische Daten mit deutlich effizienterer GPU-Nutzung, sondern ermöglicht letztlich auch die Komprimierung leistungsfähiger Software für autonomes Fahren auf kostengünstige Rechenchips für den Massenmarkt.

„Wir führen die Branche weg vom herkömmlichen „KI-Video“ hin zu einer authentischen, hardwaregetreuen Sensor-Emulation“, sagte Vladislav Voroninski, CEO und Gründer von Helm.ai. „Durch die Einführung eines Full-HD-Standards (2 MP) und einer Gesamtkapazität von 12 Megapixeln pro Zeitschritt haben wir den Auflösungsengpass beseitigt, der bislang den Einsatz generativer KI in sicherheitskritischen Systemen eingeschränkt hat. Durch die Optimierung unserer Rechenarchitektur bieten wir unseren Partnern eine leistungsstarke Plattform, auf der sie ihre autonomen Systemstacks anhand synthetischer Daten validieren können, die in ihrer Detailtreue perfekt mit den tatsächlichen Produktionssensoren übereinstimmen.“

Über Helm.ai

Helm.ai entwickelt KI-Software für Fahrerassistenzsysteme (ADAS), autonomes Fahren und Robotik. Das 2016 gegründete Unternehmen bietet Full-Stack-KI-Software für den Einsatz in Fahrzeugen sowie Simulationswerkzeuge an, die auf Deep Teaching™ und generativer KI basieren. Helm.ai arbeitet mit globalen Automobilherstellern an seriennahen Programmen zusammen.

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