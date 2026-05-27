Parse Biosciences et bit.bio annoncent une alliance historique

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, le principal fournisseur de solutions évolutives et accessibles de séquençage de cellule unique, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec bit.bio pour créer une carte exhaustive de l’identité cellulaire régie par les facteurs de transcription, englobant à la fois l’état et le destin des cellules. Cette carte servira de base pour développer à grande échelle des modèles hautement précis et pertinents pour l’être humain. En répliquant fidèlement les réponses biologiques in vivo, ces modèles feront considérablement progresser la découverte prédictive et le développement de médicaments.

Cette alliance s’appuiera sur des techniques de pointe en transcriptomique causale massivement parallèle, qui permettront aux scientifiques d’analyser simultanément des milliers de variables génétiques afin de comprendre les mécanismes régissant le comportement cellulaire. bit.bio apportera sa technologie de programmation cellulaire de pointe, opti-ox™, ainsi que sa plateforme exclusive Discovery, The Cell Foundry™, tandis que Parse mettra à disposition sa technologie évolutive d’analyse unicellulaire, Evercode™. Le résultat s’appuiera sur les données propriétaires existantes pour constituer un ensemble de données bit.bio sans précédent, qui permettra de cartographier la manière dont des stimuli génétiques spécifiques conduisent à des résultats biologiques spécifiques. À terme, cet ensemble de données servira de référence non seulement à bit.bio, mais aussi à l’ensemble du secteur, pour la conception de thérapies et la production à grande échelle de cellules humaines, tout en alimentant des modèles d’IA capables de prédire la manière dont les cellules réagissent aux médicaments ou aux maladies.

« Les cellules agissent selon un code, et en cartographiant la manière dont certains facteurs de transcription déterminent le destin cellulaire, nous décryptons ce système d’exploitation. Cette collaboration ne vise pas uniquement à générer des données, mais aussi à fournir à bit.bio une carte de référence permettant de développer des modèles pertinents pour l’être humain et d’alimenter des systèmes d’IA prédictifs, rapprochant ainsi l’ensemble du secteur de la capacité à reproduire de manière fiable la biologie humaine, et donc à la prédire », a déclaré Przemek Obloj, PDG de bit.bio.

« Les chercheurs ont besoin de connaissances qu’ils pourront traduire en résultats concrets », a confié pour sa part Charlie Roco, PhD, cofondateur et directeur technique de Parse Biosciences. « Notre collaboration étroite avec bit.bio va nous permettre de créer des ensembles de données fondamentaux qui établiront des liens de causalité clairs entre les modifications génétiques et les résultats biologiques, le genre d’informations dont la médecine prédictive a besoin, mais dont elle a rarement disposé jusqu’à présent. »

Pour en apprendre davantage sur la manière dont ces données façonneront l’avenir de la modélisation et de la fabrication dans le domaine de la biologie prédictive, participez au webinaire de Parse, qui aura lieu le 17 juin à partir de 7 h, heure du Pacifique.

À propos de bit.bio

bit.bio est le leader mondial des technologies de programmation cellulaire. L’entreprise crée des cellules et des modèles fonctionnels et pertinents pour l’être humain à l’échelle industrielle afin d’accélérer la recherche, la découverte et le développement de médicaments, tout en facilitant l’adoption de nouvelles méthodologies d’approche (New Approach Methodologies, NAM). Le développement des produits s’appuie sur la plateforme de découverte alimentée par l’IA de l’entreprise, qui permet d’identifier des combinaisons uniques de facteurs de transcription pour programmer les types cellulaires souhaités, ainsi que sur sa technologie brevetée opti-ox™, qui convertit avec précision des cellules souches pluripotentes induites (CSPi) en ces types cellulaires, garantissant ainsi une pureté, une homogénéité et une évolutivité sans précédent. La gamme ioCells de bit.bio, en pleine expansion, comprend plus de 50 références, dont les cellules de type ioWild, les cellules modèles ioDisease, les cellules prêtes pour ioCRISPR et les cellules ioTracker.

Depuis sa création en 2016 en tant que spin-off de l’université de Cambridge, bit.bio a levé plus de 200 millions de dollars auprès d’investisseurs de premier plan, dont Arch Venture, BlueYard Capital, Charles River Laboratories, Foresite Capital, M&G, Milky Way, National Resilience et Tencent.

À propos de Parse Biosciences

Parse Biosciences, une filiale de QIAGEN, est une société internationale spécialisée dans les sciences de la vie qui œuvre à accélérer les progrès dans les domaines de la santé humaine et de la recherche scientifique. Grâce à ses solutions pionnières, Parse donne aux chercheurs les moyens d’effectuer des activités de séquençage unicellulaire à une échelle et avec une simplicité inégalées, permettant ainsi des avancées dans le traitement du cancer, la réparation des tissus, la thérapie par cellules souches, les maladies rénales et hépatiques, le développement cérébral et le système immunitaire.

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