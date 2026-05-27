VENU+, respaldada por ZCG, amplía su presencia global mediante una alianza estratégica con Merlin Entertainments

ORLANDO (Florida)--(BUSINESS WIRE)--VENU+, proveedor global líder de soluciones tecnológicas para movilidad de visitantes, almacenamiento y entretenimiento, que forma parte de la cartera de inversiones de Z Capital Group («ZCG»), ha anunciado hoy una alianza estratégica con Merlin Entertainments, líder mundial en destinos de ocio basados en marcas, con el objetivo de llevar experiencias fotográficas innovadoras a su red internacional de atracciones.

El acuerdo contempla el despliegue de la plataforma Photo Capture de VENU+ en 13 atracciones de Merlin, entre ellas destinos emblemáticos como los complejos LEGOLAND® Resorts y el London Eye, en Europa, Norteamérica y Asia. La implementación por fases ya está en marcha, con varias atracciones ya operativas y nuevas incorporaciones previstas a lo largo de 2026.

La operación refuerza significativamente la presencia de VENU+ en Europa y se sitúa entre las mayores colaboraciones del sector de la fotografía para atracciones en la región. Además, da continuidad a una relación de larga trayectoria entre ambas empresas, que colaboran en diversas áreas desde hace más de dos décadas.

Gracias a esta colaboración, VENU+ pondrá a disposición de Merlin una amplia oferta de experiencias y tecnologías de captura fotográfica, entre ellas fotografía en atracciones, experiencias multimedia inmersivas, servicios de fotografía móvil y herramientas de interacción digital. El objetivo es enriquecer la experiencia de los visitantes y facilitar que conserven y compartan sus mejores recuerdos.

«Nos entusiasma reforzar nuestra colaboración con Merlin Entertainments y llevar nuestras soluciones de captura fotográfica a algunas de las atracciones más emblemáticas del mundo», afirmó John Dunlap, consejero delegado de VENU+. «Esta alianza refleja nuestro compromiso compartido con hacer que cada visita sea aún más especial y ofrecer nuevas formas de capturar y revivir momentos inolvidables. Ante la creciente demanda de experiencias inmersivas y personalizadas, contamos con la capacidad y la tecnología necesarias para ofrecer soluciones innovadoras a gran escala».

La alianza responde a la creciente demanda de nuevas formas de capturar y compartir recuerdos. Gracias a tecnologías avanzadas como el reconocimiento facial, el acceso digital a contenidos y las experiencias multimedia en tiempo real, VENU+ ayuda a las atracciones a combinar los entornos físico y digital en una experiencia integrada que acompaña al visitante durante todo su recorrido.

«Estamos encantados de colaborar con VENU+ para ayudar a nuestros visitantes a conservar los recuerdos que hacen única cada visita», señaló Hywel Mathias, vicepresidente sénior de Rendimiento Global de Merlin Entertainments. «La fotografía es una parte fundamental de la experiencia que ofrecemos, y contar con un socio como VENU+ nos permite seguir creando momentos memorables para las familias y acompañarlas más allá de su paso por nuestras atracciones».

«En ZCG apostamos por empresas capaces de mejorar la experiencia del cliente mediante la innovación y el crecimiento a escala», afirmó James Zenni, fundador, presidente y consejero delegado de ZCG. «Esta alianza demuestra la capacidad de VENU+ para desarrollar proyectos internacionales de gran alcance y consolida su posición como proveedor de referencia de soluciones tecnológicas para el sector de las atracciones. Nos complace seguir respaldando al equipo en esta nueva etapa de expansión internacional».

La alianza supone un nuevo avance en la estrategia de crecimiento internacional de VENU+, que prevé incorporar nuevas soluciones y mejoras orientadas a enriquecer la experiencia de los visitantes en distintas atracciones de Merlin durante los próximos años.

Acerca de VENU+

VENU+ es el principal proveedor mundial de soluciones integrales basadas en tecnología que impulsan los ingresos y enriquecen la experiencia de los visitantes en destinos de ocio de todo el mundo. Su oferta abarca soluciones de movilidad para visitantes, taquillas inteligentes, monedas conmemorativas, servicios de captura fotográfica y experiencias de entretenimiento. Con presencia en los 50 estados de Estados Unidos y en 13 países de cuatro continentes, VENU+ se ha consolidado como un referente mundial en productos y servicios de primer nivel a lo largo de más de 42 años de trayectoria.

VENU+ cuenta con el respaldo de ZCG Private Equity, la división de capital privado de Z Capital Group, LLC («ZCG»), una destacada empresa global de inversión privada.

Acerca de Merlin

Merlin Entertainments es uno de los líderes mundiales en destinos de ocio basados en marcas y gestiona una amplia cartera de parques temáticos tipo resort, atracciones urbanas y complejos LEGOLAND Resorts distribuidos por el Reino Unido, Estados Unidos, Europa Occidental, China y la región Asia-Pacífico. Comprometida con la creación de experiencias que inspiran alegría y fortalecen los vínculos entre las personas, Merlin recibe cada año a más de 60 millones de visitantes en más de 20 países. Especialista en transformar grandes marcas de entretenimiento en experiencias inmersivas, colabora con socios como LEGO Group, Sony Pictures Entertainment, Peppa Pig, DreamWorks y Ferrari para desarrollar destinos que combinan universos temáticos, atracciones y propuestas educativas diseñadas para entretener, inspirar y sorprender. Para más información, visite www.merlinentertainments.biz.

Acerca de ZCG

ZCG es una empresa global privada de referencia que integra gestión de activos en mercados privados, servicios de consultoría empresarial y desarrollo de tecnologías y soluciones innovadoras. Entre sus inversores figuran fondos de pensiones, fondos patrimoniales, fundaciones, fondos soberanos, bancos centrales y empresas aseguradoras. Durante casi 30 años, los socios de ZCG han invertido decenas de miles de millones de dólares. La empresa cuenta con aproximadamente 400 profesionales en cinco países y tiene su sede en Nueva York. Para más información, visite www.zcg.com.

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