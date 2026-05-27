VENU+, gefinancierd door ZCG, breidt zijn wereldwijde aanwezigheid uit via een strategisch partnerschap met Merlin Entertainments

ORLANDO, Fla.--(BUSINESS WIRE)--VENU+, een toonaangevende wereldwijde leverancier van technologische oplossingen voor gastmobiliteit, opslag en entertainment en een portefeuillebedrijf van Z Capital Group ("ZCG"), heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met Merlin Entertainments, een wereldwijde leider in merkgebonden entertainmentbestemmingen. Hiermee wil het de foto-ervaringen binnen de internationale portfolio van Merlin verbeteren en uitbreiden.

Het partnerschap omvat de uitrol van het Photo Capture-platform van VENU+ in 13 attracties van Merlin, waaronder vlaggenschipbestemmingen zoals LEGOLAND® Resorts en de London Eye, verspreid over Europa, Noord-Amerika en Azië. De gefaseerde implementatie is al begonnen: Verschillende locaties zijn al operationeel en er zijn nog extra locaties gepland voor 2026.

Met de overeenkomst breidt VENU zijn voetafdruk in Europa in belangrijke mate uit. Het samenwerkingsverband op het gebied van foto-opnames is een van de grootste tot nu toe in de regio en bouwt voort op een langdurige relatie tussen de twee bedrijven, waarbij Merlin al meer dan twee decennia met VENU+ voor diverse productlijnen samenwerkt.

Via het partnerschap zal VENU+ een volledig geïntegreerd pakket aan foto-opnameoplossingen leveren, waaronder attractiefotografie, meeslepende media-ervaringen, roamingfotografie en digitale engagementtools, ontworpen om de bezoekerservaring te verbeteren en blijvende, deelbare herinneringen te creëren.

"We zijn verheugd om onze samenwerking met Merlin Entertainments uit te breiden en onze toonaangevende fotovastleggingsmogelijkheden naar enkele van 's werelds meest iconische attracties te brengen," aldus John Dunlap, Chief Executive Officer van VENU+. "Dit partnerschap weerspiegelt onze gezamenlijke toewijding om de bezoekerservaring te verbeteren door meer mogelijkheden te creëren voor bezoekers om betekenisvolle momenten vast te leggen en opnieuw te beleven. Nu de vraag naar meeslepende en gepersonaliseerde ervaringen blijft groeien, zijn we goed gepositioneerd om op grote schaal innovatieve oplossingen te leveren."

De samenwerking speelt direct in op de toenemende vraag van gasten naar dynamischere en toegankelijkere manieren om hun ervaringen vast te leggen en ermee bezig te zijn. Door geavanceerde technologieën zoals gezichtsherkenning, digitale contentlevering en realtime media-ervaringen te integreren, stelt VENU+ attracties in staat om fysieke en digitale betrokkenheid naadloos te combineren tijdens het hele gastenbezoek.

"We zijn enthousiast over deze samenwerking met VENU+. We kunnen hiermee de momenten en herinneringen vastleggen die zo belangrijk zijn voor onze gasten," aldus Hywel Mathias, SVP Global Performance bij Merlin Entertainments. “Fotografie is een belangrijk onderdeel van de ervaring die we bieden. Met VENU+ als partner kunnen we gezinnen dichter bij elkaar brengen door middel van spel, en ervoor zorgen dat ze hun bezoek nog lang na hun vertrek blijven herinneren."

"Bij ZCG richten we ons op het ondersteunen van platforms die de klantervaring verbeteren door middel van innovatie en schaalgrootte," aldus James Zenni, oprichter, president en Chief Executive Officer van ZCG. "Deze samenwerking benadrukt het vermogen van VENU+ om grootschalige, wereldwijde kansen te benutten en versterkt zijn positie als toonaangevende leverancier van technologische oplossingen voor de attractiesector. We zijn verheugd het team te ondersteunen bij de verdere uitbreiding van hun wereldwijde aanwezigheid."

De samenwerking zet ook de wereldwijde groeistrategie van VENU+ voort, waarbij de komende jaren extra productintegraties en verbeteringen van de bezoekerservaring in het hele portfolio van Merlin worden verwacht.

Over VENU+

VENU+ is de wereldwijd toonaangevende leverancier van full-service, technologisch geavanceerde oplossingen die inkomsten genereren en de bezoekerservaring verbeteren voor entertainmentbestemmingen over de hele wereld. Het aanbod omvat oplossingen voor bezoekersmobiliteit, slimme kluisjes, souvenirmunten, fotodiensten en entertainment. VENU+ is actief in alle 50 Amerikaanse staten en in 13 landen verspreid over vier continenten, en zet al meer dan 42 jaar de wereldwijde norm voor producten en diensten van topkwaliteit.

VENU+ wordt ondersteund door ZCG Private Equity, de private-equitytak van Z Capital Group, LLC (“ZCG”), een toonaangevende, particuliere wereldwijde onderneming.

Over Merlin

Merlin Entertainments, een wereldleider in merkgebonden entertainmentbestemmingen, biedt een gevarieerd portfolio van themaparken, attracties in stadscentra en LEGOLAND Resorts verspreid over het Verenigd Koninkrijk, de VS, West-Europa, China en Azië-Pacific. Merlin streeft ernaar ervaringen te creëren die vreugde en verbondenheid scheppen en verwelkomt jaarlijks meer dan 60 miljoen gasten in zijn diverse wereldwijde portfolio in meer dan 20 landen. Als expert in het tot leven brengen van wereldberoemde entertainmentmerken werkt Merlin samen met partners zoals de LEGO Group, Sony Pictures Entertainment, Peppa Pig, DreamWorks en Ferrari om bestemmingen te creëren waar gasten zich kunnen onderdompelen in universum van merkgedreven attracties en inspirerende leerervaringen. Zie www.merlinentertainments.biz voor meer informatie.

Over ZCG

ZCG is een toonaangevende, particuliere wereldwijde onderneming die zich bezighoudt met vermogensbeheer op de particuliere markten, bedrijfsadviesdiensten en technologische ontwikkeling en oplossingen. Tot de investeerders van ZCG behoren pensioenfondsen, schenkingsfondsen, stichtingen, staatsinvesteringsfondsen, centrale banken en verzekeringsmaatschappijen. Al bijna 30 jaar hebben de partners van ZCG tientallen miljarden dollars aan kapitaal geïnvesteerd. ZCG heeft ongeveer 400 professionals in vijf landen en heeft zijn hoofdkantoor in New York. Ga voor meer informatie naar www.zcg.com.

