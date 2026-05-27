Die Flotte von Platoon Aviation wird durch den Ausbau des Charterbetriebs zur größten Cessna Citation-Longitude-Flotte Europas

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT), gab heute bekannt, dass es einen Vertrag über den Kauf einer Flotte mehrerer Flugzeuge mit Platoon Aviation abgeschlossen hat, wodurch der in Hamburg ansässige Charterbetreiber zum größten Betreiber einer Cessna Citation Longitude-Flotte in Europa wird. Platoon Aviation bietet Privatjet-Flüge auf Abruf an und bedient Geschäfts- und Urlaubsreisende, die Wert auf große Reichweite, Kabinenkomfort und Betriebssicherheit legen. Die Auslieferung der Citation Longitude-Flugzeuge soll 2027 beginnen.

„Von der Leistung über das Kabinenerlebnis bis hin zur Stärke unseres globalen Support-Netzwerks bietet die Citation Longitude Charterunternehmen die Sicherheit, ihre Flotten zu vergrößern und Kunden auf höchstem Niveau zu bedienen“, sagte Lannie O’Bannion, Senior Vice President, Sales & Marketing, bei Textron Aviation. „Diese Vereinbarung mit Platoon Aviation unterstreicht die Führungsposition der Longitude im Super-Midsize-Segment und das Vertrauen, das Kunden in Cessna und unser Team setzen.“

Als Flaggschiff der Citation-Familie ist die Citation Longitude auf die Bedürfnisse von Piloten und Passagieren zugeschnitten und bietet fortschrittliche Avionik, effiziente Betriebswirtschaftlichkeit und ein gehobenes Flugerlebnis. Der Business-Jet eignet sich hervorragend für den europäischen Charterbetrieb und bietet die Reichweite und Leistung, um wichtige Geschäftskorridore nonstop zu verbinden, darunter Strecken wie Hamburg–Madrid und London–Athen. Das Flugzeug verfügt über die leiseste Kabine in der Super-Midsize-Klasse, eine flache Stehkabine mit einer Höhe von 1,83 Metern, Platz für bis zu 12 Passagiere und klassenführende Beinfreiheit.

„Platoon Aviation definiert neu, wie die Geschäftsluftfahrt im nächsten Jahrzehnt aussehen kann“, sagte Deniz Weißenborn, CEO von Platoon Aviation. „Der Ausbau der Citation Longitude-Flotte spiegelt unser Engagement für den Aufbau einer zukunftssicheren Luftfahrtplattform der nächsten Generation wider, die betriebliche Effizienz, Nachhaltigkeit und kompromisslosen Komfort vereint. Das Flugzeug versetzt uns in die Lage, den sich wandelnden Erwartungen moderner Reisender gerecht zu werden und unseren Kunden gleichzeitig mehr Flexibilität, Zuverlässigkeit und Konnektivität in ganz Europa und darüber hinaus zu bieten.“

Textron Aviation bietet Cessna- und Beechcraft-Kunden einen umfassenden globalen Aftermarket-Service und Support und gewährleistet so eine vollständige Betreuung über den gesamten Lebenszyklus hinweg, wo auch immer die Flugzeuge im Einsatz sind. Für einen expandierenden europäischen Charterbetreiber wie Platoon Aviation wird dieser Support durch eine starke regionale Präsenz ermöglicht, die fünf firmeneigene Servicezentren, ein Netzwerk autorisierter Serviceeinrichtungen (ASFs) sowie mobile Service-Teams umfasst und so eine reaktionsschnelle, fachkundige Betreuung in der gesamten Region gewährleistet. Europäische Betreiber profitieren zudem vom European Parts Distribution Center (EUDC) des Unternehmens, das schnellen Versand, zuverlässigen Zugang zu Originalersatzteilen und engagierten Support vor Ort bietet. Unterstützt durch einen rund um die Uhr verfügbaren Aircraft-on-Ground (AOG)-Service hilft dieses integrierte Support-Netzwerk Platoon Aviation dabei, die Flottenverfügbarkeit zu maximieren und die hohe Auslastung aufrechtzuerhalten, die erforderlich ist, um Kunden in ganz Europa zuverlässig zu bedienen.

Über die Cessna Citation Longitude

Mit einer Reichweite von 6.482 Kilometern (3.500 Seemeilen) und einer Nutzlast von 726 Kilogramm (1.600 Pfund) bei vollem Tank bietet die Citation Longitude den Kunden eine niedrige Kabinenhöhe (1.509 Meter / 4.950 Fuß) in 12.500 Metern / 41.000 Fuß Höhe, mehr Serienausstattung und eine komfortable, maßgeschneiderte Innenausstattung. Das Flugzeug verfügt über vollständig in Betten umwandelbare Sitze und einen geräumigen begehbaren Gepäckraum, der während des gesamten Fluges zugänglich ist. Das geräumige Cockpit bietet einen leichteren Zugang und ein ergonomisches Design, das ganz auf den Komfort und die Effizienz der Besatzung ausgerichtet ist.

Das von Grund auf neu entwickelte Design der Longitude integriert die neueste Technologie im gesamten Flugzeug und bietet Kunden die niedrigsten direkten Betriebskosten in ihrer Klasse. Angetrieben von FADEC-ausgestatteten Honeywell HTF7700L-Turbofan-Triebwerken kombiniert die Longitude zustandsabhängige Triebwerksüberholungsintervalle mit klassenbesten Inspektionsintervallen für die Flugzeugzelle von 18 Monaten und 800 Stunden. Das Vollzeit-Diagnoseaufzeichnungssystem (LinxUs) und die 3D-Technischen Publikationen von Textron Aviation nutzen fortschrittliche Technologie, um Wartungsausfallzeiten und die Gesamtbetriebskosten zu reduzieren.

Weitere Informationen zur Citation Longitude finden Sie unter https://cessna.txtav.com/en/citation/longitude.

Über Textron Aviation Inc.

Wir inspirieren die Welt des Fliegens seit nunmehr fast 100 Jahren. Inzwischen bündelen wir bei Textron Aviation Inc., einem Unternehmen von Textron Inc., die Kompetenzen unserer Marken Beechcraft, Cessna, Hawker und Pipistrel, um unseren Kunden das bestmögliche Flugerlebnis zu bieten. Mit einem Angebot, das alles von Business-Jets, Turboprop-Flugzeugen, leichten und leistungsstarken Kolbenflugzeugen bis hin zu Spezial-, Militär- und Verteidigungsflugzeugen umfasst, bietet Textron Aviation das vielseitigste und umfassendste Luftfahrt-Produktportfolio der Welt – und beschäftigt eine Belegschaft, die bereits mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern vertrauen in Bezug auf erschwingliche, produktive und flexible Flüge auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetzwerk. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.txtav.com.

Informationen zu Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzgeschäften nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

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