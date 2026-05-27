De vloot van Platoon Aviation breidt chartervluchten uit en wordt Europa’s grootste Cessna Citation Longitude-vloot

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., een bedrijf van Textron Inc. (NYSE:TXT), maakte vandaag bekend dat het een koopovereenkomst voor een vloot met verschillende vliegtuigen heeft afgesloten met Platoon Aviation. De overeenkomst positioneert deze chartermaatschappij gevestigd in Hamburg om eigenaar te worden van de grootste Cessna Citation Longitude-vloot in Europa. Platoon Aviation verschaft on-demand reizen met privévliegtuigen, ten dienste van zakenmensen en vakantiegangers die capaciteit voor langeafstandsvluchten, comfort in de cabine en operationele betrouwbaarheid wensen. Naar verwacht vangen de leveringen van de Citation Longitude vliegtuigen in 2027 aan.

“De Citation Longitude biedt chartermaatschappijen het vertrouwen om hun vloten uit te bouwen en hun klanten met topkwaliteit van dienst te zijn, van prestaties en ervaringen in de cabine tot de kracht van ons wereldwijde ondersteuningsnetwerk,” verklaart Lannie O’Bannion, senior vicevoorzitter Sales & Marketing van Textron Aviation.

