De vloot van Platoon Aviation breidt chartervluchten uit en wordt Europa’s grootste Cessna Citation Longitude-vloot

Platoon Aviation’s fleet will expand charter operations to become Europe’s largest Cessna Citation Longitude fleet. (Photo credit: Textron Aviation)

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., een bedrijf van Textron Inc. (NYSE:TXT), maakte vandaag bekend dat het een koopovereenkomst voor een vloot met verschillende vliegtuigen heeft afgesloten met Platoon Aviation. De overeenkomst positioneert deze chartermaatschappij gevestigd in Hamburg om eigenaar te worden van de grootste Cessna Citation Longitude-vloot in Europa. Platoon Aviation verschaft on-demand reizen met privévliegtuigen, ten dienste van zakenmensen en vakantiegangers die capaciteit voor langeafstandsvluchten, comfort in de cabine en operationele betrouwbaarheid wensen. Naar verwacht vangen de leveringen van de Citation Longitude vliegtuigen in 2027 aan.

“De Citation Longitude biedt chartermaatschappijen het vertrouwen om hun vloten uit te bouwen en hun klanten met topkwaliteit van dienst te zijn, van prestaties en ervaringen in de cabine tot de kracht van ons wereldwijde ondersteuningsnetwerk,” verklaart Lannie O’Bannion, senior vicevoorzitter Sales & Marketing van Textron Aviation.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Samenvatting: Nieuwe Cessna Caravans versterken strijd van USDA tegen gewasschadelijke insecten

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., een dochteronderneming van Textron Inc., heeft vandaag bekendgemaakt dat de Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) van het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) drie Cessna Caravan-vliegtuigen heeft besteld ter ondersteuning van het programma voor het uitzetten van steriele insecten ter bescherming van citrusgewassen langs de Rio Grande in Zuid-Texas. De nieuwe vliegtuigen zullen naar verwachting in 2027 worden geleverd. AP...

Samenvatting: Textron Aviation opent een nieuwe onderhoudsvestiging in Melbourne op Essendon Fields Airport en breidt daarmee de ondersteuning uit voor klanten van Cessna, Beechcraft en Hawker in de regio Azië-Pacific

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., een bedrijf van Textron Inc. (NYSE: TXT), heeft vandaag bekendgemaakt dat zijn nieuwe servicevestiging op Essendon Fields Airport in Melbourne nu open is voor klanten. Hiermee versterkt het bedrijf zijn ondersteuning rechtstreeks vanuit de fabriek voor klanten van Cessna, Beechcraft en Hawker in heel Australië en de regio Azië-Pacific. De speciaal voor dit doel gebouwde vestiging breidt het wereldwijde servicenetwerk van Textron Aviation ui...

Vlootlanceringsklant NetJets ontvangt de levering van de eerste drie Cessna Citation Ascend middelgrote zakenvliegtuigen

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., een bedrijf van Textron Inc. (NYSE:TXT), heeft een belangrijke mijlpaal gehaald nu de eerste drie Cessna Citation Ascend zakenvliegtuigen aan vlootlanceringsklant NetJets werden geleverd. NetJets, die de grootste, meest gediversifieerde privévliegtuigenvloot ter wereld exploiteert, is de eerste exploitant van een privévloot die de levering ontvangt en activiteiten met de Cessna Citation Ascend aanvangt. De Citation Ascend bepaalt nieuwe sta...
