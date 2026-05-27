La flotte de Platoon Aviation étendra ses opérations de vols affrétés pour devenir la plus grande flotte de Cessna Citation Longitude en Europe

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., une société Textron Inc. (NYSE:TXT), annonce aujourd'hui avoir conclu un accord d'achat de flotte multi-aéronefs avec Platoon Aviation qui permet à l'exploitant de charters basé à Hambourg pour devenir le plus grand propriétaire de flotte Cessna Citation Longitude en Europe. Platoon Aviation propose des voyages en jet privé à la demande, au service des voyageurs d'affaires et de loisirs à la recherche d'une capacité long courrier, d'un confort de cabine et d'une fiabilité opérationnelle. Les livraisons de l'avion Citation Longitude devraient commencer en 2027.

« De la performance et de l’expérience en cabine à la force de notre réseau mondial de soutien, le Citation Longitude offre aux opérateurs de charter la confiance nécessaire pour développer leurs flottes et servir les clients au plus haut niveau », déclare Lannie O’Bannion, vice-présidente principale, ventes et marketing, Textron Aviation. « Cet accord avec Platoon Aviation souligne le rôle de premier plan joué par Longitude dans le segment des avions super-moyens et la confiance que les clients accordent à Cessna et à notre équipe. »

En tant que fleuron de la famille Citation, la Citation Longitude est conçue en fonction des besoins des pilotes et des passagers, offrant une avionique de pointe, une économie d'exploitation efficace et une expérience de vol raffinée. Le jet d'affaires est bien adapté aux opérations de charter européennes, offrant la gamme et la performance nécessaires pour relier les principaux corridors d'affaires sans escale, y compris des routes telles que Hambourg à Madrid et Londres à Athènes. L'avion dispose de la cabine la plus silencieuse de la catégorie des super-moyens, d'une cabine debout à plancher plat mesurant 1,83 mètre, pouvant accueillir jusqu'à 12 passagers et d'un espace pour les jambes de premier ordre.

« Platoon Aviation redéfinit à quoi ressemblera l’aviation d’affaires au cours de la prochaine décennie », déclare Deniz Weißenborn, CEO de Platoon Aviation. « L’expansion de la flotte de Citation Longitude reflète notre engagement à construire une plateforme aéronautique de nouvelle génération à l’épreuve du temps qui combine efficacité opérationnelle, durabilité et confort sans compromis. Les avions nous permettent de répondre à l’évolution des attentes des voyageurs modernes tout en offrant à nos clients une plus grande flexibilité, fiabilité et connectivité dans toute l’Europe et au-delà. »

Textron Aviation fournit un service après-vente mondial complet et une assistance aux clients de Cessna et Beechcraft, fournissant une assistance complète tout au long du cycle de vie, quel que soit l'endroit où les avions se trouvent. Pour un opérateur charter européen en pleine expansion comme Platoon Aviation, ce soutien est rendu possible par une forte présence régionale qui comprend cinq centres de service appartenant à l'entreprise, un réseau d'installations de service autorisées (ASF) et des équipes de support de service mobile, assurant une prise en charge réactive et experte dans toute la région. Les opérateurs européens bénéficient également du Centre européen de distribution de pièces détachées (EUDC) de l’entreprise, qui assure une expédition rapide, un accès fiable aux pièces d’origine et un soutien spécifique dans la région. Soutenu par l'assistance 24/7 Aircraft-on-Ground (AOG), ce réseau de support intégré aide Platoon Aviation à maximiser la disponibilité de la flotte et à maintenir l'utilisation élevée requise pour servir de manière fiable les clients à travers l'Europe.

À propos du Cessna Citation Longitude

Avec une autonomie de 6 482 kilomètres (3 500 milles marins) et une charge utile de carburant complète de 726 kilogrammes (1 600 livres), le Citation Longitude offre aux clients une basse altitude de cabine (1 509 mètres / 4 950 pieds) à 12 500 mètres / 41 000 pieds, des caractéristiques plus standard et un intérieur confortable et sur mesure. L'avion dispose de sièges entièrement respirants et d'un spacieux compartiment à bagages accessible tout au long du vol. Le cockpit spacieux intègre un accès plus facile et un design ergonomique qui met pleinement l'accent sur le confort et l'efficacité de l'équipage.

La conception entièrement repensée du Longitude intègre les dernières technologies dans l'ensemble de l'avion, apportant aux clients le coût d'exploitation direct le plus bas de sa catégorie. Propulsé par des turboréacteurs Honeywell HTF7700L équipés de FADEC, le Longitude combine des périodes de révision du moteur en condition avec des intervalles d'inspection de la cellule de 18 mois et 800 heures. Le système d'enregistrement de diagnostics en continu (LinxUs) et les publications techniques 3D de Textron Aviation s'appuient sur une technologie de pointe pour réduire les temps d'arrêt de maintenance et les coûts d'exploitation globaux.

Pour de plus renseignements sur le Citation Longitude, rendez-vous sur https://cessna.txtav.com/en/citation/longitude.

À propos de Textron Aviation Inc.

Nous inspirons le voyage aérien depuis près de 100 ans. Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc., a mis à profit les talents collectifs des marques Beechcraft, Cessna, Hawker et Pipistrel pour concevoir et offrir la meilleure expérience aéronautique à ses clients. Avec une gamme qui comprend tout, de jets d’affaires, turbopropulseurs et moteurs à pistons légers haute performance à des produits destinés aux missions spéciales, en passant par la formation militaire et la défense, Textron Aviation dispose du portefeuille d’appareils aéronautiques le plus polyvalent et le plus complet au monde et d’une main-d’œuvre qui a produit plus de la moitié de tous les avions de l’aviation générale dans le monde. Des clients dans plus de 170 pays font confiance à nos performances, à notre fiabilité et à notre polyvalence légendaires, ainsi qu’à notre réseau mondial de service à la clientèle, pour des vols abordables, productifs et flexibles. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.txtav.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une société multisectorielle qui tire parti de son réseau mondial d'entreprises aéronautiques, de défense, industrielles et financières pour fournir à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connue dans le monde entier pour ses marques puissantes telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO et Textron Systems. Pour de plus amples renseignements, visitez : www.textron.com.

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