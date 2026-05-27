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ENGIE e NHOA Energy avviano i lavori di costruzione del progetto di accumulo di energia a batteria da 320MWh a Drogenbos, in Belgio

È ufficialmente iniziata la costruzione dell'impianto, che segna una tappa fondamentale nella fornitura di uno dei sistemi di accumulo di energia a batteria più grandi nel Benelux

DROGENBOS, Belgio--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, fornitore globale di sistemi di accumulo di energia su larga scala, si è unita oggi a ENGIE nel segnare una tappa significativa con la cerimonia di inaugurazione della costruzione di un sistema di accumulo di energia a batteria (Battery Energy Storage System, BESS) da 320MWh presso la centrale di ENGIE a Drogenbos, vicino a Bruxelles.

La cerimonia, che si è svolta stamattina in presenza di Hans Bonte, Ministro dell'energia del Governo delle Fiandre, Vincent Verbeke, CEO di ENGIE Belgium, Nicolas van den Abeele, AD di Rinnovabili e Batterie Benelux per ENGIE e Giuseppe Artizzu, CEO di NHOA Energy, ha segnato l'inizio ufficiale della costruzione del terzo progetto di batteria su vasta scala di ENGIE in Belgio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Comunicazioni: Teresa Pogliani, +393404649719, media.relations@nhoa.energy

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