VB Spine suscribe un acuerdo marco con Apolo Medica

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--VB Spine LLC ("VB Spine"), una empresa familiar especializada en la salud de la columna vertebral con presencia internacional, ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo marco de servicios con Apolo Medica para iniciar la distribución de los productos de VB Spine en México. Este anuncio llega tras la expansión reciente de VB Spine a los Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica, Australia y Nueva Zelanda.

"Nos llena de entusiasmo poder ampliar aún más el alcance de VB Spine en Norteamérica", ha manifestado John Viscogliosi, codirector ejecutivo de VB Spine, en nombre de sus hermanos y compañeros codirectores ejecutivos, Anthony y Marc Viscogliosi. "Al asociarnos con Apolo Medica, podremos llevar los productos innovadores a los quirófanos de todo México y de ese modo podremos seguir cumpliendo nuestra misión de redefinir la atención de la columna vertebral en beneficio de los pacientes de todo el mundo".

Con sede en la Ciudad de México, Apolo Medica es un distribuidor líder de productos para la columna vertebral y la endoscopia. Su cartera abarca una amplia gama de productos de calidad superior, diseñados para garantizar el éxito en el quirófano. La empresa tiene una dedicación especial a la formación médica y ofrece formación práctica sobre sus productos y tecnologías.

"Los productos de VB Spine encajan perfectamente en nuestra cartera y estamos ansiosos por empezar a mostrárselos a nuestros cirujanos", subrayó Cristian Zaldivar, director ejecutivo de Apolo Medica. "Muchos de nuestros clientes llevan tiempo siguiendo a VB Spine porque es un líder en rápido crecimiento en la industria global de la columna vertebral. Se que están tan ilusionados como nosotros por conocer los productos de VB Spine no bien estén disponibles en México".

Declaraciones prospectivas

Determinadas declaraciones del presente comunicado son de carácter prospectivo y se fundamentan en las expectativas, previsiones y los supuestos actuales. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente dados los riesgos normativos, comerciales y operativos que podrían afectarlas. VB Spine renuncia a cualquier obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, salvo en la medida en que así lo exija la ley.

Acerca de VB Spine

VB Spine LLC es la empresa privada más grande especializada en la columna vertebral y una de las mayores empresas familiares de tecnología médica del mundo. VB Spine dispone de una amplia cartera de productos y una red de distribución global muy amplia y creciente, con soluciones especializadas que abordan las necesidades cruciales en la cirugía de columna y mejoran los resultados de los pacientes. Centrada en las personas, la colaboración y la excelencia operativa, VB Spine garantiza que los profesionales de la atención médica tengan acceso a las herramientas y los recursos que necesitan para brindar la atención de más alto nivel. VB Spine es propiedad de los hermanos Viscogliosi, quienes también dirigen la empresa. Para obtener más información sobre VB Spine, visite www.vbspineco.com.

Acerca de Apolo Medica

Apolo Medica es una empresa familiar que se dedica a la distribución de dispositivos médicos y también es socio de confianza de los principales proveedores de la atención médica de todo México. Con una cartera especializada en tecnologías médicas innovadoras y una presencia comercial sólida a nivel nacional, Apolo Medica ofrece soluciones especializadas que ayudan a los cirujanos y a las instituciones sanitarias a mejorar los resultados clínicos y la eficiencia operativa. Apolo Medica se centra en las personas, las alianzas y la excelencia en el servicio, además de garantizar que los profesionales de la atención médica dispongan de un acceso fiable a los productos, la asistencia técnica y la logística que necesitan para proporcionar la atención de más alto nivel. Apolo Medica es propiedad de la familia fundadora, quienes también la dirigen, y cuyo compromiso a largo plazo con el sistema sanitario mexicano ha impulsado el crecimiento sostenido y la reputación de esta empresa.

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