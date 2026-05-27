Das von ZCG unterstützte Unternehmen VENU+ baut seine globale Präsenz durch eine strategische Partnerschaft mit Merlin Entertainments aus

ORLANDO, Florida--(BUSINESS WIRE)--VENU+, ein weltweit führender Anbieter von technologiegestützten Lösungen für Gästemobilität, Speicherung und Unterhaltung und ein Portfoliounternehmen der Z Capital Group („ZCG“), gab heute eine strategische Partnerschaft mit Merlin Entertainments bekannt, einem weltweit führenden Anbieter von Marken-Unterhaltungsdestinationen, um die Fotoerlebnisse im gesamten internationalen Portfolio von Merlin zu verbessern und auszuweiten.

Die Partnerschaft umfasst die Einführung der Fotoaufnahme-Plattform von VENU+ in 13 Merlin-Attraktionen, darunter Flaggschiff-Destinationen wie die LEGOLAND® Resorts und das London Eye, verteilt über Europa, Nordamerika und Asien. Die schrittweise Umsetzung ist bereits im Gange, wobei mehrere Standorte bereits in Betrieb sind und die Aktivierung weiterer Standorte im Laufe des Jahres 2026 geplant ist.

Die Vereinbarung bedeutet eine erhebliche Ausweitung der Präsenz von VENU+ in Europa und stellt eine der bislang größten Partnerschaften im Bereich der Fotoaufnahmen in der Region dar. Sie baut auf einer langjährigen Beziehung zwischen den beiden Unternehmen auf, da Merlin bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten mit VENU+ in verschiedenen Produktbereichen zusammenarbeitet.

Im Rahmen der Partnerschaft wird VENU+ eine vollständig integrierte Suite von Fotolösungen bereitstellen, darunter Fahrgeschäftsfotografie, immersive Medienerlebnisse, Roaming-Fotografie und digitale Interaktions-Tools, die darauf ausgelegt sind, das Besuchererlebnis zu verbessern und bleibende, teilbare Erinnerungen zu schaffen.

„Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Merlin Entertainments auszuweiten und unsere branchenführenden Fotolösungen in einige der weltweit bekanntesten Attraktionen zu bringen“, sagte John Dunlap, Chief Executive Officer von VENU+. „Diese Partnerschaft spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, das Besuchererlebnis zu verbessern, indem wir den Besuchern mehr Möglichkeiten bieten, bedeutungsvolle Momente festzuhalten und noch einmal zu erleben. Da die Nachfrage nach immersiven und personalisierten Erlebnissen weiter wächst, sind wir gut aufgestellt, um innovative Lösungen in großem Maßstab bereitzustellen.“

Die Partnerschaft ist eine direkte Reaktion auf die steigende Nachfrage der Besucher nach dynamischeren und leichter zugänglichen Möglichkeiten, ihre Erlebnisse festzuhalten und mit ihnen zu interagieren. Durch die Integration fortschrittlicher Technologien wie Gesichtserkennung, Bereitstellung digitaler Inhalte und Medienerlebnisse in Echtzeit ermöglicht VENU+ Attraktionen, physische und digitale Interaktion nahtlos in das gesamte Besuchererlebnis einzubinden.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit VENU+, um die Momente und Erinnerungen festzuhalten, die unseren Gästen so viel bedeuten“, sagte Hywel Mathias, SVP Global Performance bei Merlin Entertainments. „Fotografie ist ein wichtiger Teil des Erlebnisses, das wir bieten, und mit einem Partner wie VENU+ können wir Familien durch Spiel und Spaß näher zusammenbringen und dafür sorgen, dass sie sich noch lange nach ihrem Besuch an ihren Aufenthalt erinnern.“

„Bei ZCG konzentrieren wir uns darauf, Plattformen zu unterstützen, die das Kundenerlebnis durch Innovation und Skalierbarkeit verbessern“, sagte James Zenni, Gründer, Präsident und Chief Executive Officer von ZCG. „Diese Partnerschaft unterstreicht die Fähigkeit von VENU+, groß angelegte, globale Projekte umzusetzen, und stärkt seine Position als führender Anbieter technologiebasierter Lösungen für die Attraktionsbranche. Wir freuen uns darauf, das Team bei der weiteren Ausweitung seiner globalen Präsenz zu unterstützen.“

Die Partnerschaft signalisiert zudem eine anhaltende Dynamik für die globale Wachstumsstrategie von VENU+, wobei in den kommenden Jahren zusätzliche Produktintegrationen und Verbesserungen des Besuchererlebnisses im gesamten Merlin-Portfolio erwartet werden.

Über VENU+

VENU+ ist der weltweit führende Anbieter von Full-Service-Lösungen auf technologischer Basis, die Umsatz generieren und das Besuchererlebnis in Unterhaltungsdestinationen weltweit verbessern. Das Angebot umfasst Lösungen für die Besuchermobilität, Smart Lockers, Souvenir-Münzen, Fotoaufnahmen und Unterhaltungslösungen. VENU+ ist in allen 50 US-Bundesstaaten sowie in 13 Ländern auf vier Kontinenten tätig und setzt seit mehr als 42 Jahren den globalen Standard für erstklassige Produkte und Dienstleistungen.

VENU+ wird von ZCG Private Equity unterstützt, dem Private-Equity-Arm der Z Capital Group, LLC („ZCG“), einem führenden, privat geführten globalen Unternehmen.

Über Merlin

Merlin Entertainments ist ein weltweit führender Anbieter von Marken-Unterhaltungsdestinationen und bietet ein vielfältiges Portfolio an Resort-Themenparks, Attraktionen in Stadtzentren sowie LEGOLAND Resorts, die sich über Großbritannien, die USA, Westeuropa, China und den asiatisch-pazifischen Raum erstrecken. Merlin hat es sich zur Aufgabe gemacht, Erlebnisse zu schaffen, die Freude und Verbundenheit wecken, und begrüßt jährlich mehr als 60 Millionen Gäste in seinen vielfältigen weltweiten Anlagen in über 20 Ländern. Als Experte für die Umsetzung weltberühmter Unterhaltungsmarken arbeitet Merlin mit Partnern wie der LEGO Group, Sony Pictures Entertainment, Peppa Pig, DreamWorks und Ferrari zusammen, um Attraktionen zu schaffen, in denen Gäste in eine Vielzahl von markenorientierten Welten, Fahrgeschäften und bereichernden Lernerlebnissen eintauchen können. Weitere Informationen finden Sie unter www.merlinentertainments.biz.

Über ZCG

ZCG ist ein führendes, privat geführtes globales Unternehmen, das sich aus den Bereichen Vermögensverwaltung in privaten Märkten, Unternehmensberatung sowie Technologieentwicklung und -lösungen zusammensetzt. Zu den Investoren von ZCG zählen Pensionsfonds, Stiftungsfonds, Stiftungen, Staatsfonds, Zentralbanken und Versicherungsgesellschaften. Seit fast 30 Jahren haben die Partner von ZCG Kapital in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar investiert. ZCG beschäftigt rund 400 Fachkräfte in fünf Ländern und hat seinen Hauptsitz in New York. Weitere Informationen finden Sie unter www.zcg.com.

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