National Bank of Greece in Cyprus déploie la solution Air de Smartstream pour renforcer ses capacités de rapprochement

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Smartstream, fournisseur de solutions de données de confiance pour les principaux établissements financiers et entreprises, annonce aujourd’hui que la National Bank of Greece (NBG) à Chypre a mis en service Air, la solution de rapprochement basée sur l’IA de la société. La mise en service marque une avancée significative dans l’efficacité opérationnelle de la banque, en réduisant l’effort quotidien de traitement manuel et en éliminant la complexité du travail sur plusieurs formats de données.

La banque a déployé le module Cash d’Air, remplaçant à la fois l’opérateur historique et consolidant quatre systèmes distincts de rapprochement pour Instant, Cash, SEPA et Nostro, au sein d'une plateforme unique et intelligente. Bien que les volumes de transactions soient gérables, l'écosystème fragmenté nécessitait des efforts manuels quotidiens importants pour gérer les éléments individuellement dans chaque système et naviguer dans plusieurs formats de données.

À la suite d’une étude de marché, la banque s’est engagée en faveur de la solution de Smartstream, le modèle de libre-service et l’automatisation basée sur l’IA étant un avantage distinct pour mieux utiliser les ressources internes et réaliser des gains d’efficacité. La plateforme a également été retenue pour sa capacité à créer des groupes de rapprochement, permettant de jumeler plusieurs éléments simultanément plutôt qu'individuellement, et pour sa capacité à réaliser des gains d'efficacité mesurables dès le premier jour.

Andreas Anatolitis, chef du département de comptabilité, division financière et comptable, NBG Cyprus, déclare : « Après avoir procédé à un examen approfondi du marché, nous avons sélectionné Air en raison de sa capacité à réaliser de réels gains d’efficacité et de la capacité de Smartstream à adapter la solution à nos exigences techniques spécifiques, en garantissant un flux de données sûr et efficace sans ajouter de frais généraux opérationnels pour la banque ».

Robin Hasson, chef de produit, Smartstream, déclare : « Nous sommes ravis de travailler avec NBG Cyprus. Notre dernier déploiement Air donne à l’équipe des opérations de la banque un meilleur contrôle de ses données de rapprochement, soutenues par une solution de transfert de fichiers cryptés automatisée sur mesure pour répondre à leurs exigences strictes en matière de sécurité des données. Il en résulte une solution robuste qui signale de manière proactive les problèmes de qualité des données, qu’ils proviennent de systèmes de données internes ou de relevés bancaires entrants ».

À PROPOS DE NATIONAL BANK OF GREECE

La banque propose des solutions de financement complètes, des financements commerciaux, des produits de dépôt, tant pour les entreprises que pour les particuliers. Dans le même temps, elle investit sans relâche dans l'amélioration de l'expérience de service à la clientèle et des offres de service par le biais de ses canaux numériques. En se concentrant sur les besoins des entreprises et de la société, National Bank of Greece in Cyprus reste centrée sur les personnes, fiable et efficace, soutenant le développement et la durabilité avec cohérence.

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