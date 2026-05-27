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ENGIE y NHOA Energy inician las obras del proyecto de la batería de Drogenbos, de 320 MWh, en Bélgica

Las obras han comenzado oficialmente, lo que supone un avance clave en la puesta en marcha de uno de los mayores sistemas de almacenamiento en baterías del Benelux

DROGENBOS, Bélgica--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, proveedor internacional de sistemas de almacenamiento de energía a gran escala, se ha unido hoy a ENGIE para celebrar un avance significativo con la ceremonia de inauguración de las obras de un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 320 MWh en la central eléctrica de ENGIE en Drogenbos, cerca de Bruselas.

La ceremonia, celebrada esta mañana en presencia de Hans Bonte, ministro de Energía del Gobierno de Flandes; Vincent Verbeke, director general de ENGIE Bélgica; Nicolas van den Abeele, director general de Energías renovables y baterías de Benelux de ENGIE; y Giuseppe Artizzu, director general de NHOA Energy, marcó el inicio oficial de las obras del tercer proyecto de baterías a gran escala de ENGIE en Bélgica.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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