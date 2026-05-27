Echodyne élargit ses applications de radars de sécurité publique grâce à un partenariat avec Axon

KIRKLAND, État de Washington--(BUSINESS WIRE)--Echodyne, la société de plateforme radar, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Axon (Nasdaq : AXON), le leader mondial des technologies de sécurité publique, afin de mener une initiative conjointe visant à fournir une infrastructure de pointe pour une gamme complète d’applications de drones (UAS) dans les domaines de la sécurité intérieure et de l’application de la loi aux États-Unis et dans le reste du monde.

Dans le cadre de ce partenariat, la technologie radar de pointe d’Echodyne continuera de soutenir l’écosystème en pleine expansion d’Axon en matière de solutions de drones pour la sécurité publique. Elle permettra d’améliorer la connaissance de l’espace aérien à basse altitude pour les opérations de drones autorisées, tout en aidant les autorités à détecter et à réagir face aux activités de drones non autorisées ou malveillantes.

On observe une demande croissante à l’échelle mondiale pour une connaissance approfondie et détaillée de l’espace aérien à basse altitude, où les drones se multiplient. Les opérations des drones de première intervention (Drone as First Responder, DFR) peuvent fournir des informations cruciales au personnel des services de sécurité publique en transit, ce qui permet d’assurer des interventions rapides et éclairées dès leur arrivée sur les lieux. Alors que les drones envahissent de plus en plus le ciel, l’expansion des opérations commerciales et des opérations de DFR nécessite également une vigilance accrue pour lutter contre un usage abusif et malveillant de ces appareils. Pour répondre à chacune de ces exigences, et à d’autres encore, il est indispensable de disposer de données précises détaillant avec exactitude l’activité dans un espace aérien donné.

Les radars MESA® brevetés d’Echodyne sont conçus pour fournir la connaissance précise de l’espace aérien nécessaire au bon déroulement des opérations de drones dans le domaine de la sécurité publique, notamment pour les solutions Axon Air et Dedrone d’Axon. Alors que les programmes de DFR continuent de se développer aux États-Unis et dans le monde entier, les deux entreprises ont choisi de collaborer pour aider les organismes à mener leurs opérations de manière plus sûre, plus efficace et en toute confiance dans des environnements aériens à basse altitude de plus en plus complexes. Ce partenariat permet déjà de gérer en toute sécurité des centaines d’opérations de DFR par jour et des travaux sont en cours pour permettre des dizaines de déploiements supplémentaires pour le compte des clients.

« Les radars constituent la pierre angulaire de la connaissance de l’espace aérien et ils revêtent une importance particulière dans les zones à basse altitude réservées aux drones, où évoluent actuellement des drones pilotés à distance et où évolueront à terme des drones semi-autonomes et entièrement autonomes », a déclaré Eben Frankenberg, PDG d’Echodyne. « Notre collaboration avec Axon s’articule autour d’une mission commune en matière de sécurité : proposer des solutions innovantes aux organismes chargés de la sécurité publique pour protéger les communautés et les infrastructures. »

« Les services de sécurité publique s’appuient de plus en plus sur les drones pour transmettre plus rapidement des informations cruciales, améliorer la coordination et contribuer à protéger les intervenants ainsi que les communautés qu’ils desservent », a déclaré Eric Hertz, vice-président exécutif des opérations chez Axon. « À mesure que ces programmes prennent de l’ampleur, les agences ont besoin de technologies fiables pour opérer en toute sécurité et en toute confiance dans des environnements aériens de plus en plus complexes. Nous sommes ravis de collaborer avec Echodyne pour construire l’infrastructure qui permettra de mettre en place la prochaine génération d’opérations de drones dans le domaine de la sécurité publique. »

À propos d'Echodyne

Echodyne, la société de plateforme radar, est un concepteur et fabricant américain de solutions radar avancées pour la défense, le gouvernement et les applications commerciales. L’architecture propriétaire des réseaux à balayage électronique de métamatériaux (MESA®) est une avancée rare dans l’ingénierie radar avancée. La technologie MESA innovante d’Echodyne utilise des matériaux et des processus de fabrication standard pour faire tomber les barrières du coût unitaire des radars à haute performance. Le résultat est un radar commercial à l’état solide, à faible coût, exportable et doté de capacités logicielles avancées, qui offre des performances supérieures, une intégrité des données inégalée et une connaissance exceptionnelle de la situation. Cette entreprise privée est soutenue entre autres par Bill Gates, NEA, Madrona Venture Group, Baillie Gifford, Northrop Grumman et Supernal. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : Echodyne.com.

À propos d’Axon

Axon (Nasdaq : AXON), le leader mondial des technologies de sécurité publique, innove sans relâche pour protéger davantage de vies à travers le monde. Dirigée par ses fondateurs depuis 1993, Axon s’est donné pour mission, dès le départ, de repenser la gestion des conflits dans le domaine de l’application de la loi. L’entreprise est aujourd’hui devenue un acteur mondial de premier plan au service de tous ceux qui assument des responsabilités en matière de sécurité publique, de sécurité des entreprises et de sécurité nationale, qu’il s’agisse des premiers intervenants, des pouvoirs publics, des entreprises, des travailleurs de première ligne ou des communautés. Notre réseau de confiance permet de connecter les dispositifs à impulsions électriques TASER, les caméras et les capteurs (notamment les caméras portatives, fixes et embarquées dans les véhicules), les drones et la robotique, la gestion des preuves numériques et des dossiers, les opérations en temps réel, la formation immersive, les outils de productivité, ainsi que les capacités et les insights alimentés par l’intelligence artificielle. Conçues pour fonctionner ensemble sans heurts, ces solutions offrent une vision globale de la sécurité permettant de protéger les personnes et les lieux avec davantage de rapidité, de clarté et de responsabilité.

Les marques commerciales autres que celles appartenant à Axon sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Axon, le logo Delta, Protect Life, l’application Axon, Axon Assistant, Axon Ecosystem et Axon Evidence sont des marques commerciales d’Axon Enterprise, Inc., dont certaines sont déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.axon.com/legal. Tous droits réservés.

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