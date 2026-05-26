Quectel amplia la portata in EMEA con un accordo per la distribuzione futura di prodotti elettronici
Quectel amplia la portata in EMEA con un accordo per la distribuzione futura di prodotti elettronici
BELGRADO, Serbia--(BUSINESS WIRE)--Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni complete IoT end-to-end, oggi ha annunciato la sua ampliata collaborazione per la distribuzione con Future Electronics per portare il suo intero portafoglio di prodotti e servizi ai clienti della regione EMEA.
Secondo i termini dell'accordo, Future Electronics porterà l'intera gamma di soluzioni IoT di Quectel ai clienti in Europa, Medio Oriente e Africa, con una forte attenzione alle sue soluzioni non cellulari, tra cui antenne, GNSS, Wi-Fi, Bluetooth e moduli smart.
Questa collaborazione segna una fase significativa nel rafforzamento della presenza di Quectel nell'EMEA, utilizzando la robusta infrastruttura regionale di Future Electronics, la competenza tecnica e i rapporti consolidati con i clienti per accelerare la crescita e l'innovazione.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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