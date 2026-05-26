Quectel amplia la portata in EMEA con un accordo per la distribuzione futura di prodotti elettronici

BELGRADO, Serbia--(BUSINESS WIRE)--Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni complete IoT end-to-end, oggi ha annunciato la sua ampliata collaborazione per la distribuzione con Future Electronics per portare il suo intero portafoglio di prodotti e servizi ai clienti della regione EMEA.

Secondo i termini dell'accordo, Future Electronics porterà l'intera gamma di soluzioni IoT di Quectel ai clienti in Europa, Medio Oriente e Africa, con una forte attenzione alle sue soluzioni non cellulari, tra cui antenne, GNSS, Wi-Fi, Bluetooth e moduli smart.

Questa collaborazione segna una fase significativa nel rafforzamento della presenza di Quectel nell'EMEA, utilizzando la robusta infrastruttura regionale di Future Electronics, la competenza tecnica e i rapporti consolidati con i clienti per accelerare la crescita e l'innovazione.

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