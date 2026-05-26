Quectel amplía su presencia en EMEA mediante un acuerdo de distribución con Future Electronics

BELGRADO, Serbia--(BUSINESS WIRE)--Quectel Wireless Solutions, proveedor global de soluciones IoT integrales, anunció hoy una ampliación de su acuerdo de distribución con Future Electronics para ofrecer su cartera completa de productos y servicios a clientes de toda la región EMEA.

En virtud de este acuerdo, Future Electronics ofrecerá la cartera completa de productos IoT de Quectel a clientes de Europa, Oriente Medio y África, con especial atención a sus soluciones no celulares, que incluyen antenas, GNSS, Wi-Fi, Bluetooth y módulos inteligentes.

Esta colaboración supone un paso importante para fortalecer la presencia de Quectel en EMEA, aprovechando la sólida infraestructura regional, la experiencia técnica y las relaciones con clientes ya establecidas de Future Electronics para acelerar el crecimiento y la innovación.

“La amplia presencia de Future Electronics y su capacidad para generar demanda la convierten en el socio ideal para expandir nuestro alcance en EMEA“, explicó Natasha Barrios, vicepresidenta sénior de EMEA de Quectel Wireless Solutions. “Trabajando juntos, podemos garantizar una adopción más rápida de nuestra completa cartera global de soluciones IoT integrales en diversos sectores“.

Ahora que Future Electronics ofrece la gama completa de productos Quectel, clientes de diversos sectores, como el industrial, los hogares y ciudades inteligentes y la sanidad, pueden aprovechar un ecosistema IoT integral. Desde módulos, antenas y soluciones GNSS hasta soporte de diseño, certificación y una amplia gama de servicios de valor agregado, la oferta está diseñada para acelerar el desarrollo y reducir el tiempo de comercialización.

“Future Electronics sigue invirtiendo en alianzas estratégicas que aportan valor real a lo largo de toda la cadena de suministro de productos electrónicos“, comentó Matthew Rotholz, vicepresidente corporativo de Future Electronics. “Nuestra colaboración con Quectel en EMEA, complementada por proveedores clave de semiconductores, nos permite brindar a nuestros clientes experiencia técnica y un suministro fiable“.

Esta ampliación de la colaboración tiene efecto de inmediato, y los productos y servicios de Quectel ya están disponibles a través de la red de distribución y las plataformas digitales de Future Electronics en EMEA.

Acerca de Quectel

La pasión de Quectel por un mundo más inteligente nos lleva a impulsar la innovación en IoT. Como organización altamente centrada en el cliente, somos un proveedor global de soluciones integrales de IoT con un soporte y servicios excepcionales.

Con un equipo mundial de más de 5800 profesionales, somos líderes en el suministro de soluciones integrales de IoT, que abarcan módulos celulares, GNSS, satelitales, Wi-Fi y Bluetooth, antenas de alto rendimiento, servicios de valor agregado y ofertas completas llave en mano, incluidos servicios ODM e integración de sistemas.

Con oficinas regionales y servicios de soporte en todo el mundo, nuestros líderes internacionales se dedican a promover la IoT y a ayudar a construir un mundo más inteligente.

Para ver más, visite www.quectel.com o LinkedIn.

Acerca de Future Electronics

Future Electronics es líder mundial en la industria de componentes electrónicos. Su galardonado servicio al cliente, sus completos programas de cadena de suministro global y su experiencia líder en diseño de ingeniería la convierten en un socio estratégico preferido por clientes de todo el mundo.

Future Electronics, empresa de WT Microelectronics, tiene su sede en Montreal, Canadá, y opera en 44 países con 159 oficinas. Su presencia global le permite ofrecer un servicio excepcional y soluciones integrales y eficientes para la cadena de suministro. La empresa está totalmente integrada y respaldada por una única infraestructura de TI que proporciona visibilidad del inventario en tiempo real y capacidades fluidas para las operaciones, ventas y marketing a nivel global.

Para ver más, visite www.FutureElectronics.com.

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