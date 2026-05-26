ROYC en Stilla sluiten een strategisch partnerschap om agentic AI in particuliere markten operationeel te maken

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--ROYC maakte vandaag een partnerschap bekend met Stilla.ai als de platformlaag waar ROYC zijn intern ontwikkelde AI-vaardigheden en agents zal creëren, delen en exploiteren. Dit maakt de agentic AI-strategie operationeel die ROYC eerder had uitgestippeld, waarbij elke functie binnen het bedrijf wordt uitgerust met de tools en middelen om hun eigen AI agents in te zetten en dit in meetbare productiviteitswinst en versnelde productontwikkeling te converteren. Dit zal de lancering van nieuwe platformfuncties aanzienlijk versnellen en tegelijk de kostenefficiëntie verbeteren evenals het algehele beheer en overzicht versterken.

Voor klanten en partners van ROYC zal het resultaat een kortere time-to-market zijn voor nieuwe productreleases, kortere timeframes om van idee naar productisering en gepersonaliseerde klantervaringen over te gaan vanuit het perspectief van investeerdersdiensten.

“Onze strategie is duidelijk: AI is in elk aspect van onze manieren van werken en wat het ROYC Operating System doet geïntegreerd, en geen nevenproject,” verklaart Peter Bergenwald, CTO van ROYC. “Via dit partnerschap kunnen onze teams nu een vaardigheid één keer tot stand brengen en het delen met iedereen binnen het bedrijf in plaats van het telkens weer opnieuw te moeten uitleggen. Zo kunnen werknemers in al onze functies over een team van agents beschikken die voor hen werken, met aanzienlijke verbeteringen op het vlak van productiviteit als resultaat.”

ROYC heeft AI in elke functie geïntegreerd, in verschillende domeinen zoals engineering, product, fondsoperaties, investeringsbeheer, investeerdersdiensten, juridische dienst en bestuur als onderdeel van zijn dagelijkse operationele model.

Waarom Stilla, en waarom nu

“We willen niet op één enkel model wedden en we ontwerpen AI zodat het context heeft en met de end-to-end workflow verbonden is,” verklaart Bergenwald. “Stilla beantwoordt aan die filosofie. Het is model-flexibel, het behandelt context als het ding dat samenstelt, en het is gebouwd door een team dat bedrijfsvertrouwen begreep voordat het AI daar bovenop heeft gebouwd.”

“Bedrijven die particulier kapitaal beheren, hebben geen AI nodig die tekst genereert. Zij hebben AI nodig die echt werkt, veilig, met de juiste toelatingen en de correcte audit-trail,” aldus Siavash Ghorbani, CEO en medeoprichter van Stilla. “ROYC heeft hier van bij het begin op de juiste manier over nagedacht, met verantwoordelijkheid als grondslag en ambitie daar bovenop. We hebben Stilla samen met technologiebedrijven van wereldklasse gebouwd. ROYC is exact het soort partner die we willen nu we naar particulier vermogen uitbreiden.”

“Wat ROYC zo bijzonder maakt en waarom we zo enthousiast over dit partnerschap zijn, is niet alleen dat zij AI toepassen. Het is de manier waarop ze erover denken en de grondige domeinexpertise die zij al hebben,” bevestigt Siavash Ghorbani.

“Zij begrijpen dat dit niet gaat om tools toevoegen. Het gaat om het opnieuw uitwerken hoe een hele industrie operationeel is, veilig, op schaal en met het juiste niveau qua context en controle. Particuliere markten zijn een van de meest complexe omgevingen waarop je AI kan toepassen. Van bij het begin is ROYC diep op die complexiteit ingegaan, in workflows, gegevens en wettelijke beperkingen. Zij zijn exact het soort partner die we willen om Stilla naar de sector van particuliere markten te brengen.”

Het partnerschap is gebouwd op een gedeelde grondslag: modelflexibiliteit, vertrouwen van ondernemingsniveau en verantwoordelijkheid inherent in het ontwerp. Alle AI-capaciteiten werken binnen strikte beleidskaders, met auditeerbaarheid en menselijk toezicht als standaard.

Over ROYC

ROYC's missie bestaat erin om distributie in particuliere markten en omzetgroei in EMEA en APAC te versnellen. We zijn het toonaangevende infrastructuurplatform voor particuliere markten aangedreven door AI die het voor vermogensbeheerders en activabeheerders makkelijk, schaalbaar en winstgevend maakt om fondsen in alle belangrijke markten te lanceren, te verhandelen en te exploiteren.

Over Stilla

Stilla, een 'AI teammate' en platform waar organisaties AI-automatiseringen en agents kunnen creëren om echt werk te verrichten. Stilla, gebouwd door het team achter Tictail, Shop en Shop Pay, is ontworpen voor bedrijven die AI als operationele laag van hun bedrijfsactiviteiten beschouwen.

