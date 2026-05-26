ROYC et Stilla concluent un partenariat stratégique pour mettre en œuvre l’IA agentique sur les marchés privés

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--ROYC a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Stilla.ai. Cette dernière servira de plateforme sur laquelle ROYC pourra créer, partager et exploiter ses compétences et ses agents IA développés en interne. Cette initiative concrétise la stratégie d’IA agentique définie précédemment par ROYC, qui vise à doter chaque service de l’entreprise des outils et des ressources nécessaires pour créer et déployer ses propres agents IA. Elle devrait se traduire par des gains de productivité mesurables et par un développement des produits plus rapide. Elle permettra également d’accélérer considérablement le lancement de nouvelles fonctionnalités de la plateforme, tout en améliorant la rentabilité et en renforçant la gouvernance et la supervision globales.

Pour les clients et partenaires de ROYC, cela se concrétisera par une mise sur le marché plus rapide des nouveaux produits, des délais réduits entre l’idée et la concrétisation du produit, ainsi qu’une expérience client sur mesure en matière de services aux investisseurs.

« Notre stratégie est claire : l’IA doit être intégrée dans tous les aspects de nos méthodes de travail et du fonctionnement du système d’exploitation ROYC ; il ne s’agit pas d’un projet parallèle », a déclaré Peter Bergenwald, directeur technique de ROYC. « Grâce à ce partenariat, nos équipes peuvent désormais développer une compétence une seule fois et la partager avec l’ensemble du personnel de l’entreprise, plutôt que de devoir la réexpliquer à chaque fil de discussion. Cela permet à tous nos collaborateurs de disposer d’une équipe d’agents qui travaillent pour eux, conduisant à des gains de productivité substantiels. »

Dans le cadre de son modèle opérationnel quotidien, ROYC a choisi d’intégrer l’IA à l’ensemble de ses fonctions, qu’il s’agisse de l’ingénierie, des produits, de la gestion des fonds et des investissements, des services aux investisseurs, des affaires juridiques ou de la direction.

Pourquoi Stilla, et pourquoi maintenant ?

« Nous ne souhaitons pas miser sur un seul modèle et nous concevons l’IA de manière à ce qu’elle soit contextuelle et qu’elle s’intègre dans le flux de travail de bout en bout », a poursuivi M. Bergenwald. « Stilla correspond à cette philosophie. Elle offre une grande flexibilité en matière de modèle, elle considère le contexte comme un élément déterminant, et elle a été développée par une équipe qui avait compris l’importance de gagner la confiance des entreprises avant même de créer de l’IA. »

« Les sociétés qui gèrent des capitaux privés n’ont pas besoin d’une IA qui génère du texte. Elles ont besoin d’une IA qui fonctionne en toute sécurité, avec les autorisations adéquates et qui offre une piste d’audit appropriée », a confié pour sa part Siavash Ghorbani, PDG et cofondateur de Stilla. « ROYC a réfléchi à cette question de la bonne manière dès le départ, en plaçant la responsabilité au cœur de son approche et l’ambition au-dessus. Nous avons développé Stilla en collaboration avec des entreprises technologiques de premier plan à l’échelle mondiale. ROYC est exactement le type de partenaire que nous recherchons à l’heure où nous nous développons ».

« Ce qui distingue ROYC et ce qui nous enthousiasme dans ce partenariat avec eux, ce n’est pas seulement le fait qu’ils aient choisi d’adopter l’IA, mais aussi la manière dont ils abordent cette technologie et la solide expertise sectorielle dont ils disposent déjà », a poursuivi Siavash Ghorbani.

« Ils comprennent qu’il ne s’agit pas simplement d’ajouter des outils. Il s’agit en fait de repenser le fonctionnement d’un secteur entier, en toute sécurité, à grande échelle, avec le niveau de contexte et de contrôle adéquat. Les marchés privés constituent l’un des environnements les plus complexes dans lesquels appliquer l’IA. ROYC s’est plongée dans cette complexité dès le premier jour, qu’il s’agisse des flux de travail, des données ou des contraintes réglementaires. C’est exactement le genre de partenaire dont nous avons besoin pour permettre à Stilla d’être présente dans le secteur des marchés privés. »

Ce partenariat est bâti sur des valeurs communes : flexibilité des modèles, confiance de niveau entreprise et responsabilité intégrée dès la conception. Toutes les fonctionnalités d’IA s’inscrivent dans des cadres de gouvernance rigoureux, dans lesquels la traçabilité et la supervision humaine sont la norme.

À propos de ROYC

La mission de ROYC est d’accélérer la distribution sur les marchés privés et la croissance des revenus dans les régions EMEA et APAC. Nous sommes la principale plateforme d’infrastructure dédiée aux marchés privés, alimentée par l’intelligence artificielle, permettant aux gestionnaires de patrimoine et aux gestionnaires d’actifs de lancer, de commercialiser et de gérer des fonds sur tous les marchés clés, le tout de manière simple, évolutive et rentable.

À propos de Stilla

Stilla est une plateforme et un coéquipier IA qui permet aux entreprises de créer des automatisations et des agents IA capables d’effectuer des tâches concrètes. Développée par l’équipe à l’origine de Tictail, Shop et Shop Pay, Stilla s’adresse aux entreprises qui considèrent l’IA comme une couche opérationnelle de leur activité.

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