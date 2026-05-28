Alzprotect anuncia la autorización de nuevo fármaco en investigación por parte de la FDA de AZP2006 (Ezeprogind®) para la parálisis supranuclear progresiva (PSP)

LILLE, Francia--(BUSINESS WIRE)--Alzprotect anunció hoy que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos ha autorizado la solicitud de nuevo fármaco en investigación (IND) de la Empresa de AZP2006 (Ezeprogind®) para el tratamiento de la parálisis supranuclear progresiva (PSP). La autorización de la FDA permite que la Empresa comience el desarrollo clínico de AZP2006 en los Estados Unidos.

“La autorización IND de la FDA es un paso fundamental en nuestro programa de PSP”, afirmó Philippe Verwaerde, doctor en filosofía, presidente y director científico de Alzprotect. “Ahora podemos ampliar nuestros esfuerzos clínicos en los Estados Unidos a fin de evaluar el potencial de AZP2006 para abordar la PSP, una enfermedad neurodegenerativa grave que no posee terapias modificadoras de la enfermedad aprobadas”.

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