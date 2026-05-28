Alzprotect anuncia la autorización de nuevo fármaco en investigación por parte de la FDA de AZP2006 (Ezeprogind®) para la parálisis supranuclear progresiva (PSP)
Alzprotect anuncia la autorización de nuevo fármaco en investigación por parte de la FDA de AZP2006 (Ezeprogind®) para la parálisis supranuclear progresiva (PSP)
La autorización de nuevo fármaco en investigación permite el inicio del desarrollo clínico en los Estados Unidos para la PSP
Alzprotect is advancing a new therapeutic approach to neurodegenerative diseases, with the ambition to slow or halt disease progression and help restore brain function. Founded in Lille, France, Alzprotect is developing AZP2006, an innovative oral small molecule targeting lysosomal dysfunction, with a lead clinical focus on Progressive Supranuclear Palsy (PSP) and broader potential in other neurodegenerative diseases. This video presents our mission, our science, and our commitment to bringing new hope to patients and families facing devastating brain disorders.
LILLE, Francia--(BUSINESS WIRE)--Alzprotect anunció hoy que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos ha autorizado la solicitud de nuevo fármaco en investigación (IND) de la Empresa de AZP2006 (Ezeprogind®) para el tratamiento de la parálisis supranuclear progresiva (PSP). La autorización de la FDA permite que la Empresa comience el desarrollo clínico de AZP2006 en los Estados Unidos.
“La autorización IND de la FDA es un paso fundamental en nuestro programa de PSP”, afirmó Philippe Verwaerde, doctor en filosofía, presidente y director científico de Alzprotect. “Ahora podemos ampliar nuestros esfuerzos clínicos en los Estados Unidos a fin de evaluar el potencial de AZP2006 para abordar la PSP, una enfermedad neurodegenerativa grave que no posee terapias modificadoras de la enfermedad aprobadas”.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
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Philippe Verwaerde
p.verwaerde@alzprotect.com