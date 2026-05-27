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Mevion Medical Systems与谭英综合医院合作，将先进的质子治疗引入越南

利用实用、可及且高精度的技术填补癌症治疗领域的空白

马萨诸塞州利特尔顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Mevion Medical Systems已签署一份最终采购协议，将向越南谭英综合医院(Tam Anh General Hospital)提供MEVION S250-FIT Proton Therapy System™（质子治疗系统）。这将是越南的首台质子治疗系统。此次签约反映了癌症治疗领域更广泛的转变：质子治疗的部署正变得更加切实可行，使更多医院能够将先进的治疗手段带到需要它的患者身边。MEVION S250-FIT™和MEVION S250i Proton Therapy System®近期均已获得越南的监管批准，标志着向临床应用迈出了重要一步。

在谭英综合医院引入质子治疗标志着东南亚癌症治疗的转折点，这一项目由Mevion在越南的经销商TD Tech Company推动。通过建立这种本土化治疗能力，越南加入了越来越多致力于扩大先进质子治疗可及性的国家行列，确保越南患者在国内即可接受世界级的治疗。谭英综合医院的MEVION S250-FIT系统预计最早将于2027年底投入运营，届时谭英医院位于越南最现代化城区之一富美兴(Phu My Hung)的新院区将落成启用。

质子治疗被广泛认为是当今最先进的放射治疗方法之一。与传统的常规光子（X射线）放射治疗不同，质子束可以精准地将其大部分能量直接释放于肿瘤内部，同时最大程度地减少靶区之外的出射剂量。这种极高的精准度减少了健康组织受到的辐射照射，并且在特定的临床情景下有助于减轻与治疗相关的副作用，尤其适用于复杂肿瘤和儿童癌症。

MEVION S250-FIT™：让质子治疗成为现实

此次合作的基石是MEVION S250-FIT，这是一项突破性技术，旨在让质子治疗成为全球医院切实可行的治疗方案。从历史上看，质子治疗需要庞大的多层设施以及长达十年的规划周期。FIT™平台改变了这一范式，使先进的治疗方案能够以前所未有的简便性进行部署：

  • 适配防辐射机房的设计：这是唯一一款获得美国食品药品管理局(FDA)批准、设计用于安装在现有标准放射治疗机房内的质子系统。
  • 快速部署：通过消除对大规模新建工程的需求，FIT使医院能够以远快于传统系统的速度开始收治患者。
  • 操作简便性：FIT系统可利用AI驱动的治疗计划和集成的诊断级CT影像，直接融入常规的肿瘤学工作流中。
  • 直立式患者定位：此次安装将配备来自Leo Cancer Care的直立式患者定位系统，为患者体位固定提供更高的灵活性，并为接受坐姿治疗的患者带来更舒适的体验。
  • 前沿的治疗规划：由RaySearch Laboratories提供支持的RayStation®*治疗规划系统具有多标准优化、HYPERSCAN®和DirectARC™规划功能，以及专为先进质子治疗量身定制的高精度剂量计算引擎。

领导层愿景

Mevion Medical Systems首席执行官兼总裁Tina Yu博士表示：“我们与谭英综合医院的合作是Mevion实现‘让全球患者都能享受到最先进癌症治疗’这一使命的重要一步。通过将MEVION S250-FIT整合到其肿瘤学项目中，谭英医院正在展示如何让领先的医疗系统无缝采用下一代紧凑型质子治疗系统，从而在离家更近的地方交付精准、挽救生命的治疗。”

谭英综合医院集团董事会主席Ngo Chi Dung先生表示：“作为越南在临床卓越、先进的专科技术以及全面服务方面领先的综合医院系统之一，谭英医院始终在引进世界级尖端医疗技术和设备方面走在前列。采购下一代MEVION S250-FIT™质子治疗系统是一个重要的里程碑，不仅对谭英综合医院集团而言意义重大，更代表着越南在癌症治疗领域获取并有效部署全球最先进医疗技术方面所迈出的关键一步。此次采购再次印证了谭英医院的战略愿景，即在通用医疗尤其是肿瘤学领域进行大规模、全方位的投资，以符合国际质量、临床疗效和患者安全标准的服务，造福数百万越南人民以及国际患者。”

关于Mevion Medical Systems

Mevion Medical Systems是用于癌症治疗的紧凑型质子治疗系统的领先供应商。Mevion致力于推进全球质子治疗的设计与可及性，率先开发了单室平台，并持续推动质子治疗的科学与应用发展。自2013年以来，Mevion的紧凑型质子治疗单室系统已被领先的癌症中心用于治疗患者。Mevion的系列产品（包括旗舰产品MEVION S250i®和配备HYPERSCAN®笔形束扫描技术的MEVION S250-FIT™）代表了全球最紧凑的质子治疗系统，消除了体积、复杂性和成本方面的障碍。Mevion总部位于马萨诸塞州利特尔顿，在欧洲和亚洲设有分支机构。如需了解更多信息，请访问www.mevion.com

关于谭英综合医院集团

谭英综合医院集团是一个高科技医院系统，提供符合国际标准的先进诊断与治疗、专科护理以及培训与科研。经过十年的发展，谭英综合医院集团已成为越南领先的现代化私立医疗系统之一。该系统目前在河内和胡志明市运营五家机构，每年服务超过200万人次的患者，其中包括数万名国际患者。如需了解更多信息，请访问：https://tamanhhospital.vn

关于TD Tech Company

Toan Dien Medical Technology Company Limited (TD Tech Company)是越南的一家医疗器械分销商，在放射肿瘤学领域拥有二十多年的丰富经验。如需了解更多信息，请访问：https://xatri.vn

*RaySearch产品在某些市场尚需获得监管审批。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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媒体联系人：
Jacqueline Abner-Pongratz
Jacqueline.Pongratz@Mevion.com

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