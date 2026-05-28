Alzprotect annonce avoir reçu l’autorisation par la FDA à la suite de sa demande d’investigation d’un nouveau médicament de recherche (IND) pour AZP2006 (Ezeprogind®) dans le traitement de la paralysie supranucléaire progressive (PSP)

LILLE, France--(BUSINESS WIRE)--Alzprotect a annoncé aujourd’hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé la demande d’investigation d’un nouveau médicament de recherche (Investigational New Drug, IND) de la société pour AZP2006 (Ezeprogind®) dans le cadre du traitement de la paralysie supranucléaire progressive (PSP). Cette autorisation de la FDA permet à la société de démarrer le développement clinique d’AZP2006 sur le territoire américain.

« L’autorisation de l’IND délivrée par la FDA marque une avancée déterminante dans notre programme consacré à la PSP », a déclaré Philippe Verwaerde, PhD, président et directeur scientifique d’Alzprotect. « Nous allons désormais pouvoir étendre nos efforts cliniques aux États-Unis afin d’évaluer le potentiel d’AZP2006 dans le traitement de la PSP, une maladie neurodégénérative grave pour laquelle il n’existe actuellement aucun traitement modificateur de la maladie. »

Le Dr Artin Karapet, directeur médical d’Alzprotect, a confié pour sa part : « L’autorisation accordée par la FDA pour l’IND concernant AZP2006 constitue une étape décisive. Elle harmonise les voies réglementaires aux États-Unis et en Europe, et permet le lancement d’essais cliniques rigoureux pour les patients atteints de PSP. »

Une étude clinique à venir aux États-Unis

Cette approbation de l’IND permet de poursuivre le développement clinique aux États-Unis et de soutenir la participation prévue d’Alzprotect à la Plateforme d’essais cliniques sur la paralysie supranucléaire progressive (Progressive Supranuclear Palsy Trial Platform, PTP), financée par les NIH/NIA. AZP2006 a été sélectionné comme l’un des premiers médicaments candidats à évaluer via la plateforme PTP, ce qui confirme la pertinence de l’approche d’Alzprotect axée sur le dysfonctionnement lysosomal dans le cadre de la PSP.

À propos de la paralysie supranucléaire progressive (PSP)

La PSP est une tauopathie rare à évolution rapide qui se caractérise par une instabilité posturale, des chutes, un dysfonctionnement des mouvements oculaires et des troubles cognitifs. Aucun traitement modificateur de la maladie n’est actuellement approuvé pour la PSP aux États-Unis.

À propos d’AZP2006 (Ezeprogind®)

AZP2006 est une petite molécule innovante administrée par voie orale. Elle est conçue pour rétablir l’homéostasie lysosomale en modulant la voie de la progranuline/prosaposine, ciblant ainsi les mécanismes fondamentaux de la neurodégénérescence plutôt que les seuls symptômes. AZP2006 a obtenu la désignation de médicament orphelin en Europe et aux États-Unis pour la PSP. Des résultats cliniques prometteurs ont été constatés lors d’études de phases 1 et 2a, et le profil de sécurité est favorable. Alzprotect prévoit désormais de faire tester AZP2006 dans le cadre d’un essai randomisé de phase 2b de preuve de concept pour la PSP, avec une extension potentielle à d’autres maladies neurodégénératives, telles que la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer et la SLA.

À propos d’Alzprotect

Fondée en 2007, à Lille, Alzprotect développe des traitements innovants visant à ralentir, voire à stopper, les maladies neurodégénératives et à restaurer les fonctions cérébrales. La société bénéficie du soutien de Bpifrance, de l’Agence nationale de la recherche et d’Eurasanté, et son portefeuille est protégé par quatre familles de brevets internationaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.alzprotect.com.

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