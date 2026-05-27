ロイヤル・ロンドン・アセット・マネジメント、SS&Cとの提携関係を拡大し、オーストラリア向け新規ファンドにサービスを提供

米コネチカット州ウィンザー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- SS&Cテクノロジーズ・ホールディングス（ナスダック：SSNC）は、英国有数のファンド運用会社であるロイヤル・ロンドン・アセット・マネジメント（RLAM）が、SS&Cとの提携を拡大することを発表しました。SS&Cグローバル・インベスター＆ディストリビューション・ソリューションズは、RLAMが新たに立ち上げる、以下を含むオーストラリア向けアクティブファンドシリーズに対し、ファンド管理およびユニット登録サービスを提供することになります。

Royal London Global Equity Diversified Fund（ロイヤル・ロンドン・グローバル・エクイティ・ダイバーシファイド・ファンド）

Royal London Global Equity Enhanced Fund（ロイヤル・ロンドン・グローバル・エクイティ・エンハンスド・ファンド）

Royal London Global Equity Select Fund（ロイヤル・ロンドン・グローバル・エクイティ・セレクト・ファンド）

Royal London Short Duration Global High Yield Bond Fund（ロイヤル・ロンドン・ショート・デュレーション・グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド）

RLAMは、英国最大の相互生命保険、年金、投資会社であるロイヤル・ロンドン傘下の企業です。SS&Cは、英国におけるファンド運用資産総額約720億ポンドを管理しています。

エクイティ・トラステーズは、運用資産総額約10億豪ドルで運用を開始したRLAMの新規ファンドの責任運用会社（Responsible Entity）を務めます。これらのユニットトラストはフィーダーファンドとして構成されており、投資家はRLAMがダブリンに拠点を置く譲渡可能証券の集団投資事業（UCITS）ファンドに間接的に投資することができます。

SS&Cは、ファンド会計、単価設定、証券代行、評価、税務・財務報告など、ファンド管理に関するあらゆるサービスを提供します。

ロイヤル・ロンドン・アセット・マネジメントのチーフ・クライアント・オフィサー、エド・ヴェナーは、「SS&Cとのパートナーシップを、新たに立ち上げるオーストラリア向けファンド群にも拡大できることを大変嬉しく思います。英国では過去3年、SS&Cとの提携により優れた成果を上げてきました。SS&Cのグローバルな事業規模とオーストラリア市場におけるプレゼンスの拡大は、当社の新たなオーストラリア向けファンドの運用を委託する上で、SS&Cを最適なパートナーとする決め手となりました。SS&Cのノウハウによって、ユニットトラストの立ち上げプロセスが効率化され、オーストラリアの投資家やアドバイザーとの直接的な関係構築に集中できるようになりました」と述べています。

SS&Cグローバル・インベスター＆ディストリビューション・ソリューションズのグローバル責任者であるニック・ライトは、「成長著しいオーストラリア市場において、ロイヤル・ロンドン・アセット・マネジメント（RLAM）が販売モデルを継続的に発展させていく中、当社と長年にわたる関係をさらに強化できることを大変嬉しく思います。SS&Cは、この地域のファンドマネージャーに最高のサービスを提供するため、現地チームとサービス拡充に多大な時間とリソースを投資してきました。RLAMが新たなオーストラリア向けファンドのサポートを当社に委託されたことを光栄に感じ、今後もRLAMチームとの提携を継続できることを楽しみにしています」と述べています。

今回の発表は、SS&Cが近年オーストラリアで目覚ましい成長を遂げていることを受けてのもので、特に、年金および資産運用分野における新規顧客獲得と契約更新が相次いでいます。アジア太平洋地域（APAC）事業の成長を支えるため、SS&Cは最近、クリス・ウィクレメラトネをファンド会計地域責任者に任命しました。ウィクレメラトネは、オーストラリアの金融サービス業界で25年の経験を有し、直近ではHSBCのオーストラリア・ニュージーランド地域ファンドサービス責任者を務めていました。

ロイヤル・ロンドン・アセット・マネジメントについて

ロイヤル・ロンドン・アセット・マネジメントは、顧客所有の相互会社であるロイヤル・ロンドンの中核を成す組織であり、短期的な株主の要求に左右されることなく事業を展開しています。

幅広い顧客向けに1990億ポンド*の資産を運用するロイヤル・ロンドン・アセット・マネジメントは、アクティブ運用における卓越性と責任投資に尽力しています。顧客と緊密に連携し、複雑な市場環境を乗り越え、投資家が財務目標を達成できるよう、多様な投資ソリューションを提供しています。

*2025年12月31日現在のデータ

SS&Cテクノロジーズについて

SS&Cは、金融サービス業界やヘルスケア業界向けのサービスとソフトウェアを提供するグローバル企業です。1986年に設立し、本社を米国コネチカット州ウィンザーに置き、世界中にオフィスを展開しています。世界最大手企業から中小規模企業まで、2万3000を超える金融サービス組織やヘルスケア組織から、SS&Cの専門知識・規模・技術に信頼が寄せられています。

出典：SS&C

SS&C（ナスダック：SSNC）に関する詳細は、 www.ssctech.com をご覧ください。

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