Royal London Asset Management profundiza su alianza con SS&C para la gestión de nuevos fondos en Australia

WINDSOR, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunció hoy que Royal London Asset Management, una de las principales empresas de administración de fondos del Reino Unido, profundizó su alianza con SS&C. SS&C Global Investor & Distribution Solutions brindará servicios de administración de fondos y registro de inversores para su nueva cartera de fondos activos australianos, entre ellos:

Royal London Global Equity Diversified Fund

Royal London Global Equity Enhanced Fund

Royal London Global Equity Select Fund

Royal London Short Duration Global High Yield Bond Fund

Royal London Asset Management forma parte de Royal London, la mayor asociación mutual del Reino Unido especializada en seguros de vida, pensiones e inversiones. SS&C presta servicios vinculados a unos 72.000 millones de libras esterlinas en activos bajo gestión correspondientes a la cartera de fondos de la empresa en el Reino Unido.

Equity Trustees será la entidad responsable de los nuevos fondos de Royal London Asset Management, lanzados con alrededor de 1.000 millones de dólares australianos en activos bajo gestión. Los fondos de inversión están estructurados como fondos feeder, lo que permite a los inversores acceder de forma indirecta a la cartera de fondos UCITS domiciliados en Dublín de Royal London Asset Management.

SS&C proporcionará una oferta integral de servicios de administración de fondos, que incluirá contabilidad de fondos, cálculo del valor de las participaciones, gestión de transferencias, valoración y presentación de informes fiscales y financieros.

“Estamos muy contentos de seguir trabajando con SS&C en el marco de nuestra nueva cartera de fondos australianos”, afirmó Ed Venner, director de clientes de Royal London Asset Management. “Llevamos tres años trabajando con SS&C en el Reino Unido con resultados muy positivos. El alcance internacional de la empresa y su creciente presencia en el mercado australiano la convirtieron en el socio ideal para administrar nuestros nuevos fondos en Australia. Además, su vasta experiencia permitió agilizar el lanzamiento de los fondos de inversión y que nuestro equipo pudiera enfocarse en fortalecer las relaciones directas con inversores y asesores australianos”.

“Nos complace seguir fortaleciendo nuestra alianza con Royal London Asset Management en esta nueva etapa de expansión de su modelo de distribución en el mercado australiano”, afirmó Nick Wright, responsable global del área de Soluciones Globales de Inversión y Distribución de SS&C. “Hemos invertido significativamente en la expansión de nuestro equipo local y en el fortalecimiento de nuestra oferta de servicios para acompañar mejor a los gestores de fondos de la región. Agradecemos la confianza que Royal London Asset Management ha depositado en nosotros para respaldar su nueva cartera de fondos australianos y esperamos seguir colaborando estrechamente con su equipo”.

El anuncio se produjo tras la reciente expansión de SS&C en Australia, marcada por la incorporación de nuevos clientes y la renovación de diversos contratos en los segmentos de jubilación y gestión patrimonial. Para respaldar el crecimiento de su negocio en la región de Asia-Pacífico, la empresa incorporó recientemente a Chrys Wickremeratne como director regional del área de Contabilidad de Fondos. Wickremeratne cuenta con 25 años de experiencia en el sector australiano de servicios financieros y anteriormente se desempeñó como responsable de Administración de Fondos para Australia y Nueva Zelanda en HSBC.

Acerca de Royal London Asset Management

Royal London Asset Management forma parte de Royal London, una asociación mutual propiedad de sus clientes y libre de las exigencias de accionistas con objetivos de corto plazo.

Royal London Asset Management administra 199.000 millones de libras esterlinas* en activos para una amplia variedad de clientes y mantiene un firme compromiso con la excelencia en gestión activa e inversiones responsables. La empresa trabaja en estrecha colaboración con sus clientes para ofrecer una amplia gama de soluciones de inversión que les permitan desenvolverse en mercados cada vez más complejos y alcanzar sus objetivos financieros.

*Al 31 de diciembre de 2025.

Acerca de SS&C Technologies

SS&C es un proveedor mundial de servicios y software para los sectores de los servicios financieros y la atención médica. Fundada en 1986, SS&C tiene su sede en Windsor, Connecticut y sucursales en todo el mundo. Más de 23.000 organizaciones de servicios financieros y médicos, desde las empresas más grandes del mundo hasta pequeñas y medianas empresas, confían en SS&C por su experiencia, escala y tecnología.

FUENTE: SS&C

Encontrará más información Acerca de SS&C (Nasdaq: SSNC) en www.ssctech.com.

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