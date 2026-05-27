Royal London Asset Management renforce sa collaboration avec SS&C visant à gérer de nouveaux fonds australiens

WINDSOR, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq : SSNC) a annoncé aujourd’hui que Royal London Asset Management, une société de gestion de fonds britannique de premier plan, a étendu sa collaboration avec SS&C. SS&C Global Investor & Distribution Solutions fournira des services d’administration de fonds et de registre des parts pour sa nouvelle gamme de fonds actifs australiens, notamment :

Royal London Global Equity Diversified Fund

Royal London Global Equity Enhanced Fund

Royal London Global Equity Select Fund

Royal London Short Duration Global High Yield Bond Fund

RLAM fait partie de Royal London, la plus grande société britannique d’assurance-vie mutuelle, de retraite et d’investissement. SS&C gère environ 72 milliards GBP d’actifs sous gestion pour l’ensemble de sa gamme de fonds au Royaume-Uni.

Equity Trustees agira en tant qu’entité responsable pour les nouveaux fonds de RLAM, qui ont été lancés avec environ 1 milliard AUD d’actifs sous gestion. Ces fonds communs de placement sont structurés en tant que fonds nourriciers, offrant aux investisseurs une exposition indirecte à la gamme de fonds d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (UCITS) de RLAM domiciliés à Dublin.

SS&C fournira à ces fonds sa gamme complète de services d’administration, notamment la comptabilité des fonds, la fixation du prix des parts, l’agence de transfert, l’évaluation et le reporting fiscal et financier.

« Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec SS&C à notre nouvelle gamme de fonds australiens », déclare Ed Venner, directeur de la clientèle chez Royal London Asset Management. « Nous travaillons en partenariat avec SS&C depuis trois ans au Royaume-Uni, avec des résultats positifs. L’envergure mondiale de la société et sa présence croissante sur le marché australien ont fait de SS&C un choix naturel pour gérer nos nouveaux fonds australiens. L’expertise de SS&C a simplifié le processus de lancement de fonds communs de placement pour notre équipe, nous permettant ainsi de nous concentrer sur l’établissement de relations directes avec les investisseurs et les conseillers australiens. »

« Nous sommes ravis de renforcer notre relation à long terme avec Royal London Asset Management alors que la société continue de développer son modèle de distribution sur le marché australien en pleine croissance », déclare Nick Wright, responsable mondial de SS&C Global Investor & Distribution Solutions. « SS&C a investi beaucoup de temps et de ressources dans l’expansion de notre équipe locale et de notre offre afin de servir au mieux les gestionnaires de fonds de la région. Nous sommes honorés que RLAM nous ait confié le soutien de sa nouvelle gamme de fonds australiens et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec son équipe. »

Cette annonce fait suite à une vague de croissance récente de SS&C en Australie, marquée par l’acquisition de nouveaux clients et le renouvellement de contrats dans les domaines de la retraite et de la gestion de patrimoine. Afin de soutenir la croissance de ses activités dans la région APAC, la société a récemment recruté Chrys Wickremeratne au poste de responsable régional de la comptabilité des fonds. M. Wickremeratne apporte 25 ans d’expérience dans le secteur des services financiers australiens et occupait jusqu’à récemment le poste de responsable des services de fonds pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande chez HSBC.

À propos de Royal London Asset Management

Royal London Asset Management fait partie intégrante de la mutuelle détenue par ses clients, Royal London, et n’est pas soumise aux exigences à court terme des actionnaires.

Gérant 199 milliards GBP* pour le compte d’un large éventail de clients, Royal London Asset Management s’engage à l’excellence en matière d’investissement actif et à l’investissement responsable. Elle travaille en étroite collaboration avec ses clients pour proposer une gamme de solutions d’investissement visant à aider les investisseurs à naviguer dans des conditions de marché complexes et à atteindre leurs objectifs financiers.

*Au 31 décembre 2025

À propos de SS&C Technologies

SS&C est un fournisseur mondial de services et de logiciels pour les secteurs des services financiers et de la santé. Fondé en 1986, SS&C a son siège social à Windsor, dans le Connecticut, et possède des bureaux dans le monde entier. Plus de 23 000 organisations du secteur des services financiers et de la santé, des plus grandes entreprises mondiales aux petites et moyennes entreprises, font confiance à SS&C pour son expertise, son envergure et sa technologie.

SOURCE : SS&C

Pour obtenir des informations complémentaires sur SS&C (Nasdaq : SSNC), rendez-vous sur www.ssctech.com.

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