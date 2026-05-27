Royal London Asset Management breidt samenwerking met SS&C uit voor beheer van nieuwe Australische fondsen
WINDSOR, Conn.--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) heeft vandaag aangekondigd dat Royal London Asset Management, een toonaangevende Britse fondsbeheerder, zijn samenwerking met SS&C heeft uitgebreid. SS&C Global Investor & Distribution Solutions zal de fondsadministratie en de registratie van participaties verzorgen voor de nieuwe reeks actieve Australische fondsen, waaronder:
- Royal London Global Equity Diversified Fund
- Royal London Global Equity Enhanced Fund
- Royal London Global Equity Select Fund
- Royal London Short Duration Global High Yield Bond Fund
RLAM maakt deel uit van Royal London, de grootste Britse onderlinge levensverzekerings-, pensioen- en beleggingsmaatschappij.
