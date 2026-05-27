-

Royal London Asset Management breidt samenwerking met SS&C uit voor beheer van nieuwe Australische fondsen

WINDSOR, Conn.--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) heeft vandaag aangekondigd dat Royal London Asset Management, een toonaangevende Britse fondsbeheerder, zijn samenwerking met SS&C heeft uitgebreid. SS&C Global Investor & Distribution Solutions zal de fondsadministratie en de registratie van participaties verzorgen voor de nieuwe reeks actieve Australische fondsen, waaronder:

  • Royal London Global Equity Diversified Fund
  • Royal London Global Equity Enhanced Fund
  • Royal London Global Equity Select Fund
  • Royal London Short Duration Global High Yield Bond Fund

RLAM maakt deel uit van Royal London, de grootste Britse onderlinge levensverzekerings-, pensioen- en beleggingsmaatschappij.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Brian Schell | Chief Financial Officer, SS&C Technologies
Tel.: +1-816-642-0915 | E-mail: InvestorRelations@sscinc.com

Justine Stone | Investor Relations, SS&C Technologies
Tel.: +1-212-367-4705 | E-mail: InvestorRelations@sscinc.com

Contactpersoon voor de media
Breanna Taylor
Prosek Partners
E-mail: pro-SSC@prosek.com

Industry:

SS&C

NASDAQ:SSNC
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Brian Schell | Chief Financial Officer, SS&C Technologies
Tel.: +1-816-642-0915 | E-mail: InvestorRelations@sscinc.com

Justine Stone | Investor Relations, SS&C Technologies
Tel.: +1-212-367-4705 | E-mail: InvestorRelations@sscinc.com

Contactpersoon voor de media
Breanna Taylor
Prosek Partners
E-mail: pro-SSC@prosek.com

More News From SS&C

Samenvatting: SS&C onthult WorkHQ voor agentische automatisering voor bedrijven

WINDSOR, Conn.--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) heeft vandaag de lancering aangekondigd van SS&C Blue Prism WorkHQ, een platform voor agentische automatisering dat is ontworpen om bedrijven te helpen AI-systemen veilig, transparant en met volledige controle over end-to-end workflows te implementeren. WorkHQ, dat werd onthuld tijdens een live evenement op Nasdaq in New York City, introduceert een uniforme controlelaag die mensen, AI-agents, API's en digit...

Samenvatting: SS&C breidt Europese vermogensbeheercapaciteiten uit met nieuwe MiFID-licentie in Ierland

WINDSOR, Conn.--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) heeft vandaag een belangrijke uitbreiding van zijn Europese vermogensbeheeractiviteiten aangekondigd met de oprichting van SS&C Wealth Services Europe Ltd. Het bedrijf heeft toestemming gekregen van de Centrale Bank van Ierland op grond van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) - (Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten). De vergunning biedt SS&C een grotere capaciteit...

Samenvatting: SS&C Technologies rondt overname van Curo Fund Services af

WINDSOR, Conn.--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) heeft de overname afgerond van Curo Fund Services, een toonaangevende Zuid-Afrikaanse aanbieder van oplossingen voor fondsbeheer, uit een joint venture tussen Sanlam en Old Mutual. De voorwaarden van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt. Curo Fund Services beheert meer dan R 3 biljoen (USD 170,4 miljard) aan activa en levert diensten aan Sanlam, Old Mutual en institutionele klanten van derden. Ongeveer 300 m...
Back to Newsroom