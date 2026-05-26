ROYC y Stilla firman una colaboración estratégica para poner en práctica la IA agéntica en los mercados privados

ESTOCOLMO--(BUSINESS WIRE)--ROYC ha anunciado hoy una alianza con Stilla.ai como plataforma en la que ROYC creará, compartirá y ejecutará sus habilidades y agentes de IA desarrollados internamente. Esto pone en práctica la estrategia de IA agéntica que ROYC había establecido anteriormente, dotando a todas las funciones de la empresa de las herramientas y los recursos necesarios para crear e implementar sus propios agentes de IA, lo que se traduce en un aumento cuantificable de la productividad y en una aceleración del desarrollo de productos. Esto acelerará sustancialmente el lanzamiento de nuevas funciones de la plataforma, mejorando la eficiencia de costes al tiempo que se refuerza la gobernanza y la supervisión generales.

Para los clientes y socios de ROYC, el resultado será una reducción del tiempo de comercialización de los nuevos lanzamientos de productos, plazos más cortos desde la concepción de la idea hasta su materialización en un producto y una experiencia del cliente personalizada desde el punto de vista de los servicios para inversores.

«Nuestra estrategia es clara: la IA está integrada en todos los aspectos de nuestra forma de trabajar y en el funcionamiento del sistema operativo de ROYC; no se trata de un proyecto secundario», afirmó Peter Bergenwald, director técnico de ROYC. «Gracias a esta colaboración, nuestros equipos ahora pueden desarrollar una habilidad una sola vez y compartirla con todos los miembros de la empresa, en lugar de tener que volver a explicarla en cada hilo de conversación. Esto permite a los empleados de todas nuestras áreas contar con un equipo de agentes que trabaja para ellos, lo que supone una mejora sustancial de la productividad».

ROYC ha integrado la IA en todas sus funciones, en distintos ámbitos como la ingeniería, el desarrollo de productos, la gestión de fondos, la gestión de inversiones, los servicios a inversores, el departamento jurídico y la dirección, como parte de su modelo operativo diario.

¿Por qué Stilla y por qué ahora?

«No queremos apostar por un único modelo, y diseñamos la IA para que tenga en cuenta el contexto y esté integrada en el flujo de trabajo de principio a fin», afirmó Bergenwald. «Stilla encaja con esa filosofía. Es flexible en cuanto a modelos, trata el contexto como el elemento que marca la diferencia y la ha creado un equipo que comprendía la confianza empresarial antes de desarrollar la IA sobre esa base».

«Las empresas que gestionan capital privado no necesitan una IA que genere texto. Necesitan una IA que funcione de forma segura, con los permisos adecuados y el registro de auditoría correspondiente», afirmó Siavash Ghorbani, director ejecutivo y cofundador de Stilla. «ROYC ha abordado esto de la manera correcta desde el principio, con la responsabilidad como base y la ambición como objetivo principal. Hemos creado Stilla junto con empresas tecnológicas de primer nivel. ROYC es exactamente el tipo de socio que queremos ahora que nos expandimos hacia el capital riesgo».

«Lo que destaca de ROYC y lo que nos entusiasma de esta colaboración no es solo que estén adoptando la IA, sino la forma en que la abordan y la amplia experiencia que ya tienen en el sector», afirmó Siavash Ghorbani.

«Entienden que no se trata simplemente de añadir herramientas. Se trata de replantear el funcionamiento de todo un sector, de forma segura, a gran escala y con el nivel adecuado de contexto y control. Los mercados privados son uno de los entornos más complejos en los que se puede aplicar la IA. ROYC ha profundizado en esa complejidad desde el primer día, abarcando flujos de trabajo, datos y restricciones normativas. Son exactamente el tipo de socio que queremos para llevar Stilla al sector de los mercados privados».

Esta colaboración se asienta sobre unos pilares comunes: flexibilidad de los modelos, confianza de nivel empresarial y responsabilidad integrada en el diseño. Todas las capacidades de IA operan dentro de marcos de gobernanza estrictos, en los que la auditabilidad y la supervisión humana son la norma.

Acerca de ROYC

La misión de ROYC es acelerar la distribución en los mercados privados y el crecimiento de los ingresos en las regiones de EMEA y APAC. Somos la plataforma líder de infraestructura para mercados privados con tecnología de IA que facilita a los gestores patrimoniales y de activos el lanzamiento, la comercialización y la gestión de fondos en todos los mercados clave, de forma ampliable y rentable.

Acerca de Stilla

Stilla es una plataforma y un compañero de equipo con tecnología de IA que permite a las organizaciones crear automatizaciones y agentes de IA para realizar tareas reales. Creada por el equipo responsable de Tictail, Shop y Shop Pay, Stilla está diseñada para empresas que consideran la IA como la base operativa de su actividad.

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