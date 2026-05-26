CARFAX Canada et l’UCDA renforcent leur collaboration pour aider les concessionnaires à détecter la fraude au NIV

LONDON, Ontario--(BUSINESS WIRE)--CARFAX Canada, le principal fournisseur de renseignements sur l’historique et l’évaluation des véhicules au pays, et l’Association des concessionnaires de véhicules d’occasion de l’Ontario (UCDA) renforcent leur collaboration afin d’aider les concessionnaires à mieux protéger leur entreprise et leur clientèle contre la fraude au NIV.

L’intégration de la Détection de NIV frauduleux de CARFAX Canada au portail des concessionnaires membres de l’UCDA représente une avancée importante pour la prévention de la fraude au NIV lors de l’achat et de la vente de véhicules d’occasion. Acheter ou vendre à son insu un véhicule « renivé » peut entraîner des risques financiers, juridiques et réputationnels importants pour les concessionnaires canadiens et leurs clients. Combiner un Rapport d’historique de véhicule de CARFAX Canada à une Détection de NIV frauduleux est l’une des meilleures façons d’éviter une telle situation.

« La fraude au NIV demeure une préoccupation majeure au sein de l’industrie automobile », a déclaré Shawn Vording, président de CARFAX Canada. « Depuis son lancement, il y a plus d’un an, la Détection de NIV frauduleux a permis aux concessionnaires, aux particuliers et aux autorités de repérer les cas de renivage. En élargissant l’accès à cet outil aux membres de l’UCDA, nous renforçons la protection des consommateurs sur le marché automobile tout en apportant aux concessionnaires une plus grande certitude quant à la fiabilité des véhicules qu’ils proposent. »

« Les concessionnaires ont besoin plus que jamais d’outils alimentés par des données pour les aider à se prémunir eux-mêmes, mais aussi leurs clients, contre la fraude et le vol », a précisé James Hamilton, directeur exécutif de l’UCDA. La collaboration entre l’UCDA et CARFAX Canada fournit aux concessionnaires des moyens supplémentaires de s’acquitter de leur devoir de diligence. Ils sont ainsi mieux protégés et peuvent acheter et vendre des véhicules avec une plus grande tranquillité d’esprit. »

La fraude au NIV demeure un risque persistant partout au Canada, avec des répercussions tant pour les consommateurs que pour les compagnies d’assurance et l’industrie automobile.

En quoi consiste la fraude au NIV

La fraude au NIV, aussi appelée renivage ou clonage de NIV, se produit lorsque quelqu’un copie le numéro d’identification d’un véhicule pour l’attribuer illégalement à un autre. L’objectif est généralement de dissimuler le fait que le second véhicule a été volé, en le faisant passer pour légitime afin qu’il puisse être vendu sans éveiller les soupçons. Dans les dernières années, les criminels ont raffiné leurs méthodes – que ce soit en reproduisant des plaques de NIV d’une qualité telle qu’elles sont pratiquement impossibles à distinguer des vraies ou en reprogrammant les ordinateurs de bord contenant le NIV d’origine.

À propos de la Détection de NIV frauduleux

La Détection de NIV frauduleux de CARFAX Canada analyse des milliards de dossiers de données en Amérique du Nord afin de repérer tout élément inhabituel ou suspect dans l’historique du véhicule. Ces dossiers sur le NIV comprennent notamment des données de localisation essentielles, lesquelles permettent à CARFAX Canada de détecter des anomalies ou des tendances qui passeraient autrement inaperçues. Combinée au Rapport d’historique de véhicule de CARFAX Canada, cette solution contribue à rendre les transactions automobiles plus sûres et plus transparentes partout au pays.

Un nouvel outil prédit les besoins d’entretien à venir sur les véhicules d’occasion

Outre les Rapports d’historique de véhicule et la Détection de NIV frauduleux de CARFAX Canada, les membres de l’UCDA auront également accès aux rapports Aperçu des entretiens de CARFAX Canada. Ils pourront ainsi formuler des recommandations sur les services à prévoir en fonction de l’historique du véhicule, des calendriers d’entretien du fabricant et des rappels en cours.

CARFAX Canada analyse des milliards de dossiers de données provenant de partout en Amérique du Nord et fournit des historiques de véhicule complets, des perspectives détaillées sur le marché ainsi que des données d’évaluation fiables afin d’aider des millions de personnes à prendre des décisions éclairées en matière d’achat et de vente automobile.

À propos de CARFAX Canada

CARFAX Canada, une division de S&P Global (NYSE: SPGI), est la principale source d’information sur l’automobile au Canada, fournissant des solutions d’historique, d’évaluation et d’entretien de véhicules. S’appuyant sur des milliards de données provenant de milliers de sources, ses produits aident les acheteurs et les vendeurs de véhicules d’occasion ainsi que les fournisseurs de services automobiles à prendre des décisions éclairées. CARFAX Canada se consacre à la transparence et est reconnue pour fournir des renseignements fiables sur l’historique et l’évaluation des véhicules aux concessionnaires, aux constructeurs automobiles, aux consommateurs, aux ateliers de services automobiles, aux ventes aux enchères majeures, aux gouvernements, aux fournisseurs d’assurance et aux services de police.

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