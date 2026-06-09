BitGo與Silence Laboratories完成由受監管保管商進行之首次後量子MPC交易模擬

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- BitGo Holdings, Inc.（NYSE: BTGO）旗下全資子公司、數位資產基礎設施公司BitGo, Inc.（以下簡稱「BitGo」）與Silence Laboratories Pte. Ltd（以下簡稱「Silence Laboratories」）今日宣布達成策略合作，將共同開發適用於機構級數位資產託管管與交易簽署的量子安全多方運算（簡稱MPC）錢包基礎設施。

作為此次合作的一部分，雙方完成了由受監管託管機構利用MPC錢包基礎設施進行的首次後量子交易模擬。此項展示凸顯了一種全新的量子安全錢包基礎設施方案，旨在協助銀行、保管商、交易所及其他機構級數位資產平台，為迎接後量子安全轉型做好準備。

該筆交易在由BitGo和Silence Laboratories共同主辦的私人產業活動中進行展示，該活動匯聚了來自Google、Stanford、Linux Foundation、頂尖金融機構以及更廣泛區塊鏈生態系統的研究人員、資安領袖和產業從業者。

這款全新的錢包基礎設施結合了Silence Laboratories新推出的PQ（後量子）MPC協定，以及BitGo的機構級保管與錢包平台。該協定是基於美國國家標準暨技術研究院（NIST）在FIPS 204中標準化的數位簽章演算法ML-DSA。

對於金融機構和區塊鏈網路而言，量子運算已日益成為資安規劃的當務之急。儘管目前尚不存在具備密碼破解能力的量子電腦，但近期的研究已強調，數位資產基礎設施供應商必須在具備量子運算的威脅成為實際風險之前，評估其密碼學敏捷性、金鑰管理以及遷移準備就緒度。

BitGo執行長暨共同創辦人Mike Belshe表示：「量子運算已從理論討論轉變為數位資產產業基礎設施規劃優先要務。各家機構都在詢問，如何在不犧牲安全性、控制權或營運韌性的前提下做好準備。與Silence Laboratories的合作，讓我們能夠以符合BitGo長期以來對機構級安全、受監管託管及客戶保護原則的方式，來探索後量子錢包基礎設施。」

這場即時模擬交易展示了如何將後量子簽章整合機構級錢包的工作流程中，同時保留MPC的諸多優勢，包括分散式金鑰控制、策略執行以及營運上的職責分離。此次合作旨在支援需要在託管、金庫管理、清結算及數位資產營運等方面評估後量子準備度的機構。

Silence Laboratories執行長暨共同創辦人Jay Prakash補充表示：「數位資產面臨的風險尤其顯著，因為現有的大多數系統仍依賴並非為了抵禦量子威脅而設計的簽章方案。我們近期推出了PQ-MPC錢包基礎設施來解決這一疑慮。如今，透過與BitGo這樣具備前瞻思維的策略夥伴合作，我們計劃將這項技術推向市場，讓機構可以從現在開始依據自己的時程表進行升級，而不是在未來被迫進行倉促的轉型。」

BitGo和Silence Laboratories目前計劃與特定客戶、金融機構及區塊鏈生態系統參與者，持續開發並測試該解決方案。兩家公司計劃專注於互通性、機構政策控制、可稽核性以及能支援受監管的市場參與者的部署模式，以因應後量子標準和區塊鏈轉型路徑持續演進的需求。

關於BitGo

BitGo (NYSE: BTGO)是一家數位資產基礎設施公司，透過受監管的冷錢包提供代管、錢包、質押、交易、募資、穩定幣及結算服務。自2013年起，BitGo便專注於加快金融體系向數位資產經濟轉型。BitGo擁有全球布局及多家受監管實體，其中包括BitGo Bank & Trust, National Association，這是由上市公司持有、第一家獲得聯邦特許的數位資產信託銀行。時至今日，BitGo為數千家機構提供服務，其中包括許多業界頂尖品牌、金融機構、交易所及平台，以及全球數百萬名投資人。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.bitgo.com 。

關於Silence Laboratories

Silence Laboratories致力於建立用於分散式金鑰管理與隱私保護運算的量子安全、基於MPC的基礎設施。該公司的產品為銀行（包括全球系統性重要銀行G-SIBs）和全球機構級保管平台保障數位資產基礎設施的安全。Silence Laboratories同時也為銀行聯盟、支付網路和其他金融機構提供隱私保護分析。Silence Laboratories為G20 TechSprint 2025獎項得主。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述構成聯邦證券法所定義的「前瞻性陳述」。諸如「可能」、「或許」、「將會」、「應當」、「相信」、「預期」、「預計」、「估算」、「繼續」、「預測」、「預報」、「規劃」、「計畫」、「意圖」等字詞或類似表達，或是涉及意圖、信念或目前預測的陳述，都屬於前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受各種風險和不確定性影響，而且其中有許多都難以預測，可能導致實際結果與目前預測及假設大相逕庭，並偏離任何前瞻性陳述所載列或暗示的內容。可能導致實際結果與目前預測產生重大差異的重要因素包括（但不限於）：數位資產的高度波動性；與整合所支援的數位資產及其底層網路變更與升級相關的技術問題；針對本產業及運作的監管審查強度日增；存取由我們本身或為客戶代管的任何數位資產所需的私鑰被盜、遺失或損毀；執行客戶交易或管理我們自身的交易活動時發生錯誤；以及本公司於2026年3月27日向美國證券交易委員會(SEC)遞交的10-K表格年度報告及其隨後向SEC遞交的文件（包括隨後遞交的10-Q表格和8-K表格定期報告）中所討論的其他因素。這類前瞻性陳述的根據是發表陳述時所存在的既定事實與狀況，以及對未來事實與狀況的預測。儘管本公司認為這些前瞻性陳述合理，但特此提醒本新聞稿的讀者切勿過度依賴任何前瞻性陳述。本新聞稿所載資訊僅在新聞稿發表之日有效；除適用證券法可能要求的義務外，本公司沒有任何義務對與本新聞稿中所討論事項相關的任何前瞻性陳述進行更新。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。