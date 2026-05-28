Alzprotect maakt FDA-goedkeuring van IND bekend voor AZP2006 (Ezeprogind®) bij PSP (progressieve supranucleaire parese)

LILLE, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Alzprotect maakte vandaag bekend dat de Amerikaanse FDA (U.S. Food & Drug Administration) de IND-aanvraag (Investigational New Drug) van het bedrijf heeft goedgekeurd voor AZP2006 (Ezeprogind®) ter behandeling van PSP (progressieve supranucleaire parese). Dankzij de FDA-goedkeuring kan het bedrijf in de Verenigde Staten beginnen met de klinische ontwikkeling van AZP2006.

“De FDA IND-goedkeuring is een cruciale stap in ons PSP-programma,” verklaart Philippe Verwaerde, PhD, voorzitter & Chief Science Officer. “Nu kunnen we onze klinische inspanningen in de V.S. uitbreiden om het potentieel van AZP2006 te beoordelen bij de behandeling van PSP, een ernstige neurodegeneratieve aandoening waarvoor er geen goedgekeurde ziekteveranderende therapieën bestaan.”

