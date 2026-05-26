AM Best Asigna Calificaciones Crediticias a Aseguradora del Sur C.A.

Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha asignado una Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B+ (Buena) y una Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb-” (Buena) a Aseguradora del Sur C.A. (Asur) (Quito, Ecuador). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Asur reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Asur es una compañía ecuatoriana de seguros y reaseguros, propiedad en un 97% de Vatin Enterprise-Holding S.A.S. La empresa fue fundada en 1990 en Cuenca, Ecuador por Rodrigo Cevallos Breilh. La compañía es uno de los principales competidores con una participación de mercado del 6% en 2025, con más de 35 años de experiencia en el mercado de seguros. Asur cuenta con un experimentado equipo administrativo compuesto por profesionales de alto nivel y reaseguradores de primer nivel. La evaluación del perfil de negocios de Asur es neutral, respaldada por su trayectoria dentro de Ecuador y su exitosa adaptación a las múltiples transformaciones económicas y políticas del país, la diversificación de sus líneas de negocio y su amplia presencia nacional.

La fortaleza del balance de Asur se encuentra respaldada por una capitalización ajustada por riesgos en el nivel muy fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés).

La base de capital de la compañía ha crecido consistentemente, beneficiándose de la constante reinversión de ganancias y aportaciones de capital realizadas por los accionistas. Además, Asur está bien protegido por su programa de reaseguro, colocado entre reaseguradores altamente calificados, comprando cobertura para un evento de 1 en 500 años.

AM Best evalúa el desempeño operativo de Asur como adecuado y se caracteriza por utilidades netas positivas, impulsadas por una sólida selección de riesgos y un buen desempeño de suscripción. La rentabilidad se ve reforzada aún más por el resultado de inversiones y otros ingresos, como los derechos de emisión y los gastos de asistencia, recaudados a través de las pólizas.

AM Best evalúa el ERM de Asur como apropiado, ya que la gerencia de la compañía tiene las capacidades para administrar, identificar, medir y controlar el riesgo. Asur cuenta con un programa integral de protección contra catástrofes.

Las perspectivas estables reflejan la expectativa de AM Best de que Asur mantendrá un nivel muy fuerte de capitalización ajustada por riesgos, según lo medido por el BCAR, mientras crece su base de capital a través de la reinversión constante de utilidades.

Acciones positivas de calificación podrían ocurrir si la base de capital de Asur continúa creciendo y alcanza el nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgos, medida por el BCAR, respaldada por mejoras en el apalancamiento neto de suscripción. Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si el desempeño operativo de la compañía se deteriora a niveles que ya no respalden la evaluación adecuada, ya sea por cambios en la suscripción o por tendencias adversas en el mercado. También podrían ocurrir acciones negativas de calificación si la base de capital de la compañía se erosiona debido a altos pagos de dividendos o pérdidas significativas de suscripción.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

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