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Royal London Asset Management擴大與SS&C的合作關係，為澳洲新基金提供服務

康乃狄克州溫莎市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq：SSNC)今日宣布，英國領先的基金管理公司Royal London Asset Management已擴大與SS&C的合作關係。SS&C Global Investor & Distribution Solutions將為其新推出的澳洲主動型基金系列提供基金行政管理及單位持有人登記服務，包括：

  • Royal London全球股票多元化基金
  • Royal London全球股票增強基金
  • Royal London全球股票精選基金
  • Royal London短期全球高收益債券基金

RLAM隸屬於Royal London，後者為英國最大的相互制壽險、退休金及投資公司。SS&C目前為其英國基金系列提供服務的資產管理規模約為720億英鎊。

Equity Trustees將擔任RLAM新基金的責任實體，該基金推出時的管理資產規模(AUM)約為10億澳元。該等單位信託基金採用聯接基金架構，使投資人可間接投資於RLAM設立於都柏林的可轉讓證券集合投資計畫(UCITS)基金系列。

SS&C將為該等基金提供完整的基金行政管理服務，包括基金會計、單位定價、過戶代理、估值以及稅務/財務報告服務。

Royal London Asset Management首席客戶長Ed Venner表示：「我們非常高興擴大與SS&C的合作關係，將其納入我們全新的澳洲基金系列。我們過去三年在英國與SS&C合作並取得良好成果。憑藉其全球規模及在澳洲市場持續擴大的布局，SS&C成為我們澳洲新基金服務合作夥伴的自然選擇。SS&C的專業能力簡化了我們團隊的單位信託基金推出流程，使我們能夠專注於與澳洲投資人及顧問建立直接關係。」

SS&C Global Investor&Distribution Solutions全球主管Nick Wright表示：「我們很高興能夠進一步深化與Royal London Asset Management的長期合作關係，隨著其持續在快速成長的澳洲市場發展其銷售與經銷模式。SS&C已投入大量時間與資源擴展本地團隊與服務項目，以更好地服務該地區的基金管理機構。我們很榮幸RLAM委託我們支持其全新的澳洲基金系列，並期待持續與其團隊合作。」

該項公告緊隨SS&C近期在澳洲市場的一系列成長動能，包括在退休金與財富管理領域獲得多項客戶新增與續約。為支持亞太(APAC)業務成長，該公司近期聘任Chrys Wickremeratne擔任區域基金會計主管。Wickremeratne擁有25年澳洲金融服務經驗，近期曾擔任HSBC澳洲與紐西蘭基金服務主管。

關於Royal London Asset Management

Royal London Asset Management為Royal London不可或缺的一部分，該集團為客戶所有的互助型機構，且不受短期股東短期股東壓力影響。

Royal London Asset Management代表廣泛客戶管理1990億英鎊*，致力於追求卓越的主動投資與負責任投資。該公司與客戶密切合作，提供多元投資解決方案，協助投資人應對複雜市場環境並達成其財務目標。

*截至2025年12月31日

關於SS&C Technologies

SS&C是一家為金融服務和醫療保健產業提供服務和軟體的全球供應商。SS&C成立於1986年，總部位於康乃狄克州溫莎，在世界各地設有辦事處。從全球最大的公司到中小型企業，超過23,000家金融服務和醫療保健機構都依賴SS&C的專業經驗、規模優勢和技術實力。

來源：SS&C

如欲瞭解更多關於SS&C (Nasdaq: SSNC)的資訊，請造訪 www.ssctech.com

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免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Brian Schell | Chief Financial SS&C Technologies首席財務長
電話：+1-816-642-0915 | 電子郵件：InvestorRelations@sscinc.com

Justine Stone | SS&C Technologies投資人關係部
電話：+1-212-367-4705 | 電子郵件：InvestorRelations@sscinc.com

媒體聯絡人
Breanna Taylor
Prosek Partners
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